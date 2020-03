Logitech BRIO 4K — biznesowa kamerka internetowa

Miałem już na pokładzie kilka kamerek internetowych przeróżnych producentów, ale tylko z urządzeń marki Logitech jestem najbardziej zadowolony. Mogę w nich liczyć na wysoką jakość wykonania, małą i nierzucającą się w oczy konstrukcję oraz bogate oprogramowanie pozwalające jak najlepiej skonfigurować obraz pod własne preferencje. Miałem na stanie m.in Logitech C922 Pro Stream - kamerkę dla nagrywających graczy, a nie tak dawno nowy wynalazek Logitech StreamCam, skierowaną raczej dla blogerów tematycznych i lubiących rozmawiać przed kamerą.

Niedawno rozpocząłem testy Logitech BRIO 4K, kamerki komputerowej skierowanej dla biznesu lub dla osób wymagających wyższej niż zwykle jakości obrazu. Mimo iż jest to model z końca 2017 roku, wciąż jest dostępny na rynku, a to za sprawą doskonałej kultury pracy, wydajności i oferowanej jakości obrazu. Z racji niedawnych testów w/w modeli, postanowiłem sprawdzić jak duże różnice jakości obrazu można zaobserwować w tym modelu.

Co w zestawie

Na testy otrzymałem kamerkę Logitech w wersji Stream Edition, w której prócz samej kamery otrzymujemy całkiem ciekawy pakiet akcesoriów dodatkowych. W skład zestawu wchodzi m.in mniejsza doczepiana stopka - służąca nam do podwieszania kamerki oraz nieco dłuższa na monitor, instrukcja obsługi oraz 12-miesięczna licencja na program XSplit ułatwiający początki ze streamingiem. Cieszy fakt, iż do kamerki producent dodał materiałowe etui do łatwego przenoszenia kamerki. Nie mogło zabraknąć kabla zasilająco przesyłowego USB - USB-C.

Sama kamerka niewiele się różni od modelu C922. Ponownie mamy do czynienia z rozciągniętą budową panelu przedniego, choć zaszły w niej dość poważne zmiany. Szybko zauważymy, że na froncie prócz samego obiektywu znajdziemy również czujnik podczerwieni, diodę powiadomień oraz mini diodę doświetlającą. Po bokach zamontowano dwa mikrofony stereo, pozwalające zbierać dźwięk z dwóch źródeł jednocześnie.

Gdy wyjmiemy kamerkę z zaczepu, zauważymy jak bardzo jest ona poręczna i lekka. Jej waga nie przekracza 107 gram a wymiary to 130 x 100 x 27 mm. Kamerka łączy się z komputerem / laptopem za pomocą kabla w gumowym, ale wytrzymałym oplocie, zakończonym wyjściami USB oraz USB-C. Z racji zastosowania nowoczesnej końcówki, łatwiej będzie o zamiennik, gdy nasz kabel się zniszczy. Na pewno to lepsze zastosowanie niż wbudowany zasilacz w StreamCam Logitecha.

Nie potrafię jednak zrozumieć idei mocowania, a raczej wciskania plastikowych zaczepów we wkrętkę statywową na spodzie obudowy. W poprzednich modelach, by wymienić zaczep lub zamontować kamerkę na mini-statywie, wystarczyło lekko odgiąć rogi trzymające kamerkę lub zdalnie dokręcić ją na śrubkę statywową, lecz to, co zastałem w Brio, przyczynia się do szybszego uszkodzenia komponentów urządzenia. Otóż model ten posiada wejście na śrubkę statywową, lecz dołączone do zestawu zaczepy na monitor, łączą się z nią ... na wcisk. Te zakończone są plastikową wypustką, do której musimy użyć siły, by włożyć, a tym bardziej wyjąć zaczep z urządzenia. Jestem pewien, że pewnego razu, przy częstej zmianie zaczepu, ten puści co ułamie element plastikowy lub - co gorsza - element ten zostanie na stałe w mocowaniu kamerki.

