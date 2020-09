Hammer 5 Smart — wytrzymały telefon z systemem KaiOS

W dobie dzisiejszych smartfonów trudno jest znaleźć na rynku dobrej jakości, klasyczny telefon z klawiszami. Co chwila słyszymy jak producenci walczą między sobą o wysoką pozycję, wprowadzając coraz to nowocześniejsze rozwiązania, całkowicie zapominając o tym jakże poczciwym i wciąż obecnym segmencie rynku. Oczywiście znajdą się firmy próbujące ze wszystkich sił stworzyć coś na miarę udanego telefonu dla niezbyt wymagającego użytkownika, ale i nie zawsze to się udaje. A co w przypadku gdy poszukujemy klasycznego telefonu o nieco wytrzymalszych komponentach, ale nie chcemy do końca zrezygnować z otwartości multimediów i internetu? W tym wypadku poratuje nas sub-marka Hammer.

Pod koniec zeszłego roku wprowadziła ona na rynek Hammer 5 Smart. Jest to klasyczny telefon z klawiszami, ale odpowiednio przygotowany na niesprzyjające warunki zewnętrzne i posiadający niezłe jak na tę półkę cenową - multimedia. Oprócz możliwości wykonywania rozmów i pisania wiadomości tekstowych, producent zadbał o funkcje społecznościowe, obsługę dwóch kart SIM oraz szybką wymianę danych. A to wszystko spasowane w wygodnej bryle, którą świetnie trzyma się w dłoni.

Skromny zestaw startowy

Marka Hammer przyzwyczaiła nas, że nie ładuje do zestawów zbędnych akcesoriów, więc wyjmując telefon z pudełka, zaopatrzymy się w ładowarkę sieciową i odpinany kabel USB-microUSB o nieco podłużnym wtyku. Nie mogło zabraknąć rozbudowanej instrukcji obsługi i dołączonego kluczyka, którym łatwo dokręcimy tylną obudowę. Bo - uwaga - mamy tutaj do czynienia z klasycznym, wyjmowalnym akumulatorem. Bardzo cieszy mnie możliwość wymiany ogniwa, gdy się już mocno zużyje.

Telefon został wykonany z całości z tworzyw sztucznych. Producent stworzył obudowę w taki sposób, by zmniejszyć ryzyko uszkodzeń wewnętrznych i zewnętrznych, instalując na bokach oraz krawędziach, wystające "bumpery". Poprawiają one chwyt i ułatwiają pracę na urządzeniu. Zadbano także o aspekty wizualne krawędzi telefonu, pozbywając się większości przycisków i portów. Na górnej krawędzi telefonu, pod gumową zaślepką, znajduje się port zasilająco-przesyłowy na microUSB oraz wejście słuchawkowe mini-jack 3,5 mm. Tuż obok znajdziemy także uchwyt na smyczkę.

Na froncie znajduje się 2,4-calowy ekran o rozdzielczości 240 x 320 i zagęszczeniu pikseli na poziomie 167 ppi. Jest to klasyczny, pozbawiony sterowania dotykiem ekran, wykonany w technologii TFT. A nad nim - miłe zaskoczenie - znajduje się kamerka do selfie. Tuż pod ekranem znajdziemy posrebrzane logo producenta i układ przycisków. Każdy z przycisków został odpowiednio oddzielony od reszty rynienką obudowy, co ułatwia sterowność, jak i poprawia szybkość nawigacji. Pod klawiszami alfabetu / cyferek znajdziemy skróty odpowiadające za uruchomienie latarki, blokadę telefonu lub wyłączenie dźwięków.

Z tyłu natomiast znajduje się odkręcana tacka, pod którą znajduje się akumulator o pojemności 2500 mAh. W środku mamy możliwość użycia dwóch kart SIM oraz skorzystać z dodatkowej karty rozszerzającej pamięć urządzenia do 32 GB. Warto wspomnieć, iż producent zainstalował w urządzeniu pamięć 4 GB, która w zupełności wystarczy nam do zaimportowania kontaktów z karty SIM na pamięć telefonu, zaktualizowania kilku aplikacji czy pobrania nowych programów i gier. Sam system zajmuje około 1.92 GB.

