Słuchawki dokanałowe wciąż na topie — Audictus Explorer 2.0

Aż dziw bierze, że minęły już dwa lata, odkąd miałem przyjemność testować słuchawki douszne marki Audictus. Pierwsza generacja serii Explorer miała pokazać, że dobrze grające modele wcale nie muszą kosztować fortuny a charakteryzować się czystym oraz wysokiej jakości dźwiękiem. Niedawno na warsztacie pojawiła się druga generacja słuchawek dokanałowych producenta, Audictus Explorer 2.0, która od poprzednika różni się nieco wyższym pasmem przenoszenia oraz bardziej stonowanym, czarnym kolorem wykończenia.

Budowa / wykonanie

Słuchawki otrzymujemy w kartonowym pudełku, prawie identycznym co u poprzednika. W środku znajduje się plastikowa przegródka rozdzielająca słuchawki dokanałowe umiejscowione w specjalnym przedziałku, od torebki zaciskowej z dwoma parami dodatkowych, gumowych nakładek.

Ponownie producent stanął na wysokości zadania, przedstawiając nam wysokiej jakości urządzenie, wykonane z wytrzymałych elementów. Podobnie jak w poprzedniku mamy do czynienia z zastosowaniem takich materiałów jak metal czy ABS. Każda ze słuchawek została pokryta specjalnie wyżłobionym materiałem, ułatwiając tym samym ich chwyt podczas zakładania.

Tym razem zrezygnowano z kabla w oplocie, na rzecz zwykłej, gumowej konstrukcji. Kabel o długości 120 cm, zakończony został prostym wtykiem mini-jack 3,5 mm. W połowie konstrukcji znajduje się pastylka nawigacyjna posiadająca przycisk sterujący wznawianiem lub zatrzymaniem utworu, jak również pozwalający wywoływać nadchodzące połączenia. W przypadku wciśnięcia i jego dłuższego przytrzymania, w telefonie włączał się asystent głosowy Google.

Bardzo fajnie za to przemyślano kwestię sterowania głośnością. W tym wypadku zrezygnowano z dwóch przycisków funkcyjnych na rzecz ruchomej platformy. Decydujemy w niej - przesuwając w górę lub dół - o poziomie głośności. Bardzo fajna funkcja, która pozwala nam jednym ruchem palca całkowicie wyciszyć lub pogłośnić odtwarzany dźwięk.

Każda ze słuchawek została odpowiednio opisana, by łatwiej było odróżnić lewą od prawej. Na każdej z nich umiejscowiono mikrofon do rozmów.

Specyfikacja techniczna

Pasmo przenoszenia - 20 Hz -22 kHz

Dynamika - 102 dB

Impedancja głośników - 16 Ohm

Czułość mikrofonu - -40 dB

Pasmo przenoszenia mikrofonu - 100-10 kHz

Długość kabla - 120 cm

Jakość dźwięku

Ze słuchawek korzystałem codziennie przez okres 2-óch tygodni. Służyły mi jako podstawowe urządzenie do odtwarzania muzyki podczas spacerów, a także biegania, choć nie do tego zostały stworzone. Producent wyjaśnia, że Explorer przeznaczone są do podróży, zmiany miejsca, by poczuć ich brzmienie w ciągłym ruchu. I w takich warunkach spisują się wyśmienicie. Już nie wspomnę o tym, jak świetnie leżą w uchu, bez trzasków czy odgłosów szurania kabla po kurtce. Po prostu w sam raz na spacer, ale i na mniej wymagające sporty na świeżym powietrzu.

Jeżeli przejdziemy do kwestii jakości dźwięku, to ta stoi na dość wysokim poziomie. Jak na urządzenie, które nabędziemy w kwocie nie większej niż 100 zł, to oferowana jakość dźwięku jest jak najbardziej akceptowalna. Audictus Explorer 2.0 otrzymało nieco podkoloryzowane brzmienie, które o dziwo dodaje mu większej muzykalności i cieplejszych tonów. Zamontowany w słuchawkach mikrofon jest bardziej opcją i nie należy pochopnie wieszać na nim psów. Jeśli jesteśmy w pomieszczeniu lub w bezwietrzny dzień to rozmówca bez problemu prowadzić będzie z nami rozmowę, w trudniejszych warunkach mogą wystąpić prestery lub szumy.

Podsumowanie

Jak na słuchawki z segmentu do 100 zł*, Audictus Explorer 2.0 zaskoczyły mnie jakością audio, wzornictwem oraz jakością wykonania. Na duży plus zasługuje intuicyjny suwak sterowania oraz mobilność, którą dobrze poznaliśmy w całej serii słuchawek dousznych producenta. Do wyboru jest kolor czarny lub biały.

* - kupując z tego linka, wspieracie moją działalność. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by ukrócić adres i zrobić zakup kontrolowany :)