Specyfikacja techniczna

Matryca - CMOS

Maks. rozdzielczość - 4K Ultra HD (4096 x 2160)

Kodek wideo - H.264

Mikrofony - Stereo

Łączność - USB 3.0

Wymiary - 130 x 100 x 27 mm

Waga - 107 gram (z klipsem)

Pierwsze uruchomienie

Nie jest to proces skomplikowany, by poprawnie zainstalować kamerkę w systemie. Wystarczy ją odpowiednio podłączyć do komputera, dołączonym kablem a oprogramowanie zrobi co potrzeba - sterowniki zostaną automatycznie zainstalowane, a my będziemy mogli się cieszyć działającym urządzeniem. Producent na swojej stronie pokazuje możliwości HDR w swojej nowej kamerce, ale widząc jak średnią jakość ona oferuje w skrajnych warunkach światła na wbudowanym oprogramowaniu, musimy zainstalować dedykowany program do jego obsługi.

By móc odpalić kamerkę z większą ilością funkcji i możliwości, ponownie będziemy zmuszeni zainstalować oprogramowanie od Logitech, a dokładnie dobrze znany Logitech Capture. Jego możliwości opisywałem już we wcześniejszym modelu, więc tym razem daruję sobie jego całościowy opis. Oprogramowanie to pozwala nam na dowolną konfigurację wideo, z możliwością zmiany w locie kolorów, odwzorowania barw, kadrowanie, ustawianie kontrastu, jasności, a nawet wycinanie tła w locie. Kiedyś taką samą funkcję testowałem przy C922 co można zauważyć na wideo ale przyznam, że miałem wtedy za słabego kompa na streaming w wysokiej jakości.

Będąc już w samym programie, będziemy w stanie zastosować manualne zmiany jakościowe lub wypróbować tryb automatyczny, który samodzielnie ustawi parametry pod wybraną scenę. W moim przypadku specjalnie ustawiłem się pod słońce, by sprawdzić jak kamerka działa w trybie HDR. Wynik jest już bardziej satysfakcjonujący niż poprzednim razem.

W programie mamy możliwość ustawienia rozdzielczości wideo w 4K, FullHD oraz 720p i 360p. Możemy skorzystać z trybów portretowych lub kwadratowych i określić ilość klatek na sekundę, które towarzyszyć nam będą podczas steramowania - 24, 25, 30, a nawet 60. Ja pokusiłem się na drobne nagranie wideo wraz z próbką audio. Mam w planie w niedalekiej przyszłości nagrać za pomocą tej kamerki jakiś materiał, więc pewnie niedługo pojawi się kolejny wpis :)

Podsumowanie

Z kamerki korzystam dopiero raptem 2 tygodnie i jestem z niej zadowolony, choć mam wrażenie, że nie do końca radzi sobie ona z właściwym dostosowaniem tła. Sensor często się gubi względem refleksów z okna, co powoduje, że na obrazie występują szumy i przebarwienia na brzegach kadru. HDR również ma pewne problemy, ale myślę, że to już kwestia manualnych ustawień. Logitech Brio 4K za to wyśmienicie sprawdza się w pracy zdalnej za sprawą dobrze łapiących mikrofonów i wysokiej jakości obrazka. Coś musi być na rzeczy z tą jakością, gdyż cena za kamerkę od czasu premiery, niewiele zmalała, wciąż sztywno trzymając poziom ~1040 zł. Jak dla mnie to nieco za dużo jak na kilkuletni model, gdyż nowsza wersja - Logitech StreamCam pokazała, że można stworzyć wydajną kamerkę z o wiele niższą ceną ... choć tam problemem jest ten nieszczęsny kabel :(

PS: Uwaga na szkiełko na kamerce. Niemiłosiernie się palcuje!

* - kupując z mojego linka, wspierasz moją działalność. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ukrócić adres i zrobić zakup kontrolowany ... ale i tak nic nie tracisz :)