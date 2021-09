Luka 0-day w Google Chrome. Należy jak najszybciej zaaktualizować przeglądarkę

Opisana podatność pod numerem CVE-2021-37973 jest typem luki "use after free", czyli próby użycia pamięci, która została wcześniej zwolniona. Ponieważ Portals API służy do obsługi zaawansowanych przypadków nawigacji miedzy stronami, tego rodzaju luka mogła stanowić spore zagrożenie dla użytkowników Chrome’a.