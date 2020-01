MiVue 792 WiFi PRO — niezła jakość przy minimalnej ilości światła

Nie minęło wiele miesięcy od ostatniej recenzji kamerki samochodowej marki MiO. Testowany przeze mnie model MiVue C312 należał do średniej półki urządzeń rejestrujących, który bardzo dobrze sprawdzał się za dnia, choć w nocy wychodziły niechciane artefakty.

No, ale czego można było się spodziewać po 2 Mpix sensorze. Niedawno na warsztacie pojawił mi się model z wyższej półki cenowo-jakościowej, MiVue 792 WiFi Pro, który prócz posiadania podstawowych funkcji poprzednika, odznacza się wysoką jakością obrazu po zmroku. W związku z tym postanowiłem przysiąść głównie do tematu rejestracji wideo po zmroku, spychając dzienne wideo na drugi tor.

Skromna zawartość

Kamerkę otrzymałem w dedykowanym, kartonowym pudełku. Producent wyposażył ją w domyślne akcesoria pokroju ładowarki samochodowej oraz przyssawki mocującej na szybę. Nie mogło zabraknąć karty gwarancyjnej oraz obszernej instrukcji obsługi.

Kamerka MiVue 792 posiada podobną budowę co w poprzednich modelach, obiektyw zdecydowanie wystaje, a tuż nad nim znajduje się miejsce na uchwyt. Tuż przy sensorze znajdziemy również diodę parkingową oraz głośnik. Na lewej krawędzi, znajduje się pomarańczowy przycisk zasilania. Pozwala on na uruchomienie urządzenia lub do sterowania wygaszeniem ekranu.

Na prawej krawędzi producent zainstalował przyciski funkcyjne do nawigowania elementami wyświetlającymi się na ekranie kamerki. Te mają dobry skok. Na górnej belce znajduje się mikrofon oraz port mini-USB do zasilania urządzenia. Spód został wyposażony w wejście na kartę microSD do 128 GB.

Producent zastosował w tym modelu 2,7-calowy wyświetlacz LCD. Obok niego znajdziemy również diodę informacyjną, mikrofon oraz pomarańczowy przycisk zdarzenia, pozwalający nam nadpisać materiał o szczególnym znaczeniu.

Urządzenie wraz z akcesoriami zostało wykonane z dobrej jakości plastiku, w zupełności wystarczającego do spełnianego przed nim zadania. Kabel zasilający ma około 3 metrów długości, więc bez problemu pozwoli na montaż kabla za tapicerką.

Specyfikacja techniczna

Sensor - 2 MP (Sony IMX 291 STARVIS)

Przysłona - F1.8

Kąt widzenia - 140 stopni

Wyświetlacz - 2,7 cala

Opcje nagrywania - FullHD 1920 x 1080 (30 lub 60 klatek)

Format nagrania - .MOV (H.264)

Długość nagrania - 1, 3 lub 5 minut

Łączność - WiFi, GPS

Temperatury pracy - od -10° do +60° C

Wymiary - 48,8 x 90,2 x 37,5 mm

Waga - 112 g

Oprogramowanie a funkcje

Rejestrator samochodowy ma jedno podstawowe zadanie - nagrywać to, co się dzieje przed pojazdem od uruchomienia silnika po jego wyłączenie. Na przełomie lat dodano różne bajery, przykładowo czujnik przeciążeń, funkcję nadpisywania materiałów czy sposoby łączności z satelitami. W MiVue 792 WiFi PRO producent zdecydował się na minimalizm funkcji, upychając w niego tylko te najbardziej potrzebne opcje. I tak prócz nagrywania w standardzie 1080p w 30 lub 60 klatkach w interwałach 1, 2 i 5, dodatkowo możemy ratować się robieniem zdjęć.

Oprogramowanie pozwala nam na odpowiednim zarządzaniu urządzenia, wyborem między ustawieniami automatycznymi lub manualną korekcją obrazu. Do nas należy odpowiedni wybór ekspozycji, jasności obrazu czy uruchomienia czujnika przeciążeń.

