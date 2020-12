Logitech Z407 - świetnej jakości głośniki komputerowe z łącznością bezprzewodową i "po kablu" do 350zł!

Od kilku lat moje biurko komputerowe zajmują głośniki Logitech Z200 . Cenię je przede wszystkim za jakość oferowanego dźwięku, cenę, ale przede wszystkim - minimalizm. Jako dawny użytkownik systemów 5.1 oraz 2.1, nie mogłem znieść walania się na biurku lub pod nim, dodatkowej skrzynki z głośnikiem. Zrezygnowałem z tej technologii głównie ze względu na zajmowane miejsce, przesiadając się na klasyczny zestaw, dwóch głośników.

Jakiś czas temu otrzymałem na testy nowe głośniki w standardzie 2.1, które zresztą nie tak dawno pojawiły się na rynku detalicznym. Mowa oczywiście o tytułowych Z407, charakteryzujących się działaniem przewodowym oraz bezprzewodowym. Mają one za zadanie ułatwić pracę na wielu urządzeniach, ale również dostosować swój wygląd do miejsca pracy. Miałem dużo czasu, by móc sprawdzić w praktyce jak poradzą sobie one podczas prostej pracy na multimediach, zaawansowanej rozrywce oraz graniu.

Minimalizm i swoboda

Jak przystało na konstrukcję w systemie 2.1, otrzymujemy dwa głośniki - lewy oraz prawy, wsparty subwooferem. Producent wyposażył zestaw w bezprzewodowy kontroler dźwięku, pełniący również funkcję przełączania się między opcją przewodową i bezprzewodową, jak również odpowiadający za zarządzanie basem. Akcesoria zostały świetnie zapakowane, co uniemożliwiło ich uszkodzenie podczas transportu. Producent do zestawu dodaje pełne okablowanie - zasilające jak i przesyłowe (podwójny mini-jack). Nie zabrakło instrukcji obsługi oraz dwóch baterii AAA wspierających zewnętrzny, bezprzewodowy kontroler dźwięku.

By należycie opisać testowane urządzenia, będę zmuszony opisywać je osobno. Na pierwszy strzał idzie największa konstrukcja, czyli subwoofer. Ten został wykonany z wysokiej jakości elementów, co daje odczucie już podczas odpakowania. Materiałem zapewne jest sklejka lub produkt drewno-podobny. Górę zdobi lekko wklęsła, kwadratowa niecka, umożliwiająca położenie w niej dodatkowych akcesoriów. Na spodzie znajdziemy plastikowe nóżki, wyłożone twardą gąbką, niwelującą zarysowania na blacie.

Front jak i spód urządzenia zdobią 20W głośniki, których łączna moc wynosi 40W. Dolny głośnik wyposażony został w bas, nadający odtwarzanym utworom oraz dźwiękowi w grach, niespotykanej głębi i mocy. Z tyłu urządzenia znajduje się panel kontrolny, na którym znajdziemy wejście zasilania oraz dwa wtyki na wyjścia do głośnika prawego oraz lewego. Producent oznaczył je nie tylko odpowiednim symbolem, ale również kolorem (niebieski - R, szary - L). Z tyłu znajdziemy również wejście na kabel mini-jack 3,5 mm oraz microUSB.

W przypadku dwóch dołączonych do zestawu głośników zewnętrznych, mamy do czynienia z konstrukcjami działającymi po kablu. Tym razem materiałem użytym podczas produkcji będzie niestety plastik. Głośniki mają podłużną budowę, lecz na krawędziach zauważymy obłe wykończenie. Na froncie znajduje się 20W głośnik oraz logo producenta ustawione w poziomie. Domyślnie głośniki mają stać w pionie, co tłumaczy dodane do zestawu, plastikowe podpórki. Możemy więc zadecydować czy głośniki mają być ustawione poziomo, czy pionowo.

Przyznam, że trochę zawiodłem się na plastikowej konstrukcji dwóch głośników zewnętrznych, mając na uwadze przyjemny materiał w subwoofera. Przynajmniej tak myślałem, do czasu wzięcia do ręki kontrolera dźwięku. Ten również został wykonany z tworzyw sztucznych w miarę dobrej jakości, choć nieco kłuci mi się on z ideą wysokiej jakości komponentów, kojarzonych z marką Logitech.

Za pomocą pokrętła będziemy w stanie ustawić interesujący nas poziom dźwięku a dzięki zastosowaniu gestów, na sprawne operowanie funkcjami. Pokrętło da się wcisnąć, co przy odpowiedniej konfiguracji zdoła sterować odtwarzaniem muzyki. Jedno wciśnięcie wstrzyma lub wznowi utwór, dwa - przerzuci na kolejny utwór, trzy - pozwoli cofnąć utwór do początku. Jeśli wciśniemy i przytrzymamy pokrętło przez 2 sekundy, zainicjujemy dodatkowy bas w subwooferze.

