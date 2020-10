Wkurza Cię odświeżony widok Facebooka? Mnie też, więc używam rozszerzeń do przeglądarki!

Ostatnio naczytałem się wielu komentarzy wychodzących od zbulwersowanych użytkowników jednego z największych serwisów społecznościowych świata. Oczywiście tyczą się one "Fejsbuczka" i jego śmiałej zmiany wizualnej ku nowoczesności i gładkości niczym pupci niemowlęcia. Spędziłem na tym portalu wiele czasu, zaznajamiając się z lokalizacją wielu opcji i przycisków i szczerze nie wyobrażam sobie ponownej nauki ... tym bardziej że zapowiedziana aktualizacja wyglądu cały czas wypiera ostałe jednostki.

W moim przypadku było tak, że jako jeden z aktywnych użytkowników społeczności, zakwalifikowałem się do wstępnych testów nad nową otoczką wizualną serwisu. Wyraziłem swoją opinię o nowoczesnym wyglądzie, szybko powracając do klasycznego widoku. Jak się później okazało, Facebook zaczął hurtowo i z przymusu włączać użytkownikom nowy wygląd, tłumacząc go lepszym w odbiorze i łatwiejszym w wyszukiwaniu treści. Niektóre osoby dostały permanentny dostęp, inne możliwość powrotu do klasycznego wyglądu, ale z ograniczeniem czasowym do 24 godzin lub nieco więcej. Również i ja korzystałem z tego rodzaju przywracania ostatni miesiąc ... aż do dziś, kiedy pożegnałem tę jakże przydatną opcję.

Walka z wizualizacją

Nie ukrywam, że widząc lament przyjaciół i bliskich znajomych, którzy podobnie jak ja nie mogą przyzwyczaić się do odświeżonego wyglądu na przeglądarkach komputerów osobistych, postanowiłem dogłębniej przeanalizować portal społecznościowy i poszukać jakichś bramek ... oczywiście, zdaję sobie sprawę, że do nowego wyglądu można się przyzwyczaić, ale nie mnie. Ja tam wolę stary wygląd.

Co zatem należy zrobić by na naszych pięknych i uporządkowanych desktopach nie lądowała stronka z serwisem Facebook w tak monotonnym i nieuporządkowanym stylu? Otóż odpowiedź jest prosta - w serwisie nic nie zrobimy, gdyż nasi kochani programiści niedawno usunęli tę opcję, a Ci którzy mogą jeszcze z niej skorzystać, niech zmówią paciorek, gdyż dzień sądu nadchodzi. Przycisk powrotu do dawnego wyglądu przepadł. Biada nam :(

No, ale po co rozdrapywać nowe rany, skoro mamy wciąż wsparcie życzliwej społeczności i programistów / maniaków kodu, którzy z chęcią wyręczą nas w tym procederze? Chwała za możliwości, chwała za pomoc! Dawny wygląd wraca, na szczęście!

Jak powrócić do lepszego wyglądu? Rozszerzeniami do przeglądarek!

Old Layout for Facebook

Weterani GitHub'a wsłuchując się w lamenty społeczności Facebooka na drastyczne zmiany wizerunkowe, postanowiła dopomóc i wydać na znane przeglądarki całkiem przydatne rozszerzenie. Te, należy pobierać w autoryzowanych sklepikach przeglądarek, zainstalować i cieszyć się klasycznym wyglądem portalu społecznościowego Facebook :)

Jest ... ... a może być :)

Krok po kroku co należy zrobić, pozostawiam wam samym, gdyż jest to jak w przypadku rozszerzeń do przeglądarek - banalne w praktyce. Do tej pory pojawiły się wtyczki do:

Google Chrome - do pobrania TUTAJ

Opera - do pobrania TUTAJ

Mozilla Firefox - do pobrania TUTAJ

...

Na dniach zapewne pojawi się więcej rozszerzeń na szeroką gamę nowych jak i starszych przeglądarek. Jeśli natomiast będą problemy z wyczekiwaniem na kolejne rozszerzenia, wystarczy pobrać paczkę z serwisu GitHub i samodzielnie zmajstrować wtyczkę dla danej społeczności.

Zdanie zwieńczające dzisiejszą publicystykę, brzmi ...

... jednak da się uniknąć przymusowej ''katastrofy projektowej'' Facebooka.