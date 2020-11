Logitech MX ANYWHERE 3 - kwintesencja doskonałej myszy komputerowej

Raptem w połowie tego roku miałem przyjemność zaprezentować Wam, moim zdaniem najdoskonalszą z myszy komputerowych, znanej firmy Logitech. MX Master 3 okazał się godnym towarzyszem do wzmożonej pracy montażysty, grafika oraz pracownika biurowego który oprócz jakości wykonania, cenić będzie niezawodność działania, ergonomię oraz długi czas pracy na jednym ładowaniu. Urządzenie to, idealnie sprawdza się w codziennej pracy, a i w rozrywce potrafi pokazać pazur. Tym razem przyszła pora na długo oczekiwaną myszkę, reprezentującą średni segment rynkowy, choć niewiele odbiegającą od wysokopółkowych modeli.

Na warsztacie pojawiła się bowiem trzecia odsłona znamienitej serii Anywhere, prezentując swoje wdzięki i zapożyczenia z wyższych cenowo modeli. Urządzenie to odznacza się jeszcze lepszym wyglądem a co za tym idzie - wygodnym chwytem. Jak przystało na model bezprzewodowy, podobnie jak jego starszy brat (MX Master 3), liczyć możemy na 70 dni pracy bez dostępu do ładowarki, a innowacyjne kółko przewijania z technologią MagSpeed powinno zadowolić zagorzałych fanów marki. Powinno ... gdyż mimo iż MX Anywhere 3 od swojego poprzednika jest bardzo rozbudowaną myszką komputerową, to jednak posiada kilka znaczących wad ...

Minimalizm to podstawa

Nowy model podobnie jak poprzednie został stworzony do pracy mobilnej. Oznacza to, że idealnie sprawdzi się podczas nagłych wyjazdów, pracy w terenie oraz przy wzmożonej pracy zdalnej. Myszka jest małych rozmiarów co zapewne docenią właściciele takich konstrukcji jak Logitech M220. Jestem posiadaczem właśnie takiej myszki, która idealnie łączy w sobie minimalizm, niską wagę oraz bardzo długi czas działania. Mimo pewnych braków użytkowało mi się ją naprawdę dobrze, choć gdy na horyzoncie pojawił się MX Anywhere 3, przelałem swą miłość na nowy model.

Urządzenie to, mimo minimalistycznego wyglądu, użytkuje się całkiem przyzwoicie. Myszka jest wygodna, gdyż jesteśmy w stanie oprzeć na niej całą dłoń, nie powodując żadnego dyskomfortu - piszę to jako właściciel średnio-dużych dłoni :) Urządzenie zostało tak wyprofilowane, że jestem w stanie wręcz zapewnić, że z myszki skorzystają osoby prawo, jak i lewo ręczne. W przypadku tych drugich należy jednak nadmienić, że mogą mieć drobne problemy z ulokowanymi na lewej krawędzi dwoma przyciskami funkcyjnymi.

Myszka MX Anywhere 3 została wykonana z tworzywa sztucznego wysokiej jakości, po bokach pokrytego dobrej jakości ogumieniem. Pozwala ono polepszyć chwyt, a zastosowane w niej wyżłobienia ułatwią przyszłe czyszczenie. Na froncie zainstalowano wejście USB-C, służące do podładowania urządzenia lub w ramach wyjątku sterowanie nim "po kablu".

Wierzch urządzenia to klasyczne zestawienie przycisków głównych, przycisku do zmiany trybu przwijania, kółko nawigacyjne oraz dioda informująca o wybranym trybie działania. Tym razem producent postawił na wykonane ze stali kółko przewijania, wsparte technologią MagSpeed, dobrze znaną właścicielom droższego MX Master 3. Oznacza to, że opierając się na dynamice obrotu rolką, możemy przeglądać treści w trybie wolnym lub piekielnie szybkim. Producent deklaruje przeglądanie stron z prędkością nawet do 1000 w czasie 1 sekundy. Bardzo spodobało mi się, że w przypadku przewijania skokowego, możliwe jest nagłe przewinięcie kilkudziesięciu stron szybkim ruchem palca. W przypadku przewijania w trybie swobodnym może się to dziać o wiele za szybko.

Bardziej dociekliwi odkryją, że w nowej odsłonie, całkowicie zrezygnowano z nawigacji rolką w prawo i w lewo, zostawiając tylko funkcję przycisku. Przyznam szczerze, iż wiele gestów opierałem na tej zasadzie, więc tym bardziej mi przykro, że jej tutaj zabrakło. Na spodzie znajduje się sensor laserowy oraz przełącznik zasilania. Tuż przy tylnej krawędzi producent zainstalował przycisk do zmiany miejsca pracy - na jedno z trzech połączonych ze sobą w technologii FLOW, urządzeń.

