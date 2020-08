Sharp PS-929 Power Audio — przenośny głośnik imprezowy za mniej niż 600 zł!

Niedawno na rynku elektronicznych urządzeń konsumenckich, miała premiera mobilnego głośnika imprezowego Sharp PS-929 Power Audio. Tak się złożyło, że owo urządzenie trafiło do mnie na dwu tygodniowe testy, w których mogłem na spokojnie sprawdzić jego możliwości w terenie.

Okres wakacyjny zagwarantował mi sprzyjające warunki pracy, dając szansę na sprawdzian urządzenia w terenie zamkniętym oraz otwartym, w domowym zaciszu, jak i na otwartej przestrzeni spotkania ze znajomymi przy grillu. Zresztą właśnie na takie okazje model ten został stworzony. Zapraszam do recenzji całkiem udanego głośnika bezprzewodowego marki Sharp.

Masywny, ale lekki

Urządzenie od nowości przechowywane jest w kartonowym pudełku, w którym znajdziemy najważniejsze akcesoria. Zalicza się do nich obszerna instrukcja obsługi wraz z książeczką o szybkim starcie, opisane w wielu językach, także po polsku oraz karta gwarancyjna. Nie mogło zabraknąć dołączonej ładowarki sieciowej wraz z dwoma odpinanymi bolcami gniazdkowymi - europejski oraz angielski. Do zestawu producent dorzucił 4 gumowe podnóżki, gdyby te zamontowane już się zużyły.

Producent dorzuca również do zestawu dedykowany mikrofon z wyjściem 6,3 mm, który posłuży nam do krótkich przemówień, jak i pozwoli na zabawę karaoke. Urządzenie waży około 6,7 kg, ale dzięki zamontowanej na przodzie rączce transportowej, pozwala w sposób łatwy na przenoszenie z miejsca na miejsce. Oczywiście, że długie trasy mogą być uciążliwe podczas transportu, ale przenoszenie między autem a miejscem biwakowym, będzie jak znalazł. Użyte podczas budowy materiały, to w większości dobrej jakości tworzywa sztuczne, pokrywające zresztą całe urządzenie od zewnątrz. Elementy są ze sobą bardzo porządnie spasowane, nic nie odstaje, nie trzeszczy. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to ta stoi na wysokim poziomie.

Front urządzenia pokrywa metalowa kratka zabezpieczająca, pod którą producent umieścił dwa głośniki wysoko-tonowe oraz dwa nisko-tonowe, które dostarczą moc wyjściową na poziomie 180 W. Urządzenie wspiera technologię Super Bass oraz TWS (True Wireless Stereo), uprawniające do sparowania jednocześnie dwóch takich głośników. Tuż pomiędzy głośnikami a kratką zabezpieczającą, znajduje się LEDowe podświetlenie, które opcjonalnie możemy włączyć. Pulsuje ono w rytm muzyki, podobnie jak zamontowana poniżej lampka oświetleniowa. Z poziomu panelu sterującego możemy je ustawić pod własne preferencje lub na stałe wyłączyć.

Z tyłu urządzenia znajdziemy gumową zaślepkę, pod którą zlokalizujemy port zasilania oraz stosowne gniazda. Producent przemyślał by urządzenie charakteryzowało się nieco większą wszechstronnością niż dostępne na rynku modele, oddając w ręce użytkownika dwa porty USB - jedno służące jako port wejściowy na dysk przenośny z muzyką, a drugi służący do podładowania telefonu (5V=1A). Obok znajdziemy wejście mikrofonowe 6,3 mm, wejście gitary, gniazdo AUX oraz gniazdo 15V.IN do zasilania sieciowego prądem stałym 15V. Na samym końcu zainstalowano przełącznik zasilania awaryjnego.

Na górnej krawędzi urządzenia znajduje się panel kontrolny do zarządzania. Tuż nad rączką transportową, znajduje się wyświetlacz LED z nałożoną od nowości folią zabezpieczającą. Wyświetlać się będą na nim informacje o wybranym źródle odtwarzania, stanie baterii a przy korzystaniu z przycisków funkcyjnych i pokręteł, wybierane przez nas tryby działania. Treści są wyświetlane w postaci czerwonych liczb i znaków, w języku angielskim.

