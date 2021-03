Xiaomi Mi Watch Lite - dobrze wyważony kompromis pomiędzy możliwościami a akceptowalną ceną

W połowie lutego miałem przyjemność zaprezentować na blogu, swoje odczucia z użytkowania nowego smart-zegarka Xiaomi Mi Watch. Urządzenie zakupiłem w promocji walentynkowej w jednym ze sklepów z elektroniką, w którym jako "bonus", do zestawu dorzucali dziś opisywany Mi Watch Lite. Tańsza wersja inteligentnego zegarka ma być kompromisem między większym ekranem i możliwościami a ceną nieprzekraczającą bariery 250 zł. Technologicznie bliżej mu do smart-opaski sportowej Mi Band, ale takiej z większym ekranem i nieco szerszym polem możliwości. Jakim? Przekonajmy się.

Skromny zestaw powitalny

W przypadku tańszej wersji zegarka producent poskąpił wiele w kwestii akcesoriów dodatkowych, dodając do zestawu opisywane urządzenie z domyślnym paskiem, stację zasilającą oraz obszerną instrukcję obsługi. Ta niestety nie została przetłumaczona na język polski, ale dostępny jest Angielski, który całkowicie ratuje sytuację. Sam zestaw jest bardzo skromny, ale wystarczający.

Tarcza zegarka w tym modelu ma prostokątny kształt i została wykonana z bardzo dobrej jakości tworzywa sztucznego o matowym wykończeniu. Podobny materiał wykorzystano przy produkcji opasek sportowych Mi Bad. Krawędzie zegarka zostały odpowiednio spłaszczone, by nie przeszkadzały podczas noszenia a krawędzie tak dostosowane, by były ledwo wyczuwalne i przyjemne w dotyku. Dołączony do zestawu, gumowy pasek to również bardzo przemyślana konstrukcja.

Został on bowiem wykonany z lekkich materiałów a przede wszystkim nie uczulających, przyjaznych alergikom. Nie powoduje podrażnień skóry nawet przy długim noszeniu. Z racji tego, że jest to wersja unisex, domyślna opaska będzie idealnie pasować na nadgarstku osoby dorosłej a spora ilość wgłębień na pasku, pozwoli dobrać dogodną pozycję zegarka na ręce. Paski można odpiąć od zegarka, ale jest to czynność sprawiająca wiele problemów, gdyż system mocujący jest oporny i bardzo trudno jest taki pasek zdemontować.

Prostokątna pastylka posiada 1,4-calowy wyświetlacz z matrycą TFT, oferujący bardzo dobre kąty widzenia. Ekran dotykowy jest lekko zaoblony na bokach co dodaje mu estetyki i nowoczesności. Mimo tego urządzenie działa bardzo responsywnie a przesuwanie palcem po ekranie ku krawędzi nie powoduje dyskomfortu. Tuż nad ekranem znajduje się czujnik oświetlenia i barometr, reagujący szczególnie podczas wywoływania gestów. Ale o nich później

Na prawej krawędzi znajduje się przycisk wybudzający, służący również do wywołania domyślnej tarczy oraz przejścia do menu skrótów. Z racji zastosowania gorszej jakości wyświetlacza, kolory zdają się być nieco sprane. By temu zapobiec, polecam ustawić jasność ekranu na 4 z 6 i wyłączyć automatykę.

Na spodzie znajdziemy czujniki związane z badaniem tętna i służące do monitorowania aktywności sportowo-rekreacyjnych. Poniżej znajdują się dwa piny ładowania, które w przypadku powiadomienia o niskim stanie naładowania akumulatora, wpinamy w dedykowaną ładowarkę, dodawaną do zestawu. Plusem jest fakt, że nie musimy z niej demontować paska :)

Specyfikacja techniczna

Ekran - 1,4-cala / TFT

Rozdzielczość - 320 × 320 px

Czujniki - akcelerometr, żyroskop, barometr, pulsometr, wysokościomierz

Łączność - Bluetooth

Nawigacja - GPS / A-GPS / GLONASS

Kompatybilność - Android (5.0+) / iOS (10+)

Tryby sportowe - 11 wbudowanych

Akumulator - 230 mAh

Wytrzymałość - wodoodporność / 5ATM / odporność na wstrząsy

Wymiary - 35 x 41 x 10,9 mm

Waga - 21 g (35 g z paskami)

Oprogramowanie a interakcja

Podobnie jak miało to miejsce przy Mi Watch, Mi Watch Lite korzysta z dedykowanej aplikacji Xiaomi Wear. Napisałem o niej wystarczająco w przypadku poprzedniej recenzji, więc zainteresowanych tam odsyłam. W przypadku wyboru tarcz, wielkiego szału po prostu zabrakło. Domyślnie w urządzeniu mamy dostęp do kilku domyślnych a w programie dedykowanym znajduje się ich około setka. Być może za kilka tygodni przybędzie ich o wiele więcej, ale na to musimy poczekać. Mam również nadzieję, że niedługo pojawi się edytor do samodzielnego tworzenia własnych, spersonalizowanych tarcz.

