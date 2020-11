notiOne GPS (PLUS) - pełni możliwości, podręczny lokalizator GPS

Pierwsze urządzenia notiOne wspominam bardzo dobrze, mimo że ich funkcjonalność pozostawiała sporo do życzenia. Wyposażenie lokalizatorów w łączność bezprzewodową po Bluetooth stawało się problemem, gdy w pobliżu zabrakło urządzenia ze stosowaną aplikacją producenta lub pośrednią - Yanosik. Mimo wszystko urządzenia stały się hitem jakich mało, co określa sprzedaż na poziomie 60 000 sztuk i zadowalające wyniki, takie jak odnalezione auta i rowery.

Dotychczas miałem możliwość przetestowania w praktyce modeli notiOne Play oraz Go!, a w dzisiejszym wpisie zajmiemy się nową odsłoną lokalizatora - notiOne GPS (PLUS). Względem poprzednich wersji, tym razem otrzymujemy urządzenie większe ze stosownej wydajności akumulatorem oraz działające po klasycznym GPS. Całości dopełnia rozbudowana aplikacja od producenta, umożliwiająca łatwe sprawdzenie lokalizacji oraz dostosowanie parametrów pracy pod własne preferencje.

Budowa i wykonanie

Na czas testów otrzymałem przedpremierowy model recenzencki w kolorze białym, mimo iż partia rynkowa ma być sprzedawana w kolorze czarnym. Oprócz lokalizatora, w pudełku znajdziemy również uchwyt montażowy, kabel zasilający oraz instrukcję użytkowania w języku polskim.

Tym razem producent zrezygnował z kompaktowych rozmiarów na rzecz większej konstrukcji, która pomieści moduł GPS oraz dobrej jakości akumulator. Urządzenie również zyskało na swej masie, ale nie są to wartości problematyczne. Lokalizator notiOne można przyrównać do średniej wielkości buteleczki kropel do oczu, a jej waga mieści się w granicy 100 g.

Lokalizator został schowany w pancerzu z tworzywa sztucznego dobrej jakości i gładkim wykończeniu. Na jednym z jego boków znajduje się wgłębienie ze szlufką mocującą, umożliwiając doczepienie paska transportowego. Na drugim boku, tuż pod gumową zaślepką zabezpieczającą znajduje się przycisk aktywacyjny oraz port zasilania USB-C. W tym też miejscu mamy możliwość podważyć zatrzaski serwisowe, by dostać się do wnętrza obudowy.

Urządzenie pozwala na przetrzymanie wstrząsów i jest wyposażone w wodoodporność, dzięki gumowej zaślepce. Jej porządne zamocowanie uniemożliwi dostanie się do wnętrza płynów podczas jazdy rowerem lub zamoknięcia na otwartym terenie. Na gumie zabezpieczającej znajduje się wypustka, pozwalająca inicjować przycisk aktywacyjny, bez zdejmowania jej z obudowy.

Do zestawu producent dorzuca plastikowy element montażowy, umożliwiający przytwierdzenie lokalizatora m.in do ściany, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zainstalować go do innej powierzchni, materiału, akcesorium.

Specyfikacja techniczna

Model - notiOne GPS

Wersja - PLUS

Antena GPS - dwupasmowa

Odbiornik - karta SIM / wbudowana

Nadajnik - 880MHz - 915MHz ( E-GSM 900MHz )

) Odbiornik - 925MHz - 960MHz ( E-GSM 900MHz )

) Moc szczytowa nadajnika - 2W ( E-GSM 900MHz )

) Stacja klasy - 4 ( E-GSM 900MHz )

) Nadajnik - 1710MHz - 1785MHz ( GSM 1800 MHz )

) Odbiornik - 1805MHz - 1880MHz ( GSM 1800 MHz )

) Moc szczytowa nadajnika - 1W ( GSM 1800 MHz )

) Stacja klasy - 1 ( GSM 1800 MHz )

) Napięcie - 5V

Prąd - 1A

Temperatury pracy - od -20 do +60 stopni

Wymiary - 97 x 25 x 31 mm

Waga - 100 g

Przygotowanie do użytkowania

Odpowiednie przygotowanie jak użytkowanie nowego modelu lokalizatora notiOne jest banalne w swojej prostocie. Zanim jednak zajmiemy się wstępną personalizacją urządzenia, należy wspomnieć o dostępności na rynku dwóch wersji tego lokalizatora. W oficjalnym sklepie producenta znajdują się bowiem dwa modele - notiOne GPS oraz notiOne GPS PLUS. Pierwszy z nich można nazwać podstawowym, ale i domyślnym w kwestii ustawień i parametrów, oferując z góry narzucone ustawienia. Drugi - z dopiskiem Plus - oferuje bogatsze ustawienia w dedykowanym oprogramowaniu. Należy jednak zauważyć, iż każda osoba, posiadająca wersję podstawową, może zdecydować o zakupie dodatkowego rozszerzenia, jeśli uzna je za niezbędne do dalszego użytkowania.

Posiadając nowe urządzenie, należy pobrać domyślną aplikację zarządzającą notiOne, dostępną na system Android, iOS oraz w AppGalery. Aplikacja ta pozwoli nam w sposób łatwy i czytelny, zarządzać urządzeniami marki, sprawdzać ich lokalizację i mając dodatkowe uprawnienia - określać ich działanie w terenie. Program ten został podzielony na cztery zakładki: listę urządzeń, wbudowany sklep z akcesoriami, informacje o aplikacji oraz ustawienia, w których zmienimy hasło i ustawimy główne parametry programu. My jednak skupimy się głównie na pierwszej z nich.

