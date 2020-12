Nova Drift - mieszanka Rougelike z klasycznym Asteroids to przepis na sukces!

Z mojego dzieciństwa często przewijały się wspomnienia z wakacji, w których wraz z rodzinką, spędzaliśmy nad n/n jeziorem. Jako młodzik - nie miałem jeszcze komputera, choć uwielbiałem przesiadywać w lokalach posiadających tzw. automaty do grania. W tym okresie zakolegowałem się z Metal Slug oraz pierwszym Mortal Kombat, wydając swoje kieszonkowe na długie godziny grania. Wtedy też po raz pierwszy zakochałem się w pierwotnej grze komputerowej - idealnej partnerce, która nie tylko brała ode mnie złote monety, ale i odwdzięczała się czymś więcej. Tak poznałem Asteroids (1979).

Przez wiele lat powracałem do klasycznego tytułu, raz bijąc dawne rekordy a od czasu do czasu lamiąc przy pierwszych poziomach. Zauważyłem, że mimo upływu lat gra się nie starzeje, wciąż oferując świetną zabawę i wysoki poziom trudności, choć jak na dzisiejsze czasy ... niczym szczególnym się już nie wybija - ot, żeruje tylko na wspomnieniach starych wyjadaczy jak ja. O dziwo od premiery Asteroids, na rynku pojawiło się wiele podobnych gier, choć żadna nie zapadła mi w pamięć. Ta sytuacja zmieniła się na początku zeszłego roku, gdy do wczesnego dostępu dostała się kickstarterowa oferta dla starych wyjadaczy - Nova Drift!

W euforii zachwytu

Tytuł ten początkowo wystartował jako oferta crowdfundingowa na jednym z portali, co zresztą spotkało się z miłym przyjęciem, a kwota została szybko zebrana. Twórcy mogli więc przystąpić do pracy, oferując swoim wspierającym kanały dyplomatyczne, do sprawnego zarządzania projektem na poziomie twórca - odbiorca. W ten sposób we wczesnym dostępie pojawiła się gra, bazująca na klasycznej mechanice, ale idealnie dostosowana do realiów 2020 roku.

Mimo iż gra nie została jeszcze formalnie wydana, zaoferowała możliwość sprawdzania na bieżąco wprowadzanych zmian i modyfikacji, przy zakupie wersji we wczesnym dostępie. Ostatnimi czasy jest to bowiem najlepsze wyjście dla małych firm, które tworzą swoje gry wraz ze wsparciem fanów. W taki właśnie sposób, studio Chimeric postanowiło wydać swoją grę. Specjalnie przyrównałem na początku wpisu do klasyka gier - Asteroids, gdyż twórcy tworzyli swoją grę, właśnie na jej podstawie. Mamy więc do czynienia z klasyczną grą w całkiem nowoczesnych szatach i mocno rozwiniętą mechaniką. Idąc w ślad nowych technologii, a także opcji rozwojowych, Nova Drift może przypaść do gustu maniakom wysokich pozycji w listach rankingowych, ale i również starym wyjadaczom gier zręcznościowych.

W grze bowiem kierujemy bytem energii, przypominającym statek kosmiczny, poruszając się na małym obszarze i likwidując nadlatujące jednostki przeciwnika. Gra oparta jest na takim samym schemacie co oryginał, więc możliwe jest uciekanie poprzez ramy planszy, co z automatu teleportuje nas na przeciwległy jej koniec. Dzięki takiej zagrywce zazwyczaj ominiemy kordon przeciwnika, a w razie potrzeby wykonamy taktyczny unik.

Klasyczne sterowanie

W Nova Drift uświadczymy tych samych elementów mechaniki, co w klasycznej wersji gry Asteroids. Poruszamy się po planszy za pomocą napędu kosmicznego, wybierając interesujący nas kierunek, dokonując w ten sposób kontrolowany lot lub unik. W grze ważne jest, by strzelając do przeciwnika, uszkodzić wszystkie jego osłony, co spowoduje zniszczenie. W pierwotnej wersji powodowało to naliczenie punktów, ale w Nova Drift wiąże się to z uzyskaniem punktów doświadczenia. Niszcząc statek przeciwnika, zyskujemy bowiem kontenery doświadczenia, które po zebraniu napełniają nam ich pasek, który po zapełnieniu się umożliwia wskoczenie na nowy poziom statku.

Dochodzimy więc do zaimplementowanego systemu rozwoju, znanego z podwalin RPG. Eksterminując przeciwników na planszy, zbierając paczki doświadczenia i rozwijając statek, stajemy się nie tylko potężniejsi, ale i całkowicie zmieniamy zasady gry. Przy każdorazowym "poziomowaniu", możemy wybrać jeden z kilkunastu ulepszeń, ale i modyfikatorów, na stałe zmieniających statystyki jak i właściwości naszego statku.

Możemy więc zadecydować w którym kierunku poprowadzimy nasz statek. Możliwe będzie postawienie na lepszej klasy pancerze, unikalne ataki ale i również odpowiednio modyfikując statek ku wyprowadzeniu przeciwnika w pole. Należy odpowiednio dobierać wyposażenie, gdyż w późniejszych etapach, wrogów nie tylko przybywa na mapie ale i stają się oni zauważanie trudniejsi.

Od czasu do czasu pojawi się silniejszy przeciwnik, który nie tylko poruszać się będzie po mapie, ale i zacznie atakować w sposób mało szablonowy, wręcz natarczywy. W takim wypadku odszyfrować będziemy zmuszeni jego taktykę i przyjąć odpowiednią postawę ofensywno-defensywną, zważając na odsłony oraz wytrzymałość naszego statku.

Ślepnąc od światełek

Nova Drift reprezentuje istny majstersztyk z poziomu jakości wykonania, ale i efektów audio-wizualnych. Otoczka graficzna oferuje świetną zabawę światłem i elementami cząsteczkowymi, oferując świetne doznania jakościowe, także przy ustawieniu wysokiej jakości obrazu i rozdzielczości. Do tego dochodzi niezła płynność animacji oraz kultura pracy zdolna uruchomić grę nawet na starszej klasy komputerach. Nieodzownym elementem gry jest ścieżka dźwiękowa. Ta przygrywa nam, wpadające w ucho utwory syntetyczne i elektroniczne, które nadają grze dodatkowego kopa. Zresztą przekonajcie się sami:

Od niedawna, bo w połowie listopada, Nova Drift pochwalić się może polską wersją językową, stworzoną przez rodzimego streamera gier niezależnych, testera i tłumacza - Pawła Turaczyka. Bardzo polecam zapoznać się z tytułem który garściami czerpie z klasycznej wersji gry ale i wprowadza wiele ulepszonych mechanik i możliwości. Gra dostępna jest na Steam oraz moim ulubionym GoG w cenie ~53,99 zł, choć możliwe jest również nabycie oficjalnej ścieżki dźwiękowej z gry w nieco podbitej cenie. Polecam :)