Producent zadbał by jego urządzenie posiadało kilka dodatkowych funkcji, które przydadzą się podczas jazdy. I tak zaimplementowano Ostrzeżenia o fotoradarach. Funkcja ta oparta o najnowszą bazę oprogramowania pozwala nanieść na obraz z kamerki ostrzeżenie o zbliżającej się kontroli prędkości. Korzystając z łączności GPS i namierzaniu auta, pozwoli z pewnym wyprzedzeniem określić miejsce kontroli i ostrzec kierowcę komunikatem na wyświetlaczu, a także prostą komendą dźwiękową.

Poruszanie się po menu zostało tak przemyślane, by nie sprawiało trudności nawet początkującym użytkownikom. Odnalezienie danej funkcji wiąże się z przeskokiem między 3 scenami w menu. Każda z opcji jest rozwijana, dając nam sporą możliwość konfiguracji i personalizacji. Także w kwestii łączności z urządzeniami mobilnymi. Dzięki łączności WiFi i dedykowanej aplikacji możemy zdalnie połączyć się z kamerą, zgrać i opublikować materiał z trasy.

Możliwości MiVue 792 WiFi PRO rozszerzono również o funkcję TPMS pozwalającą ocenić i nadzorować właściwe ciśnienie oraz temperaturę opon, ale do aktywacji tego trybu potrzebne są specjalne nakrętki T25 Kit, możliwe do zakupienia u samego producenta.

Jakość w praktyce

Producent w swoim modelu zastosował czujnik optyczny Sony Starvis, dzięki któremu kamera wychwytuje jeszcze więcej elementów niż klasyczne kamery. W praktyce kosztem jakości i ostrości elementów w centralnej części kadru uzyskujemy jaśniejszy obraz, szczególnie na brzegach obrazka. Jeżeli kierowca stawia na bezpieczeństwo podczas wyprzedzania lub obawia się zdarzeń losowych z nagle wybiegającymi na jezdnię, pieszymi ... to model ten zdaje się idealnym wyborem.

Niestety, ale zastosowanie tak małego sensora powoduje straszne nagromadzenie ISO, przez co w materialne wychodzą duże ilości szumów i niekiedy zniekształceń obrazu. Chyba najlepiej obrazują to kadry z jazdy nocą:

Podobnie jest także w kwestii nagrania wideo. Nie ważne, jaką wartość klatek wybierzemy przy FullHD, podróżując w nocy otrzymamy ten sam, zaszumiony obrazek. Kąt widzenia oparty na 140 stopniach pozwoli nam na szerszy widok podczas jazdy. Poniżej próbka wideo.

Można było się spodziewać, że finalna jakość obrazu będzie daleka od zadowalającej, ale w przypadku trudnych warunków oświetleniowych radzi sobie całkiem znośnie. Informacyjnie - 5 minut nagrania w FullHD i 60 klatkach na sekundę, zajmie nam na karcie ponad 725 MB (bitrate 20000 kb/s).

Podsumowanie

Muszę wspomnieć, że nie jestem fanem instalowania w aucie kamerek nagrywających, choć nie ukrywam, że kilka razy taki system uratował mnie od odpowiedzialności karnej. Ponad dwuletnia MiVue 792 WiFi PRO sprawdza się w praktyce całkiem znośnie, oferując podstawowe funkcje kamerki samochodowej jak również doskonale ukazuje dodatkowo doświetlony obrazek przed nami. Na tę chwilę kamerkę można nabyć za około ~750 zł, co uważam za niezły stosunek ceny do jakości. Takie systemy idealnie przydają się na ciężkie warunki pogodowe i nagłe wariacje atmosferyczne ... a u nas zaczyna padać śnieg :)

* - kupując z tego linka, wspieracie moją działalność. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by ukrócić adres i zrobić zakup kontrolowany :)