W podglądzie podpiętych urządzeń, mamy możliwość sprawdzenia ich lokalizacji na mapie w czasie rzeczywistym. Po wybraniu interesującego nas urządzenia przechodzimy w indywidualny widok, oferujący podgląd na mapie wraz z możliwością sprawdzenia w jakim czasie była wysłana ostatnia lokalizacja. Po prawej stronie okna znajduje się historia lokalizacji, określająca w czasie przebytą trasę a w wymiarze spoczynku w jednym miejscu - ilość godzin. Z racji zaczytywania danych z GPS, urządzenie umożliwia podglądową analizę prędkości, określając jej średnią oraz maksymalną podczas przemieszczania się urządzenia w terenie.

Taki podgląd umożliwi nam określenie dokładności GPS. W praktyce zauważyłem, że są problemy przy stałym miejscu, w którym znajduje się lokalizator - jeśli nie jest on przenoszony od dłuższego czasu, możliwe że będzie błędnie określać swoje położenie w obszarze do 50 metrów. W historii lokalizacji możliwe jest wybranie innego dnia śledzenia, a także naniesienie odbytej w czasie trasy, na mapę.

W panelu oprogramowania możliwe jest zaczytanie informacji z danych GPS o stanie naładowania urządzenia, numerze seryjnym oraz końcu zakupionej subskrypcji. W przypadku gdy posiadamy takową (Plus), w panelu konfiguracyjnym, będziemy mieć możliwość ustawienia parametrów pod własne potrzeby. W celu ich zapisania będziemy musieli posiadać fizycznie urządzenie obok siebie. Nie ma możliwości zapisywania nowych ustawień, gdy urządzenie znajduje się w terenie, daleko od nas.

Użytkowanie w praktyce

Dzięki wybraniu opcji PLUS, możliwe jest korzystanie z systemów satelitarnych GPS w Polsce, ale także poza jej granicami - użytkownik ma w ten sposób opłacony przesył danych we wbudowanej karcie SIM. Rozszerzenie umożliwia także takie ustawienie powiadamiania o lokalizacji, że jej wbudowany akumulator może nawet wystarczyć do kilku tygodni działania, choć i tak sprawdziłem w praktyce, że lokalizator notiOne zadziała również przy stałym podłączeniu do źródła zasilania, czyt. do powerbanku.

W aplikacji możliwe będzie ustawienie częstotliwości wysyłania lokalizacji nadajnika do satelitów GPS w odstępach czasu 1 godziny, 6 godzin lub 24 godzin. W przypadku poruszania się w terenie drobny ruch inicjuje rozpoczęcie nadawania co uruchamia także alert antykradzieżowy, który z automatu, powiadamia właściciela aplikacji. Możemy także określić czas, w jakim urządzenie będzie wysyłało dane lokalizacyjne podczas poruszania się. Do dyspozycji mamy 10 sekund, 1 minutę, 10 minut, 30 minut, 1 godzinę, 3 godziny, 6 godzin, 12 godzin i 24 godziny. Zwiększenie częstotliwości wysyłania danych lokalizacji GPS, zwiększać będzie także drenaż akumulatora. Po określeniu ustawień należy je zapisać, inicjując przycisk na obudowie.

Dokładność lokalizacji a czas pracy

Muszę przyznać, że na takie urządzenie podręcznego lokalizatora GPS, czekałem od dłuższego czasu. Jego podręczne wymiary, niezłej klasy akumulator z długimi czasami działania oraz rozszerzone opcje konfiguracyjne w moim mniemaniu, mogą odnieść sukces sprzedaży, w szczególności dla osób poszukujących małych, ale rozbudowanych rozwiązań. notiOne GPS pozwala na zabezpieczenie przedmiotów użytku codziennego, aut, rowerów a także większych gabarytów takich jak przesyłki kurierskie. Mam w planie jeszcze jeden test, by sprawdzić jaką trasę zrobi paczka z lokalizatorem wysyłana między zaprzyjaźnionymi blogerami :)

Przy wybraniu częstego powiadamiania o lokalizacji, także w kwestii przemieszczania się, wbudowany akumulator pozwoli na działanie od 2 do 3 dni. W przypadku ustawienia luźnego z wyższymi czasami powiadamiania możemy uzyskać nawet do 10 dni pracy. Gdy jednak zechcemy uzyskać najlepszy czas i określić powiadamiania na 24 godziny, to po 6 dniach pracy, akumulator straci niecałe 1%, co pozwoli nam uzyskać nawet do kilkunastu tygodni działania. Podczas testów okazało się jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, by podłączyć do urządzenia zewnętrzne źródło zasilania, co znacznie zwiększyć czas działania. Do pełnego naładowania akumulatora po USB-C, przyjdzie nam zaczekać aż do 6 godzin.

Podsumowanie

Nie ukrywam, że nowy model producenta bardzo przykuł moją uwagę małymi rozmiarami i nareszcie większymi możliwościami. Łączność po GPS jest o wiele wydajniejsza niż w przypadku zwykłego Bluetooth opartego raptem o dwie aplikacje, więc i szansa odnalezienia podpiętego lokalizatora będzie znacznie większa. Producent sprzedaje lokalizator notiOne GPS za ~299 zł lub w przypadku wersji rozszerzonej - o 300 zł drożej.