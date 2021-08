"Ludzie przesiadają się na AMD" Rozmowa z Aleksem Ebeid, dyrektorem sprzedaży AMD

Konstanty Młynarczyk, Dobreprogramy.pl: Trwa trudny, ale zarazem bardzo ekscytujący czas dla producentów chipów. Jakie są priorytety AMD na najbliższy rok? Jak wasze plany zmieniła pandemia?

Alex Ebeid, starszy dyrektor ds. sprzedaży PC dla konsumentów oraz małych i średnich przedsiębiorstw w AMD w rejonie EMEA: Właśnie wyszliśmy z fazy, w której jednym z priorytetów było zdobywanie udziałów rynkowych. Ciężko pracowaliśmy nad tym, żeby się rozwinąć i rozwinęliśmy się. To naprawdę sprawiło, że ludzie, którzy dotąd nie rozważali AMD zaczęli się nad naszą ofertą zastanawiać.

Ludzie polegają na technologii teraz bardziej niż kiedykolwiek – po to, żeby móc pracować, żeby dzieci mogły się uczyć, i żeby pozostawać w kontakcie z najbliższymi. To spowodowało olbrzymi wzrost popytu. Naszym celem było to, aby pomóc naszym partnerom sprostać temu zapotrzebowaniu, a jednocześnie zapewnić najlepsze możliwe możliwości i wrażenia dla wszystkich zainteresowanych, w tym samych użytkowników. Niezależnie od tego, jak trudne są czasy, trzeba być niezmiennie skoncentrowanym na tym, aby zapewniać konsumentowi jak najlepsze doświadczenie.

Patrząc na rok przed nami, powiedziałbym, że naszym priorytetem jest wykorzystać sukces roku 2020 i dalej budować pozycję AMD jako marki premium. Nie wystarczy już mówiąc o najwyższej wydajności w najlepszej cenie. Zwłaszcza, gdy zapewnia się najwyższą wydajność w ogóle, kropla. Teraz chcemy pokazać, w jaki sposób AMD dostarcza najlepsze i najbardziej zaawansowane technologie i najlepsze możliwości. Oto priorytet na 2021 rok.

Czym twoim zdaniem wyróżnia się AMD na tle konkurencji?

Nasza najnowsza generacja mobilnych procesorów wyznaczyła nowy punkt odniesienia, gdy została zaprezentowana w styczniu. Duże wzrosty wydajności w całej gamie produktów oznacza, że każdy – od gracza po klasycznego użytkownika – znajdzie laptop z procesorem AMD, który da mu lepszą wydajność i czas pracy na baterii i to w smuklejszym i lżejszym urządzeniu porównując do poprzednich generacji.

Patrząc na te segmentu rynku, w których obecne są produkty AMD – procesory i układy graficzne – jakie długoterminowe trendy będą zmieniały branżę i jak wpłyną na jej kształt?

Tak samo, jak zwiększa się popyt konsumentów na wydajniejszy sprzęt, tak też kompletnie zmieniło się to, jak ludzie kupują w czasie pandemii. Konsumenci kupują w internecie więcej niż wcześniej i sądzę, ze kupują też więcej laptopów.

To wszystko ma swoje duże implikacje w tym, jak wspieramy naszych partnerów. Na przykład położyliśmy główny nacisk na marketing w internecie, a kampanie są tak zaprojektowane, aby budować świadomość i ruch w kierunku naszych partnerów. I w miarę jak to się dzieję byliśmy też zajęci współpracą z dziennikarzami, którym wysyłamy nasz sprzęt do testów, aby rynek był świadom tego, co AMD ma do zaoferowania. I to jest też naszym głównym wyzwaniem w 2021 roku.

Po co powstała architektura AMD Advantage? Czym będą się różnić względem "zwykłych" laptopów dla graczy?

Laptopy AMD Advantage zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby zapewnić najlepsze w swojej klasie możliwości i doznania dzięki wyższej wydajności i lepszej responsywności. Technologie AMD SmartShift i AMD Smart Access Memory zwiększają wydajność w grach tych systemów. Ponadto laptopy AMD Advantage są tak projektowane, aby zapewnić ponad 100 FPS w obecnie najbardziej wymagających grach, a przy tym zapewnić cało-dniowe działanie na baterii podczas odtwarzania wideo (czyli ponad 10 godzin), 144-hercowy i jasny (300+ nitów) ekran oraz specjalnie zaprojektowany system chłodzenia, który zapewni chłodne działanie podczas długotrwałej rozgrywki. Wszystko to w formie smukłego laptopa.

Twierdzicie, że Wasze procesory APU mają mocną zintegrowaną grafikę. Do czego ona się nadaje? Jak to może pomóc graczom w czasach, gdy ceny kart graficznych są tak wysokie?

Procesory AMD Ryzen 5000G dzięki wbudowanej grafice AMD Radeon zapewniają najwyższą wydajność graficzną, jaka jest dostępna w procesorze dla komputera stacjonarnego. Dzięki temu można od razu cieszyć się płynną rozgrywką bez dodatkowej karty graficznej, a przy tym mieć możliwość łatwej rozbudowy komputera o kartę graficzną do gry w wyższej rozdzielczości, gdy będzie taka potrzeba i gotowość.

Jakie strategie odniosły skutek z perspektywy AMD, producentów OEM czy partnerów z kanału sprzedaży w kontekście przesiadki użytkowników z konkurencyjnych produktów na rozwiązania AMD?

Po pierwsze, ludzie zdecydowanie przesiadają się na AMD. W zeszłym roku znacznie rozwinęliśmy nasz biznes w Europie i to by nie mogło się stać, gdyby ludzie nie zmieniali sprzętu. Ten wzrost osiągamy właśnie dzięki bliskiej współpracy z producentami OEM i partnerami, która ma na celu zapewnić konsumentom to, czego im trzeba. Już czas, żeby wsiąść do pociągu AMD, jeśli jeszcze w nim nie siedzisz!

Czy mógłbyś nam cokolwiek powiedzieć o planach AMD dot. procesorów i kart graficznych dla komputerów stacjonarnych i laptopów? Na co rynek powinien czekać w najbliższym roku?

Zaprezentowaliśmy procesory AMD Ryzen serii 5000 i karty graficzne AMD Radeon serii RX 6000 i będziemy wprowadzać coraz więcej systemów, które zaprezentują to co najlepsze ma do zaoferowania technologia AMD w dziedzinie procesorów, układów graficznych czy oprogramowania, aby spełnić oczekiwania użytkowników zarówno w sferze jak najlepszych doznań podczas gdy, jak i jak najlepszych możliwości podczas pracy.

Co jest dla Ciebie najbardziej ekscytujące w perspektywie najbliższych 12 miesięcy?

Wakacje bez lockdownu! A bardziej serio, jestem super podekscytowany nowymi laptopami, jakie będą wprowadzane w tym roku, ponieważ producenci OEM naprawdę wchodzą z nimi na nowe terytoria pod względem wydajności i ich konstrukcji chcąc wydobyć z technologii AMD to, co najlepsze. I przygotowuję się na intensywną konkurencję w naszym regionie – rozwinęliśmy się znacznie w zeszłym roku, ale nie tracimy nic z naszego ducha walki, który pomógł nam dotrzeć tu, gdzie jesteśmy.

Czy jest jedna rzecz, jaką chciałbyś, żeby ludzie wiedzieli lub zapamiętali o AMD w okresie 2020-2021?