Specyfikacja techniczna

Procesor - MediaTek MTK6731

RAM - 512 MB

Łączność - WiFi, LTE, GPS, Bluetooth

System - KaiOS

Wyświetlacz - 2,4 cala / 240 x 320 pixeli / 167 ppi

DualSIM - Tak / microSIM

Pamięć wewnętrzna - 4 GB

Aparat przedni - 0.3 Mpix

Aparat główny - 2 Mpix

Lampa błyskowa - Tak

Akumulator - 2500 mAh

Odporność - upadek z 1.2 metra / IP68

Wymiary - 137 x 61,6 x 17,8 mm

Waga - 168 g

System operacyjny - KaiOS

Producent wyposażył swój telefon w system KaiOS. Jest on połączeniem dobrze znanych i cenionych systemów na klasyczne telefony klawiszowe, ale odpowiednio ulepszony i unowocześniony. KaiOS Technologies tak przebudowało swój system by służył dobrze do podstawowych zadań takich jak wykonywanie rozmów telefonicznych, pisanie wiadomości tekstowych i poruszanie się po menu podstawowych programów, nie skreślając funkcji widocznych w dotykowych smartfonach. Dzięki wbudowanemu sklepowi oraz możliwości założenia konta KaiOS otrzymujemy nieco większe możliwości w urządzeniu.

To, co rzuca się od razu w oczy, to możliwość używania takich aplikacji jak WhatsApp, Facebook, Mapy Google czy YouTube. Biorąc pod uwagę, iż mamy do czynienia z systemem przyciskowym, poruszanie się po menu tych aplikacji może być nieco uciążliwe, ale w praktyce nie jest aż tak źle. Oprogramowanie zostało tak skrojone, by zaoferować prostotę poruszania się w aplikacji. Na tak małym ekranie, o dziwo - wszystko jest widoczne, choć przyjemność przeglądania treści mocno spada. Mamy za to możliwość pobrania z dedykowanego sklepu różnych aplikacji, gier i programów.

Oprogramowanie pozwala na szybką i responsywną pracę na urządzeniu, operując na programach do przeglądania internetu, przelicznikach, kalkulatorze czy korzystając z wbudowanego dyktafonu. Telefon posiada również radio, ale do jego odbioru wymagać będziemy podłączonych słuchawek, pełniących funkcję anteny. Miłym dodatkiem jest możliwość skorzystania z funkcji GPS na Mapach Google, wyszukując odpowiednią lokalizację, bądź korzystając z mocno uproszczonej wersji nawigacji.

Tym, co najbardziej mnie zaskoczyło w Hammer 5 Smart to asystent głosowy, zaimplementowany w klawisz wywoływania menu. Przy dłuższym przyciśnięciu możliwe jest podanie odpowiedniej frazy, by móc wyszukać coś w telefonie lub treści z internetu. Problemem jest jednak brak języka polskiego, który ma zostać dodany dopiero pod koniec tego roku. Możliwe jest jednak wyszukiwanie w innym języku, np. po angielsku. Oprogramowanie działa dobrze, choć zdarzają się drobne błędy językowe w kwestii tłumaczeń lub nie do końca przemyślany widok menu w aplikacji aparatu.

Podstawowe multimedia

A skoro o aparacie mowa ... Producent wyposażył go w podstawowy obiektyw, który zresztą widywaliśmy w wielu budżetowych modelach. Główny aparat o rozdzielczości 2 Mpix, wspierany diodą LED oferuje średniej jakości zdjęcia, które przy gorszych warunkach oświetleniowych wyglądają po prostu źle. Faktu nie ratuje także możliwość nagrywania filmów w rozdzielczości 640 x 480. Aparat ten ma służyć głównie do robienia fotek w dobrym oświetleniu i tyle. Podobnie, a nawet nieco gorzej jest w przypadku przedniego aparatu. Ten wyposażony w matrycę 0,3 Mpix jest raczej fajną nowinką techniczną niż przydatnym narzędziem. Możemy za jego pomocą zrobić sobie zdjęcie, ale nie okłamujmy się - wychodzi one czasami gorzej niż to robione aparatem głównym. Ilość ziarna potrafi przerazić.

