Hammer Watch debiutuje w sprzedaży detalicznej. Wytrzymały zegarek dla aktywnych za mniej niż 350zł!

Pod koniec grudnia zeszłego roku, swoją premierę miał wytrzymały zegarek marki, dodawany jako bonus przy zakupie smartfona Hammer Blade 3. Po prawie pół roku zegarek nareszcie debiutuje na rynku jako oddzielny produkt. Model ten skierowany jest dla osób aktywnych, uprawiających sporty ekstremalne lub pracujących w trudnych warunkach. Za największą zaletą zegarka, przemawia jego cena, oscylująca w granicy 349 zł.

Specyfikacja na dobrym poziomie

Producent wyposażył swój nowy produkt w dobrej klasy komponenty, oferując użytkownikom dobrą wydajność. Na pokładzie znajduje się procesor Spreadtrum SC6531E, w zupełności wystarczający do płynnej pracy na urządzeniu. Ten obsługiwać ma 1,3-calowy, dotykowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 240 x 240 pixeli.

Hammer Watch posiada wzmocnioną obudowę, składającą się z materiałów wysokiej jakości (zapewne tworzywa sztuczne) gdzie sam pierścień został wykonany z metalu. Urządzenie waży około 55 gram, jest odporne na wodę i pył, wspierane certyfikatem IP68. Wedle zapewnień producenta zegarek wytrzyma do 1,5-metra, nie dłużej niż 30 minut.

Funkcje sportowe dla aktywnych

Oprócz pełnienia funkcji powiadamiającej o nadchodzących alarmach, wiadomościach lub połączeniach głosowych, Hammer Watch ma posłużyć także jako nasz osobisty trener. Producent deklaruje wgrane 8 profili treningowych, takich jak chodzenie, bieganie, wspinaczka, jazda na rowerze, pływanie, piłka nożna, badminton oraz koszykówka.

Urządzenie posiada nadajnik-odbiornik GPS, pozwalający na rejestrowanie przebytej trasy, z uwzględnieniem zaczytywania danych dodatkowych takich jak przebyty dystans, spalone kalorie, tempo czy aktualny puls. Zegarek pozwoli w pewien sposób skontrolować nasze zdrowie, monitorując stale tętno, poziom nasycenia tlenem krwi czy ilość spalonych kalorii na podstawie statystyk gromadzone przez zegarek. Użytkownik nie powinien narzekać na czas pracy urządzenia, gdyż te, wyposażone w akumulator o pojemności 400 mAh, powinien wystarczyć nawet do 10 dni pracy. W trybie sportowym (GPS + pomiar tętna) możemy uzyskać do 10 godzin.

Aplikacja a funkcjonalność

Zarządzać zegarkiem będziemy mogli za pomocą dedykowanej aplikacji, działającej pod kontrolą systemu Android / iOS i dość intrygującą nazwą "HAMMER Watch application". Pozwoli nam ona dostosować tarcze, a także zebrać zgromadzone informacje z zegarka, takie jak: ilość kroków, stan snu, puls, ciśnienie oraz saturacja. Z poziomu aplikacji będziemy w stanie także rozpoczynać treningi oraz sprawdzać dane personalizacyjne.

Jak już wcześniej wspomniałem, zegarek Hammer Watch można zakupić w kwocie ~349 zł*, która wydaje się być dobrym stosunkiem ceny do jakości. Za jakiś czas być może uda mi się go otrzymać na testy, to porównam jak się on ma do Xiaomi Watch a Watch Lite.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.