Największą niespodzianką i to w dodatku przykrą, jest brak jakiegokolwiek schowka pod odbiornik Unifying, dodawany wraz z instrukcją i kablem ładującym do zestawu. Trudno mi pojąć, że nie można było wykonać choćby wgłębienia w spodzie obudowy. Szkoda.

Kwestie techniczne

Sensor - laserowy

Rozdzielczość - do 4000 DPI

Łączność - przewodowa i bezprzewodowa

Interfejs - 2,4 GHz / Bluetooth

Zasięg - do 10 metrów

Akumulator - 500 mAh / do 70 dni pracy

Wymiary - 101 x 65 x 35 mm

Waga - 99 g

Oprogramowanie producenta

Jak przy wszystkich urządzeniach z prostej linii Logitech, także i w tym wypadku domyślnym oprogramowaniem do zarządzania, będzie Logitech Options. Program jest minimalistyczny, ale w zupełności oddaje rozbudowane możliwości personalizacji ustawień myszki pod preferencje użytkownika. Został on podzielony na trzy zakładki - Mysz, Wskazywanie i przewijanie oraz FLOW.

W pierwszej zakładce program pozwoli nam na określenie sposobu działania przycisków, zmianie ich funkcji lub nakreślenia nowych skrótów. Fajnie, że producent dał możliwość wymiany funkcji przycisków PPM i LPM by z gryzonia mogły skorzystać osoby leworęczne. Funkcje zaawansowane opierają się na skrótach do programów zewnętrznych i możemy z nich skorzystać, ewentualnie ustawić pod własne potrzeby.

W zakładce "Wskazywanie i przewijanie" określimy wartości dotyczące szybkości wskaźnika, przewijania czy ustalimy domyślny tryb działania kółka przewijania. Przykładowo ustawiając go domyślnie na zapadkowy, będziemy w stanie wykorzystać przycisk na myszce pod inny skrót/opcje.

Wrażenia z użytkowania

Przez długi okres testów bardzo zaprzyjaźniłem się z nowym modelem z serii Anywhere. Okazał się on godnym towarzyszem do pracy biurowej i publicystyki wyjazdowej, z którą mam ostatnio do czynienia. Początkowo byłem sceptyczny co do działania kółka nawigacyjnego, gdyż domyślnie działa ono w trybie luźnym, ale po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania i nadaniu odpowiedniej wartości pod przycisk, świat nagle stał się piękniejszy.

Myszka towarzyszyła mi przez ostatni miesiąc jako główne narzędzie do pracy oraz zabawy a wszędzie gdzie się pojawialiśmy ktoś zapytywał się o model, jaki dzierżyłem w dłoni. Nie ukrywam, że pracuje się na niej bardzo wygodnie a czas pracy w małym akumulatorku (500 mAh) jest w stanie wykrzesać te 70 dni pracy. Niestety, ale nie udało mi się do tej pory tego sprawdzić, gdyż jedyna skala naładowania, widnieje w programie producenta pod nic niemówiącym "Pełny". Przyjmuję więc, że po 30 dniach pracy, stan akumulatora wciąż trzyma się bardzo dobrze. Jak się okazało bez problemów współpracuje ona w trybie FLOW z trzema urządzeniami jednocześnie. Do wyboru mamy łączność poprzez nadajnik lub po klasycznym Bluetooth.

Mowa końcowa

Niedawno wydana myszka komputerowa Logitech MX Anywhere 3 na pewno przypadnie do gustu fanom minimalizmu i wielbicielom mieszczących się w kieszeni urządzeń. Ze względu na swe kompaktowe rozmiary, producent musiał pójść na pewne odstępstwa, które nieco zaniżają ogólną jakość produktu. Do minusów na pewno należy dodać brak jakiegokolwiek miejsca pod nadajnik USB oraz jakość oprogramowania, które po dziś dzień nie potrafi przekazać choćby cząstkową informację o procencie naładowania. Z drugiej strony, otrzymujemy urządzenie o wysokiej jakości wykonania, nowoczesnych komponentach oraz kółku nawigacyjnym, tak mocno docenianym w droższym modelu.

Jeżeli na podstawie powyższej recenzji, uważacie że MX Anywhere 3 mógłby stać się Waszym nowym kompanem do pracy i rozrywki, niezmiernie się cieszę. Na tę chwilę za urządzenie przyjdzie nam zapłacić ~380 zł* za kolor grafitowy, różowy lub jasnoszary. Polecam pod prezent choinkowo-aniołkowy ;)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.