Hellish Quart - na szabelki, mości panie! XVII-wieczne pojedynki na broń białą od polskiego studia Kubold

Jeśli uważacie, że gra z gatunku bijatyk musi zawsze skupiać się na walce pięściami lub przy pomocy magicznych zaklęć oraz unikalnych mutacji, to jesteście w wielkim błędzie. Na przełomie lat, kilka mniej lub bardziej znanych marek starało się wypuścić na rynek gry oparte na walce bezpośredniej, używając broni białej lub miotanej. Najlepszym przykładem były pierwsze odsłony kultowego Soul Calibur czy nieco już zapomniany Guilty Gear.

Niedawno, ponownie zrobiło się głośno o polskim studiu Kubold, pracującego kiedyś nad miksem sci-fi, średniowiecza i gry akcji w Aliens, Trolls & Dragons. Temat gry ucichł po 2014 roku i ostatecznie projekt umarł. Teraz twórcy postanowili stworzyć bijatykę, której ramy czasowe opiewają o XVII wiek, a rozgrywają się na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Bijatyka nietuzinkowa, gdyż z użyciem śmiertelnie groźnej broni białej, przy wsparciu techniki skanowania 3D. Tak oto wraz z początkiem lutego, we wczesnym dostępie pojawił się długo wyczekiwany Hellish Quart!

Fabularyzowana opowieść

Akcja gry oparta została na autentycznych wydarzeniach i opowiada o dwóch towarzyszach pojmanych przez Turków. Prześledzimy w niej historię dwóch szlachciców - Jacka Dydyńskiego i Samuela Zborowskiego - bohaterów książek polskiego pisarza i historyka Jacka Komudy. Tło fabularne jak w większości gier tego typu będzie miało znikomy wkład w rozwój historii, będąc tylko czymś w rodzaju dopełnienia zabawy. Do wyboru graczy pozostanie wprowadzająca w klimat rozgrywka solo, trening oraz walka ze sztuczną inteligencją. Nie mogło zabraknąć pojedynków 1 na 1 :)

Jak przystało na bardzo wczesny dostęp, zdecydowana większość trybów i opcji gry, zostało zablokowanych. Do dyspozycji graczy oddano na razie kilka domyślnych aren i postaci do wyboru. Każda z nich posiada unikalne statystyki oraz indywidualny sposób poruszania się, który ma znaczący wpływ na rozgrywkę. Należy jednak na wstępie zaznaczyć, że Hellish Quart nie jest grą dla niedzielnych graczy. Tu liczy się przemyślana rozgrywka i zręczność, w której pojedynki mogą zakończyć się bardzo szybko i zawsze tak samo ... śmiercią naszą lub przeciwnika.

Foto realistyka 3D

Nietypowość gry polega w głównej mierze na walce bezpośredniej przy pomocy szabli. W grze możemy zauważyć foto realistyczne ubrania i broń z epoki, utrzymując w ten sposób unikalny styl i klimat. Hellish Quart może się pochwalić bardzo ładną, cieszącą oko trójwymiarową grafikę, która objawia się przy nawet najmniejszych detalach postaci. Twórcy bardzo mocno przywiązali wagę do historycznej dokładności oraz realizmu, dopracowując szczegóły za pomocą techniki skanowania 3D. Również animacje postaci zasługują na uwagę, gdyż opracowano je z wykorzystaniem technologii motion capture. Dzięki takiemu zabiegowi poruszają się one płynnie i wiarygodnie.

Potyczki w grze, w bardzo dużym stopniu bazują na fizyce. Każdy zadany cios w domyśle jest śmiertelny co ma potęgować trudność walki, ale i wymusić na graczu, większą niż dotychczas zaradność zręcznościową. Kluczem do zwycięstwa będzie więc przewidywanie ciosów przeciwnika, parowanie ich w odpowiednim momencie oraz odskok. Odniesione przez nas lub przeciwnika rany, dadzą o sobie znać poprzez utrudnienie poruszania się lub nieco spóźnioną reakcję ataku / obrony.

Postęp prac

Gra miała swoją premierę na początku lutego jako wczesny dostęp. Twórcy już teraz zaoferowali nam całkiem spójną mechanikę i zabawę, która wystarczy, by zapoznać się z zasadami gry jak i sterowaniem. To jest dosyć szybkie do ogarnięcia, choć zapamiętanie niektórych kombinacji ataków, wymagać będzie od nas zręczności i dobrej pamięci. Ta nietypowa bijatyka ma całkiem spore szanse zaistnieć na rynku, szczególnie prezentując unikalny styl potyczek jak i samej mechaniki wymachiwania szabelkami. Być może jakiś czas po premierze, twórcy zdecydują się dodać nieco więcej elementów do rozgrywki, ale na to przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Podczas rozgrywki uświadczymy drobne błędy związane z płynnością animacji, wydajnością czy zauważymy drobne braki w ścieżce dźwiękowej, ale są to elementy, o których twórcy wiedzą i mają za zadanie usunąć w przyszłych aktualizacjach. Na tę chwilę gra się bardzo przyjemnie, choć nie jest to tytuł skierowany na rynek masowy. Jestem zdania, że będzie to produkt skierowany w szczególności dla tych z graczy, którzy zechcą podnieść rozgrywkę na nieco szerszy poziom, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu trudności.

Wczesny dostęp

Hellish Quart ukazało się w przedpremierze na początku zeszłego miesiąca, przez ten czas otrzymując bardzo wysokie oceny i przychylne recenzje. Grę ceni się przede wszystkim za pomysł, mechanikę, sposoby walki oraz wspominany wielokrotnie na łamach bloga, poziom trudności, który z pozornie wygranej potyczki może zrobić krwawą jatkę z niespodziewanym zwycięzcą. Jeśli jesteś zainteresowany i nie żal Ci tych ~60,99 zł*, to podnoś szabelkę i stawaj do boju waćpanie!

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.