Zdjęcia w oryginalnych rozdzielczościach można podglądnąć w mojej GALERII, by mieć szersze porównanie na temat jakości. Zdjęcia wykonujemy w rozdzielczości 1600 x 1200 i 72 dpi o wadze do 1 MB. W przypadku przedniego aparatu to tylko 640 x 480 / 72 dpi. Podobnie jest także w kwestii filmowej. Materiał z głównej kamery nagrywamy w rozdzielczości 640 x 480 z klatkarzem na poziomie 18,77 na sekundę. W przypadku przedniej kamery to tylko 10 klatek na sekundę. Obraz jest pełen szumu, ale całkiem dobrze sobie radzi przy dobrym oświetleniu. Trzeba jednak pochwalić urządzenie za dobrze zaimplementowany mikrofon. Ten bardzo dobrze zbiera dźwięk.

W przypadku rozmów telefonicznych jest dobrze - rozmówca słyszy nas bardzo dobrze, dźwięk jest czysty i pozbawiony zniekształceń.

Zadowalający czas pracy

Dołączony do zestawu akumulator o pojemności 2500 mAh, pozwala osiągnąć bardzo dobre wyniki na jednym ładowaniu. Biorąc pod uwagę, iż użytkowanie takich urządzeń zawsze będzie inne w przypadku każdego z użytkowników, przyjąłem, że opierać się będę na domyślnych możliwościach:

4-6 rozmowy telefoniczne dziennie po 4 minuty każda

10 minut przeglądania internetu

10 minut słuchania radia

10 minut na granie

pisanie kilku wiadomości tekstowych

Przyjmując taki rozkład dnia, mając ustawione podświetlenie na 70%, uzyskałem wyniki na poziomie 8 dni działania na jednym ładowaniu. To wynik bardziej niż zadowalający. Jestem przekonany, że jeśli usuniemy z tego granie, czas powinien się wydłużyć maks do 11 dni. Biorąc pod uwagę, że nie będziemy tak często uzupełniać energii w telefonie, możemy przymknąć oko na długi czas ładowania akumulatora, który zamknie się w około 4 godzinach.

Kwestie wytrzymałości

Producent odpowiednio wzmocnił krawędzie obudowy, jak i same urządzenie, by mogło w zupełności znieść trudny upadku. Wedle testów producenta, urządzenie zniesie upadek z 1.2 metra, co jestem w stanie uwierzyć. Podczas testów terenowych telefon służył mi jako zabawka dla psa, by sprawdzić jak poradzi sobie przy ostrych kłakach mojego czworonoga i przy rzutach w terenie / w lesie / na asfalcie, nie doszło do znaczących uszczerbków na obudowie. Ekran na szczęście cały.

Mamy też do czynienia z certyfikatem wodoodporności IP68, uprawniającym do zanurzenia do 1,5 metra na 30 minut. Pod warunkiem, że port USB i mini-jack, będzie zamknięty. Testów zanurzeń nie wykonywałem, gdyż ich przedstawienie jest trudne do zobrazowania, ale śmiem poinformować, że świetnie sobie z nim radziłem podczas ulewnych deszczy w terenie ... fajnie się nim wbija śledzie na wyjeździe.

Podsumowanie

Po testach z Hammer 5 Smart muszę przyznać, że dawno nie miałem w dłoni tak dobrze spasowanej obudowy telefonu klawiszowego. Używa się go bardzo przyjemnie a zaimplementowane funkcje i możliwości, w zupełności wystarczą do wydajnej pracy, pisania wiadomości tekstowych i wykonywaniu połączeń głosowych. Na duży plus należy oddać nacisk na rozbudowany system operacyjny KaiOS oraz długo trzymającą baterię na jednym ładowaniu. Sporym zaskoczeniem jest zaimplementowanie przedniej kamerki, ale nie nastawiałbym się, że będzie to model stricte multimedialny. Jak na model zeszłoroczny, obecnie możemy go zakupić w kwocie ~300 zł*, co wydaje się rozsądne ze względu na jego specyfikację oraz możliwości. Ja także zastanawiam się nad zakupem, gdyż będzie jak znalazł na spływy kajakowe.