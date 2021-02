Kurierzy go nie znoszą! Podświetlane biurko Genesis Holm 510 RGB dla graczy ceniących przestrzeń!

Ponad rok temu miałem możliwość sprawdzić w praktyce, jak to jest mieć biurko nieco bardziej dostosowane pod "granie". W tym celu zamieniłem swoje solidne, ale ociężałe biurko z wielkiej płyty, na coś zgrabniejszego i dostosowanego m.in pod rozgrywki. Od tego czasu korzystam z Genesis Holm 300. Cenię ten produkt szczególnie za dobrej jakości wykonanie, dodatkowy HUB z trzema portami USB oraz płytką obsługującą ładowanie bezprzewodowe. Tak się złożyło, że niedawno otrzymałem na testy długofalowe, kolejny model z serii, lecz tym razem o wiele dłuższy.

"Kiedy powiem sobie dość ..."

Zapewne o tym pomyślał kurier, gdy miałem zejść po przesyłkę recenzencką. Fajnie jakby w tej - wygórowanej - cenie, producent oferował dostawę wraz z wniesieniem na piętro, gdyż samodzielne targanie ~30 kg paczki, nie dla wszystkich będzie czynnością łagodną. Tak więc od prośby do realizacji, masywny karton z biurkiem Genesis Holm 510 RGB nareszcie zagościł u mnie w mieszkanku. Początkowo miał zająć miejsce poprzednika, goszcząc w moim pokoju gracza, ale gdy sprawdziłem, z jaką długością blatu mam się mierzyć, zdecydowałem się na rozłożenie w salonie.

Decyzja ta zależy również od tego, iż żona na czas pracy zdalnej oblega mniejsze biurko w pokoju i przy nim codziennie pracuje. Nie będę więc rozwalał jej miejsca pracy tylko po to, by przekładać akcesoria i później - przeciskać się między meblami na małym metrażu. Salon jest duży, ma wiele miejsca i w zupełności pomieści biurko o wymiarach 160 x 75 cm i wysokości 75 cm.

Ogólnie to mamy do czynienia z takim samym układem na biurku, ale tylko z kilkoma drobnymi różnicami. Przede wszystkim nowością są pojedyncze nóżki, a nie jak w przypadku poprzednika "X". Nowością są także dokręcane półeczki, które możemy ulokować w każdym z dostępnych miejsc na brzegu, choć w ich kwestii - pokwapię się o pewien, według mnie ważny szczegół. Producent w ogóle nie dodał zaślepek do śrub montażowych. W ten sposób podczas montażu półeczek do płyty MDF dosłownie wrzynamy się w sam materiał. Oczywiście, że od frontu tego nie widać, ale przy sporym obciążeniu, boję się, że półeczki zaczną się wyginać a śruby zmieniać położenie.

Zresztą sami widzicie, z jakim gabarytem podczas montażu trzeba się mierzyć. Mam za sobą skręcanie wielu biurek dla graczy, foteli oraz mebli z Ikei, ale nie potrafię zrozumieć, CZEMU DO DIASKA zawsze jesteśmy obdarowywani tak małymi narzędziami do montażu?! Ja wiem, że mógłbym użyć wkrętarki, ale jak testuję jakiś zestaw, to wolałbym korzystać z dodawanych do zestawu akcesoriów.

W nowym modelu korzystamy z takiego samego podświetlenia RGB, wykorzystującego lampki LED, ułożone szeregowo na taśmie. Hub USB to również ten sam co w poprzedniku, co zresztą tyczy się także 10 W ładowarki indukcyjnej.

Specyfikacja techniczna

Materiał - płyta MDF z folią stylizowaną na włókno węglowe

Konstrukcja - stal

Podświetlenie - RGB / LED

Kolor dominujący - czarny

Wyposażenie - organizer kabli, uchwyt na pady / słuchawki, uchwyt na kubek, dwie półki na głośniki

Akcesoria - HUB USB 3.0, ładowarka indukcyjna 10 W

Wymiary - 160 x 75 x 75 cm

Waga - około 30 kg

Większy mebel

Nie trudno się domyśleć, że nowe biurko dla graczy od Genesis to tak naprawdę starszy model, poddany drobnym zabiegom kosmetycznym. Po pierwsze blat został odpowiednio wydłużony i poszerzony, doinstalowano do niego dwie półeczki na głośniki, by jeszcze bardziej powiększyć przestrzeń na biurku a szufladkę na froncie, całkowicie zlikwidowano. Bardzo spodobały mi się jednak nowe, stabilne nóżki, tym razem niezajmujące aż tak dużej przestrzeni, choć bardzo żałuję, że nie są one regulowane.

Na duży plus należy przyjąć dokręcane plastikowe nóżki, które nareszcie mocno ograniczą przestrzeń między podłogą a stalowymi nóżkami. W poprzednim modelu były to płaskie zaślepki, które niestety miały tendencję do rysowania podłogi, więc biurko musiałem ulokować na dywanie, by zapobiec ryciu koryt w drewnie.

Kwestia podświetlenia pozostaje bez zmian. Ponownie otrzymujemy tego samego pilota, posiadającego te same funkcje i tryby. Z racji tego, że nie korzystam w ogóle z podświetlenia podczas grania - rozprasza mnie - mam je na stałe wyłączone.

Użytkowanie w praktyce

Z racji tego, że żonka pracuje zdalnie, postanowiłem z nowego biurka zrobić dodatkową stację roboczą w salonie. Podstawową jednostkę PC na której gram, a nie chcę odpinać od tych wszystkich kabli mam w pokoiku, natomiast na nowym biurku znalazłem niszę do pracy zdalnej, przeglądania Internetu oraz bardziej mobilnego grania. Odpowiednio przygotowawszy sobie stanowisko do pracy, mogłem poddać się testom praktycznym.

Wcześniej pozwoliłem sobie usiąść na stole sprawdzając, czy jego stalowe nóżki wytrzymają masę, którą reprezentuję, ale jak widać, żadnych odkształceń nie ma. Na ogół nie potrzebuję wymyślnych urządzeń na stole - wystarczą mi podstawowe akcesoria, ewentualnie jakaś podkładka pod myszkę. I w tym wypadku mamy do czynienia z karbowanym wykończeniem blatu, który będzie dość mocno uprzykrzał pracę myszkom laserowym w poprawnym odczytywaniu ruchów. Należy mieć to na uwadze.

Podsumowanie

Tydzień temu rozpocząłem długofalowe testy nowego biurka, więc potrzebować będę kilku kolejnych tygodni, by sprawdzić, czy konstrukcja nie będzie podatna na dodatkowe obciążenia i zniekształcenia. Jak na razie spisuje się całkiem dobrze, przyjmując na klatę ciężkie przedmioty, które niedawno testowałem - Acer Nitro N50-610 oraz kierownicę Seaborg 400. Konstrukcje te cechuje wysoka wytrzymałość i jakość elementów, choć w tym wypadku również i cena. Ta oscyluje w okolicach - UWAGA - ~1500 zł*, choć możliwe jest uzyskanie zniżki w sklepie producenta o nawet 200 zł taniej. Ja rozumiem, że nowy produkt, wykończenie, elementy podświetlenia ... ale nie okłamujmy się, że jest to cenowa półka premium.

Już wcześniejszy model kosztował ponad połowę mniej, a ten, który w głównej mierze jest tylko większy, powinien zbliżyć się maks. do tysiąca i tam już pozostać. Tym bardziej że w o wiele niższych kwotach możemy kupić biurka tańsze i z regulacją wysokości ;(

