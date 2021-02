Lichtspeer - Germański symulator rzutu włócznią dla wielbicieli zręcznościówek i sporej dawki humoru

O tytułowym Lichtspeer nie miałbym w ogóle żadnego pojęcia, gdyby nie prezentacja wczesnej wersji gry na terenie targów poznańskich z okazji Pyrkon lub PGA - nie jestem pewien, z okazji jakiej imprezy gra była prezentowana, ale z jednej z nich ją zapamiętałem. Była ona osadzona w futurystycznym świecie, w której nasz bohater, dzierżąc potężną włócznię, trzymał na dystans nadciągające chmary wrogów. Od strony mechaniki przypominało to trochę Tower Defence, ale było bardziej ciekawsze i wciągające. Od tego czasu zupełnie o grze zapomniałem i dopiero pojawienie się tytułu w bibliotece GOG'a, wielce mnie zainteresowało.

Skromne początki

Pomysł na tą jakże pomysłową grę, narodził się w głowach Rafała i Bartka, którzy postanowili rzucić pracę w korporacji i zająć się swoją pierwszą grą video. Ich małe studyjko - Crunching Koalas - wpadło na niebanalny pomysł przeniesienia futurystycznej mitologii germańskiej w cyfrowy świat zamieszkany przez różnej maści przeciwników. Proces tworzenia a przede wszystkim przygotowania gry do zbliżającej się dużymi krokami premiery, został utrwalony w dokumencie "We are alright" który możemy zakupić osobno lub otrzymujemy, wybierając wersję gry w opcji kompletnej.

Pierwsza faza gry została zaprezentowana i bardzo szybko doceniona na Pixel Heaven w 2015 roku i szybko zaczęła zdobywać serca maniaków zręcznościówek, wielbicieli muzyki elektronicznej oraz fanów minimalistycznych, ale mocno wciągających Indyków. Twórcy mimo zdobycia kilku nagród i wysokich pozycji w Digital Dragons oraz przy okazji IndieCade Europe, nie zdobyli aż takiego zainteresowania grą, na jakie liczyli. Mimo wszystko gra przyjęła się, szczególnie przy pomocy oddanych fanów gatunku oraz osób poszukujących czegoś nowego, nietuzinkowego.

Założenia rozgrywki

Z racji tego, że mamy do czynienia z grą zręcznościową, nie doszukamy się w niej żadnych odwołań fabularnych, rozległej kampanii dla pojedynczego gracza czy nagłych zwrotów akcji. Na samym początku zabawy dowiadujemy się o potężnej mocy Germańskich Bóstw, postanawiających wysłać w przyszłość swojego wybrańca lub wybrańców (kooperacja) - Hans i Helga, by Ci na mocy nadanego im prawa, raz na zawsze rozprawili się z mistycznymi przeciwnikami.

Sama rozgrywka do najtrudniejszych nie należy. Podwaliną sterowania jest tutaj odpowiednie wycelowanie i wyrzucenie futurystycznego oszczepu w kierunku nadchodzących przeciwników. Od dłuższego przytrzymania przycisku zależy, z jaką mocą wyrzucimy oszczep oraz jak daleko ten poszybuje. Od idealnego trafienia system przyzna nam określoną ilość punktów, którą pod koniec planszy odpowiednio zsumuje. Za zebraną w ten sposób punktację, odpowiednio rozlokujemy punkty w umiejętności i wykupimy przydatne podczas misji perki.

Podczas naszych misji, spotkamy wielu natrętnych przeciwników, którzy starać się będą ze wszelkich sił uprzykrzyć nam żywot. Niektórzy z nich wymagają kilkukrotnego trafienia, inni często zmieniają kierunek ataku a co poniektórzy - z rozbiegu starają się nas staranować. Na ilość przeciwników na mapie nie mamy co narzekać, tym bardziej że w pewnym momencie zaczną nas atakować z obu stron jednocześnie. W takim wypadku najlepszym sposobem na wybrnięcie z patosu będzie wzmożona aktywność na naszym urządzeniu wskazującym, bądź zaproszenie do zabawy towarzysza / towarzyszki broni.

Kwestie techniczne

Rozgrywka została opracowana w taki sposób, by gracz po ukończonej misji kierował się w jednym kierunku, tocząc boje z napotkanymi przeciwnikami, a pod koniec, walczył z jednym z kilku ostatecznych przeciwników. Dzierżąc magiczną broń i będąc wspierany przez zdobyte podczas walki umiejętności, grę można ukończyć w kilka niezbyt długich godzin. Jak na produkcję małego studia, oferowany czas gry wcale do krótkich nie należy. Produkcja ta odsłania swe karty w bardzo przyjemnej oprawie wizualnej, wspartej fenomenalnie wpadającej w ucho muzyce syntetycznej.

Mimo że historia przedstawiona w Lichtspeer niewiele ma wspólnego z jakiejkolwiek rodzaju mitologią tym bardziej germańską, styl stworzony na potrzeby gry przez twórców bardzo szybko się łyka i przyswaja. Rozgrywka oferuje wiele map do przejścia i bogów do pokonania w rytm świetnie dopasowanej ścieżki dźwiękowej. Możliwość rozegrania gry w trybie kooperacji jest dużym plusem, choć zdaje mi się, że w taki sposób bardzo upraszcza się sposób przejścia produkcji.

Nietuzinkowa gra zręcznościowa

Od oficjalnej premiery gry minęło co prawda już nieco czasu, ale jej cena stała się bardziej dostępna i wyważona. Na tę chwilę Lichtspeed można zakupić na GOG'u za mniej niż 30 zł lub dopłacając małą kawę twórcom i zdobyć dostęp do ścieżki dźwiękowej oraz filmu dokumentalnego, o którym napisałem powyżej. Gra ukazała się również na Playstation 4, PS Vita, Xbox One oraz Nintendo Switch.

Polecam serdecznie wesprzeć polski produkt i nasze małe rodzime studio, gdyż w ich portfolio rodzą się coraz fajniejsze tytuły :)