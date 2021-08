Loteria Szczepionkowa: taki SMS nie oznacza wygranej. Nie daj się nabrać

O problemie fałszywych SMS-ów "od organizatora" Loterii Narodowego Programu Szczepień informuje na Facebooku CERT Polska. Jak się okazuje, do Polaków trafiają wiadomości, w których nadawca deklaruje wygraną 1000 złotych w loterii (niewykluczone, że istnieją także inne warianty treści) i aby odebrać nagrodę, zachęca do odwiedzenia strony, do której link znajduje się w treści.

Docelowa strona to spreparowany serwis płatności PayU, gdzie pod pretekstem potwierdzenia danych, rzekomy zwycięzca nagrody ma dokonać płatności na symboliczną złotówkę. W rzeczywistości jedynie przekaże dane logowania do bankowości lub karty płatniczej wprost w ręce oszustów, którzy następnie wykorzystają je, by ukraść pieniądze z konta bankowego ofiary. To analogiczne działanie jak choćby w przypadku oszustw "na OLX".