Garść specyfikacji technicznej

Moc szczytowa - 80W

Moc całkowita (RMS) - 40W

Łączność - mini-jack 3,5 mm / microUSB / Bluetooth

Wymiary głośnika - 199,9 x 93,9 x 85,2 mm

Waga głośnika - 389,6 g

Wymiary subwoofera - 240 x 234 x 180 mm

Waga subwoofera - 2450,6 g

Wymiary pokrętła - średnica: 69,9 mm / wysokość: 29,4 mm

Waga pokrętła - 51,8 g

Parowanie z urządzeniami

Urządzenie zostało tak przemyślane konstrukcyjnie, by móc łączyć się z trzema urządzeniami. Oczywiście tylko jedno z nich będzie miało pierwszeństwo w odtwarzaniu treści dźwiękowych, ale fajnie, że Logitech pomyślało także o zapowiadanym w modelu, aspekcie bezprzewodowym. Z tyłu subwoofera znajduje się bowiem wejście mini-jack 3,5 mm, uprawniające do przesyłania treści po tzw. kablu z innego urządzenia. Zresztą ten sam kabel otrzymujemy w bonusie w opakowaniu. Pozwoli on na przesyłanie dźwięku z urządzeń zewnętrznych, takich jak telefony, smartfony, a także z komputera stacjonarnego.

Drugim sposobem łączności przewodowej jest opcja użycia kabla przesyłowego USB/microUSB, którego w tym wypadku zabrakło w zestawie. Ostatnią opcją, która zresztą najbardziej przypadła mi do gustu, jest możliwość połączenia się z urządzeniem za pomocą łączności bezprzewodowej po Bluetooth. Ta pozwala na bezproblemowe połączenie w obrębie do 10 metrów bez przeszkód terenowych. By udostępnić urządzenie sieci bezprzewodowej, należy zapoznać się z krótką instrukcją obsługi i przełączyć pokrętło sterujące w odpowiedni tryb. Na jego spodzie znajdują się bowiem przyciski do zmiany trybu przewodowego na bezprzewodowy i na odwrót.

Jakość audio w praktyce

No i doszliśmy do najbardziej kontrowersyjnej części recenzji - wrażeń z użytkowania. Na mnie osobiście w/w zestaw ogromnego wrażenia nie zrobił, gdyż - biorąc pod uwagę styczność z wieloma innymi konstrukcjami - oferowany dźwięk jest po prostu dobrej i akceptowanej jakości. Głośniki Logitech Z407 oferują dobrej jakości dźwięk, który jest mocno potęgowany przez dołączony do zestawu subwoofer. Opcję basu wykorzystałem może tylko kilka razy, podczas odtwarzania koncertu Boris Brejcha, ale jakiejś wybijającej jakości po prostu nie zauważyłem.

Głośniki te oferują bardzo dobre brzmienie, świetnie wypadające podczas pracy, rozrywki a przede wszystkim w obcowaniu z bogactwem multimediów. Fajnie, że firma zainteresowała się opcją bezprzewodową, która w sam raz ułatwia pracę, szczególnie gdy zechcemy wyłączyć komputer/laptopa, przełączyć tryb i puścić muzykę z mobilnego Spotify. Niestety, ale osobiście zabrakło mi kilku elementów. Chyba najbardziej brakowało mi możliwości podpięcia mikrofonu na front jednego z głośników, co zazwyczaj mają inni producenci w swoich zestawach. Biorę pod uwagę, że większość urządzeń, pracuje w trybie bezprzewodowym, ale mimo wszystko taka opcja bardzo by się przydała.

Podsumowanie

Głośniki komputerowe, jakimi z pewnością są Logitech Z407 na pewno należy określić mianem dobrze grających, ale i minimalistycznych, z racji swej ergonomii i niczym nienarzucającemu się wyglądowi. Standard 2.1 wciąż dobrze trzyma się na rynku akcesoriów komputerowych, oferując wysokiej jakości brzmienie oraz dodatek w postaci zauważalnego basu. Nowe urządzenie producenta daje możliwość użytkowania go także bezprzewodowo, co zapewne rozraduje fanów nowych technologii. Uważam, że głośniki w kwocie do 340 zł*, to świetny wybór dla osób zastanawiających się nad przejściem z 2.0 na 2.1, ale szczególnie dla użytkowników jeszcze nieposiadających dobrej klasy urządzeń grających.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.