Powyżej znajdują się dwa pokrętła. Jedno odpowiada za głośność mikrofonu/gitary a drugi za domyślne parametry odtwarzanych utworów. Pomiędzy nimi znajduje się przycisk Super Bass, potęgujący wrażenia muzyczne. Na samej górze panelu producent umiejscowił 6 przycisków gumowych, odpowiedzialnych za zasilanie/wybór tryby działania, echo, podświetlenie, parowanie i sterowanie utworami podłączonymi przez USB.

Specyfikacja techniczna

Dźwięk - True Wireless Stereo

Equalizer - 10 trybów

Moc - 180 W

Podświetlenie - Tak

Złącza - AUX, 2x USB ( dane, zasilanie ), 2x 6,3 mm ( mikrofon, gitara )

), 2x 6,3 mm ( ) Zasilanie - 4,5 Ah / do 6 godzin działania

Wymiary - 26 × 27,2 × 55 cm

Waga - 6,7 kg

Łączność a możliwości

Z urządzenia możemy skorzystać na dwa sposoby - mając ciągle podłączony głośnik pod gniazdo sieciowe lub wykorzystując wbudowany akumulator. Jeśli przyjmiemy ten drugi wariant, to liczyć się musimy z czasem odtwarzania do 6 godzin. Okres ten zawiera optymalnie średnią głośność i włączone podświetlenie, więc sprzęt ten w zupełności wystarczy na dobrą zabawę. Wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy, przyjdzie nam ładować do pełna w około 80 minut, ale jego przydatna funkcja powerbanku może się przydać w każdej chwili.

Urządzenie posiada stosowne podświetlenie nocne w postaci dolnej latarki pulsującej. Nie jest to efekt stoboskopowy, tylko zwykłe podświetlenie pulsacyjne, więc nie polecam z tego korzystać, bo po prostu do niczego innego się nie przydaje. W przypadku wybrania odpowiedniego trybu podświetlenia, mamy do wyboru kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, błękitny i zróżnicowany. Kolorowa obwoluta LED pulsuje wraz z odtwarzaną muzyką. W nocy funkcja ta wygląda fajnie, ale za dnia najlepiej będzie całkowicie wyłączyć podświetlenie.

Urządzenie odtwarza też utwory muzyczne poprzez port USB. Bez problemu obsługuje dyski pamięci do 128 GB i utwory muzyczne w formacie mp3, wav i flac.

Jakość audio

Urządzenie pozwala na sparowanie bezprzewodowe po Bluetooth 5.0 i oferuje całkiem niezłą jakość dźwięku. Wielu recenzentów informuje, że sprzęt ten nawet jest lepszy od głośników mobilnych JBL, ale nie mam jak tego sprawdzić, gdyż nie testowałem jeszcze żadnego urządzenia tego producenta. Mogę jednak przytoczyć dobre słowa osób które miały możliwość uczestniczenia w odsłuchach podczas testów terenowych. Wiele zależy od źródła dźwięku. Podczas testów korzystaliśmy z muzyki strumieniowej z serwisu YouTube, Spotify, ale również utworów via USB w formatach mp3 i flac.

Odtwarzany dźwięk jest bardzo dobrej jakości. Użytkownik może dodatkowo wybierać między 10 trybami muzycznymi, w oparciu o gotowe ustawienia. Są to:

CLAS

rOC

POP

JAZZ

LIVE

CLUB

DANC

HALL

SOFT

FLAT

Połączenie bezprzewodowe Bluetooth w dużym stopniu zależy od jakości nadajnika w telefonie, ale testy terenowe pokazały, że maksymalna odległość od głośnika mieści się w okolicach 10 metrów. Głośność w telefonie wpływa także na głośność w urządzeniu.

Producent dał również możliwość sparowania dwóch głośników jednocześnie, korzystając z funkcji TWS uprawniającej do stworzenia prawdziwego systemu stereo.

Podsumowanie

Mobilny głośnik imprezowy Sharp PS-929 Power Audio został wyceniony na około 599 zł*. To bardzo atrakcyjna cena biorąc pod uwagę oferowaną jakość dźwięku, możliwości zmiany trybów odtwarzania oraz implementując w głośniku, możliwość podładowania akumulatorów w zewnętrznych urządzeniach. Do tego dochodzi zintegrowany system pracy na mikrofonie / gitarze i opcjonalne podświetlenie na froncie. Szkoda, że producent nie zastosował nieco większego ogniwa, ale to obecne pozwala do 6 godzin pracy.

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność na blogu. Pozwalam modyfikować link, skracać i kupować bez mojej wiedzy, byle więcej niż 1 :)