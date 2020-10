Patriot Viper V551 - tania myszka dla wielbicieli gier akcji

Jakiś czas temu wpadła mi na warsztat myszka dla graczy ze znanej firmy Patriot. Ich submarka Viper Gaming - skupia się na produkcji akcesoriów dla graczy komputerowych oraz komponentów, takich jak szybkie dyski SSD oraz wydajne kości RAM. Ich produkty również są tworzone w myśl zasady, że jak coś jest dla graczy, to musi się świecić.

Mimo iż od jakiegoś czasu staram się nie przywiązywać już takiej wagi do nachalnego podświetlenia w urządzeniach wskazujących, to wciąż chętnie korzystam m.in z podświetlanej klawiatury. Teraz przyszło mi testować średnią półkę myszki dla graczy, a konkretnie - Viper V551, która posiada bardzo wysoką czułość DPI oraz dodatkowy przycisk (przy LPM).

Wygodny chwyt

W kartoniku transportowym, oprócz myszki, otrzymujemy tylko krótką instrukcję, wyjaśniającą nam tajniki łatwego podłączenia i opisująca podstawową specyfikację techniczną urządzenia. W zestawie nie znajdziemy żadnych dodatkowych akcesoriów czy zapasowych ślizgaczy teflonowych / naklejek producenta. Na gracza czeka więc swoisty minimalizm, ale może to i dobrze, gdyż nie otrzymujemy niepotrzebnych śmieci.

Po wyjęciu myszki z pudełka i wzięciu jej pierwszy raz w dłoń miałem nieodparte wrażenie, że kiedyś korzystałem z takowej konstrukcji. Oczywiście biorę pod uwagę, iż mogłem mieć styczność z podobną budową, gdyż przez mój blogerski warsztat, przewinęło się wiele modeli myszek komputerowych. Patrząc jednak z perspektywy ułożenia dłoni osoby dorosłej na myszce, najbliżej jest jej do Razer Deathadder Elite, co w tym wypadku uważam za duży plus.

Urządzenie zostało wykonane w większości z tworzyw sztucznych oraz gumy. Początkowo miałem pewne zastrzeżenia co do jakości tych komponentów, gdyż na pierwszy rzut oka, wydają się one średniej jakości. Po okresie wstępnego użytkowania śmiem stwierdzić, iż zastosowane w tym modelu materiały są dobrej jakości jak na urządzenie do 180 zł.

Myszka na tle bogatej konkurencji cenowej wyróżnia się przede wszystkim niezłą konstrukcją, która poprawia chwyt prawej dłoni, ale również zastosowanym tuż przy LPM, przycisku dodatkowym. Osoby korzystające z wyśmienitego Logitech G502 Lightspeed HERO dobrze wiedzą, o czym chcę napisać. Jeśli ktoś dużo gra w wymagające gry akcji, pokroju strzelanek wieloosobowych, rozumie jak ważne są responsywne przyciski strzału. W przytoczonym powyżej modelu producent przypisał na boku właśnie taki przycisk, do wykonania szybszego strzału lub zmniejszenia DPI pod wygodniejsze celowanie. W przypadku opisywanego dziś modelu przycisk domyślnie odpowiada za podwójne kliknięcie.

Umiejscowienie reszty przycisków jest bez zmian - otrzymujemy aktywną rolkę ze skokowym przewijaniem oraz dwa przyciski pod nią, do zmiany profili i DPI w locie. Na lewej krawędzi dodano dwa przyciski multimedialne o bardzo czułym skoku i wyraźnym kliku. Bardzo podoba mi się, że producent zastosował na lewej krawędzi gumowe wykończenie, dzięki któremu kciuk lepiej przylega do myszki.

Myszka łączy się z komputerem / laptopem przy pomocy 1,8-metrowego kabla w oplocie materiałowym, zakończonym wyjściem USB 2.0. Na spodzie znajdują się teflonowe ślizgacze, które mimo długiego użytkowania, nie mają tendencji do odklejania się (materiałowa i twarda podkładka).

Specyfikacja techniczna

Sensor - optyczny PixArt PMW3327

Przełączniki - Omron / Huano

Odświeżanie - 1000 Hz

Rozdzielczość - do 12 000 DPI

Prędkość maks. - 5,58 m/s (220 cali/s)

Rolka - 24-skokowa

Przyspieszenie - 30 g

Podświetlenie - RGB

Wymiary - 125 × 70 × 42 mm

Waga - 166 g

Przygotowanie do użytkowania

Tuż po wyjęciu i podłączeniu myszki do odpowiedniego portu, możemy przystąpić do zabawy. Jeśli chcemy odpowiednio skonfigurować przyciski multimedialne, podświetlenie oraz wybrać interesujące nas czułości DPI, musimy pobrać ze strony producenta dedykowane oprogramowanie - Viper Gaming Mouse.

Za jego pomocą będziemy w stanie zapisać do 5 aktywnych profili, wybierając interesujące nas funkcje, makra, skróty lub rodzaj przycisku. Będzie to pomocne, gdy zechcemy szybko zmienić program lub grę, wymagającą od nas zupełnie innego układu sterowania. W kolejnej zakładce ustawimy czułości DPI pod 4 programowalne profile. Domyślnie są to 800, 1600, 2400 i 3200 DPI. Do naszej dyspozycji oddano również edytor Makr.

W prawym, górnym rogu znajduje się prosty edytor animacji i rodzaju podświetlenia myszki. Możemy w nim wybrać jedną z pięciu animacji, z czego pierwsza z nich, odpowiada za manualne dostosowanie podświetlenia myszki.

Plusy i minusy

Miałem sporo czasu, by sprawdzić jak Patriot Viper V551 poradzi sobie w pracy, ale przede wszystkim w szeroko pojętej rozrywce. Trzeba przyznać, iż użytkowanie tego modelu należy do przyjemnych, ale niestety nie obeszło się bez drobnych problemów. Osoby, które zakupią myszkę, zapewne od razu zauważą sporą bolączkę dotyczącą umiejscowienia przycisku do zmiany profili (M) zbyt blisko rolki. W przypadku delikatnego przewijania stron raczej nie zauważymy problemu, ale przy szybkim i zdecydowanym ruchu - możemy przez przypadek przełączyć profile.

Podczas dynamicznych potyczek w grach wieloosobowych i częstemu przewijaniu wyposażenia na fizycznej gałce, 8 na 10 przypadków, dochodziło do nieuniknionych frustracji. Myślę, że można było zrezygnować z umiejscowienia w tym konkretnym przypadku tego przycisku lub całkowitą jego zmianę. Pomijając ten fakt, w całej reszcie przycisków nie odnalazłem znacząco odstających błędów i zaniedbań.

Trzeci Baldur we wczesnym dostępie :)

Podsumowanie

Szczerze powiedziawszy jestem zadowolony z długotrwałych testów, jakie miałem możliwość przeprowadzić z Patriot Viper V551. Myszka ta okazała się moim wiernym kompanem w rozgrywkach wieloosobowych, pracy montażysty filmowego oraz przy m.in pisaniu tego bloga. Pomijając znaczący fakt umiejscowienia przycisku do zmiany DPI w locie, który bardzo przeszkadza przy korzystaniu z kółka przewijania, otrzymujemy całkiem zgrabną myszkę dla graczy, której cena nie przekracza ~130 zł*.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.