Pandemiczne życzenia Bożonarodzeniowe i Sylwestrowe dla czytelników bloga DP

Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, ograniczeń pandemicznych serwowanych w stałych okresach przez nasz ukochany rząd oraz Sylwestra z zakazem poruszania się, chciałbym na Wasze ręce złożyć moc życzeń oraz zdrowia, które nad wyraz jest nam teraz potrzebne. Mam szczerą nadzieję, że wielu z Was również znajdzie kruczki prawne, by obejść ten chory etap "odpowiedzialności", spotkać się w rodzinnym gronie i wspólnie przeżyć święta z rodziną i najbliższymi.

Życzę wam, przede wszystkim pogody ducha, końskiego zdrowia oraz wewnętrznej siły, która pchać będzie Was do czynów szlachetnych i godnych czytelników, twórców, nie zapominając o licznych Anonimach z Apple, Huawei czy Kochanków Online. Dzięki wam ten portal nabiera coraz większej siły rozpędowej, dzieląc się nie tylko tematami oprogramowania, ale także wzmiankami z pogranicza technologii, polityki a niekiedy i nawet pornografii, co jest wielce akceptowalne, biorąc pod uwagę znaczącą pracę zdalną, sezon grypowy lub koronawirusa, wśród stałych czytelników.

Mam nadzieję, że w nowym 2021 roku redakcja poczyni większe postępy pod względem dialogu ze swoimi użytkownikami, odda - nam, twórcom - obiecany od lat i zamiatany pod dywan przy każdej możliwej okazji, unowocześniony edytor blogowy a na portal wrócą częste i mocno zachwalane filmiki z Krzysztofem (Kristov), naszym gwiazdorem. Miło byłoby ponownie spotkać i zobaczyć znajome twarze na corocznym HotZlocie, który z przyczyn pandemii oraz zmian organizacyjnych, w tym roku odbył się wirtualnie dla wąskiego grona wybrańców. Być może po zniesieniu obostrzeń, ponownie przyjdzie nam się spotkać i wychylić kufel złocistego trunku ... choć biorąc pod uwagę długi okres tęsknoty i obecną sytuację, na takim spotkaniu na jednej ciężarówce z piwem i whisky się nie skończy :)

Z tego miejsca chciałbym również podziękować markom technologicznym, dzięki którym mogę dzielić się z Wami wrażeniami dotyczącymi użytkowania sprzętów, recenzjami oprogramowania oraz drobnymi felietonami i publicystyką ogólną. Aż dziw bierze, że do tej pory nawiązałem i wciąż utrzymuję kontakt recenzencki m.in z takimi markami jak Acer, ADATA, Airwheel, Artifex Mundi, Audictus, BenQ, Blaupunkt, CoolerMaster, DGM, DJI-Ars, Entrymedia, Fat Dog Games, Fury, Genesis, GOG, Hammer, Impakt, iRobot, Lanberg, LG, Logitech, MiVia, MIO, myPhone, Natec, notiOne, Panasonic, Patriot, Plantronics, Ulefone, UGO, Samsung, Sharp, Sony,TechBite, Techland, Tp-Link,UGO, Wiko, Vebo.pl, Xtreme Media … oraz wieloma innymi.

Właśnie dzięki Wam (czytelnicy) zgromadziłem pod wpisami ponad 7799 komentarzy i wyświetlenia na poziomie 4 297 083 odsłon, co udało mi się osiągnąć publikując aż 526 wpisów od czasu rejestracji na portalu dobreprogramy.pl. Mimo obostrzeń, pracy hybrydowej, stresu, koszmarnego samopoczucia związanymi z tymi całymi obostrzeniami, noszeniem maseczki (okularnik) i pakowaniem się w zbiorowiska ludzkie (praca filmowca i montażysty), zawsze znajdywałem czas na pisanie, które pozwalało mi zrelaksować się i wyrzucić - niekiedy ogromne ilości - słowotoku myślowego.

Do rychłego zobaczenia :)

Mam szczerą nadzieję, że w nowym, zbliżającym się dużymi krokami roku 2021, przyjdzie nam wygrać z tą jakże zachłanną pandemią, ponownie spotykając się z gronie przyjaciół i znajomych na konwentach, zlotach i spotkaniach branżowych. By móc w spokoju i z uśmiechem na ustach pogadać, pograć w gry i powiedzieć "przetrwaliśmy najgorsze"!

PS: Przerwa świąteczno-wypoczynkowa. Wracam w nowym roku :)