Interakcja z zegarkiem, objawia się podobnym, ale bardziej intuicyjnym sterowaniem. Użytkownik, przesuwając na ekranie głównym w prawo lub w lewo, przeskakuje między dostępnymi ekranami, uprzednio wybranymi w aplikacji. Domyślnie są to: sterowanie multimediami, spalone kalorie, pogoda, dane snu i tętno. W przypadku ekranu głównego, pociągnięcie palcem w dół, ukazuje historię powiadomień, a gdy pociągniemy w górę - wywołamy menu opcji podręcznych.

W menu możemy uruchomić latarkę (podświetla ekran), zarządzać gestem podniesienia ręki w celu wybudzania, zablokować ekran zegarka, uruchomić tryb spotkania, ustawić tryb wybudzania lub przenieść się do opcji. W ustawieniach możemy zmienić tarcze zegarka (prócz gestu), ustawić jasność ekranu, dostosować pomiar tętna pod aktywności oraz sprawdzić ustawienia zaawansowane.

Gdy po wybudzeniu zegarka, dodatkowo klikniemy przycisk, uruchomimy część skrótów dodatkowych. Za ich pomocą włączymy takie aplikacje jak: trening, spis aktywności, spalone kalorie, pomiar tętna, informacje o śnie, trening oddychania, kompas, pomiar ciśnienia, sterowanie muzyką, alarm, stoper, minutnik, pogoda, powiadomienia, "znajdź telefon", latarka, pomoc i opcje.

Użytkowanie to przyjemność

Bardzo sceptycznie podchodziłem do ewidentnie tańszej wersji inteligentnego zegarka producenta, mając w pamięci dobre doświadczenia z wyższej klasy modelem. Tym, czym kupił mnie od razu Mi Watch Lite jest mała koperta zegarka, która idealnie wpasowuje się w nadgarstek osoby dorosłej. Być może przemawia za tym brak dłuższego doświadczenia z klasycznymi, okrągłymi zegarkami, ale mam wrażenie, że prostokątna koperta jest po prostu wygodniejsza.

Na taki odbiór na pewno przekłada się bardzo niska waga zegarka, zamykająca się wraz z paskiem na poziomie 35 g. Podczas pracy, wychodzenia w teren z kamerą czy w trakcie jazdy rowerem, zegarek w ogóle nie daje o sobie znać. No chyba, że otrzymamy jakieś powiadomienie. Mi Watch Lite powiadamia nas dobrej klasy wibracją (do wyboru dwa tryby) o spalonych kaloriach, krokach oraz tętnie. Gdy otrzymamy wiadomość, możemy ją całą przeczytać, choć w przypadku emotikon - niektóre z nich nie będą rozpoznawane. W przypadku połączeń telefonicznych otrzymamy możliwość ich odrzucania lub wyciszenia.

Za pomocą zegarka możemy udać się na wycieczki rowerowe, spacer lub biegi, pozostawiając zegarek w domu. Uruchamiając trening na zegarku, ten zacznie korzystać z GPS w celu zbierania informacji o położeniu. Po zakończeniu treningu i zsynchronizowaniu go z aplikacją nasze wyniki będziemy mogli przeanalizować w dedykowanej aplikacji, a także udostępnić i podzielić się nimi w mediach społecznościowych.

Wystarczający akumulator

Mi Watch Lite wyposażony został w akumulator o pojemności 230 mAh. Pozwala on na bezproblemową pracę przy stale włączonym pomiarze tętna przez około 10-12 dni. W przypadku okresowych treningów po GPS (bez telefonu), czas ten może skrócić się o 2-3 dni. Gdy zechcemy jednak skorzystać z uroków pięknej pogody za oknem i wybrać się na rower, to pełny trening po GPS powinien nam wystarczyć na około 22-23 godziny działania.

Ładowanie do pełna przy pomocy dedykowanej ładowarki zależne jest od źródła prądu. Producent do zestawu nie dorzuca ładowarki sieciowej, więc ładowanie po USB z komputera powinno zająć nie więcej niż godzinę.

Kopertowy Mi Band

Przyznam szczerze, że jestem zachwycony nabytkiem, mimo ekranu TFT, a nie AMOLED. Zegarek jest o wiele wygodniejszy podczas noszenia, ekran jest responsywny i jeszcze ani razu mi się nie zawiesił. W zegarku panuje minimalizm i ergonomia a możliwości są wystarczające dla użytkowników liczących tylko na powiadomienia i drobne opcje dodatkowe. Cieszy fakt, iż z poziomu zegarka mogę uruchomić minutnik lub skorzystać z minimalistycznej latarki a funkcja odnajdywania rzuconego z kąt telefonu, działa aż nadto dobrze. Tym bardziej nie zaskakuje ani nie dziwi cena, na jaką wystawił producent urządzenie na rynku. Ta klaruje się na poziomie ~250zł* za kolor czarny. Możliwy jest również zakup zegarka w wersji granatowej i szarej bez dopłat.

Polecam jeśli poszukujecie minimalizmu, większego ekranu a przede wszystkim wygody noszenia, a funkcje zaawansowane są wam po prostu zbyteczne. A! I nie chcecie wydać fortuny :)

* - klikając, zaglądając i kupując z reflinka, wspierasz moją działalność publicystyczną.