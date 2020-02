Okiem programisty: minimalizm

Dzień dobry wszystkim. Tytuł może sugerować, że to jakaś seria, ale póki co nie uprzedzajmy faktów, więcej będzie o tym na koniec wpisu. Jestem programistą od wielu lat, aczkolwiek to moje główne zajęcie zawodowe od kilku. Te lata były bardzo burzliwe i przyczyniły się do ogromnych zmian w życiu, w podejściu do wielu spraw i samego siebie. Można by powiedzieć nawet, że to przypomina nieco tworzenie oprogramowania, jest procesem ciągłym, gdzie mogą zmieniać się warunki, zmieniają się wymagania, człowiek uczy się nowych rzeczy i nie tyle podąża jedną, wytyczoną sobie ścieżką, co raczej ciągle ją modyfikuje w oparciu o to, czego się dowie i z czym przyjdzie mu się zmierzyć.

Dzisiaj nie chcę jednak pisać o programowaniu od jakiejkolwiek strony technicznej, ale o minimalizmie, który się u mnie przez te kilka dobrych lat wykształcił. Spoglądając w stronę literatury z słowem „minimalizm”, można by dojść do wniosku, że najczęściej porusza się je w kontekście damskiej szafy pełnej nieużywanych ubrań i pomysłu, aby wreszcie coś z tym zrobić. Coś w tym jest, choć na szczęście kwestia ta nie ogranicza się tylko do szafy i rozszerzyć ją można także na inne dziedziny naszego życia. Tu mamy meritum: chodzi o minimalizm w „strefie IT”, zarówno jeśli chodzi o narzędzia, sprzęt, oprogramowanie jak i nawet otoczkę z tym wszystkim związaną. Im jestem dalej tym bardziej podoba mi się minimalizm stosowany w takich aspektach: ułatwił organizację pracy, zwolnił nieco czasu, zdjął pewne sprawy z głowy.

Oprogramowanie na komputerze i telefonie

Zacznijmy może od oprogramowania, bo z niego korzystamy wszyscy. Pracuję na MacBooku Pro i system MacOS bardzo mi odpowiada. Jest jak dla mnie spójny pod względem interfejsu, ma co prawda swoje ograniczenia, ale oferuje też sporo i nie zachęca mnie do personalizowania od strony wyglądu: po prostu podoba mi się taki jaki jest, nawet oferowane przez Apple domyślne tapety są dla mojego oka tak przyjemne, że używam właśnie ich. Aplikacji mam niewiele i tutaj stosuję zasadę: jeśli jakiejś nie używałem przez ostatnie 2-3 tygodnie, to najprawdopodobniej nie jest mi do niczego potrzebna. Mogę więc śmiało pozbyć się nadmiaru, zachować prostotę, a wszystko to co ważne, umieścić na docku i mieć do tego w zasadzie natychmiastowy dostęp, bez wyszukiwania i zastanawiania się, co i gdzie dokładnie jest.

Czasami mniej oznacza więcej

Staram się także aby możliwie jak najmniej aplikacji spełniało jak najwięcej funkcji. Niektórzy z Was mogą stwierdzić, że to złe podejście, lepiej mieć jedną wyspecjalizowaną aplikację do konkretnego zadania, zamiast takiej, która spełnia zadań wiele, ale żadnego nie robi w sposób ponadprzeciętny. To prawda i moim zdaniem trzeba się kierować zasadą złotego środka: jeśli mam z większości opcji i tak nie korzystać, to taki „ekspert” od czegoś konkretnego i tak nie będzie dla mnie bardziej wartościowy, niż aplikacja uniwersalna. Przyznam, że bardzo ucieszyły mnie ostatnie informacje ze strony JetBrainsów. Zadeklarowali oni, że w tym roku nie tylko przyśpieszą i odchudzą swoje IDE, ale także umożliwią ich uruchamianie w trybie bardzo lekkim do szybkiej edycji pojedynczych plików – jak dla mnie to świetna wiadomość, bo oznacza, że będę mógł zrezygnować z aplikacji pokroju Sublime Text / Atom / Visual Studio Code, które obecnie cenię właśnie za szybkość startu (w wersjach bazowych oczywiście).

Sporo do powiedzenia mają tutaj aplikacje wbudowane w MacOS: Taka poczta czy kalendarz są wystarczające do moich potrzeb. Nie korzystam z nich cały czas, bo np. w przypadku poczty i tak preferuję interfejs webowy, który daje mi opcje skrojone do skrzynki danego usługodawcy (doskonale to widać po Outlook.com czy Gmailu). Poza tym, najzwyczajniej w życiu nie obracam taką ilością poczty, abym potrzebował do tego zaawansowanego kombajnu. Preferuję zasadę „inbox zero”, a więc mail w skrzynce odbiorczej jest równoznaczny z zadaniem, którym trzeba się zająć. Oprócz np. danych zakupowych i umów, nie archiwizuję poczty, bo nigdy taka opcja nie okazała się przydatna – bo i do czego? Staram się także, o ile to możliwe, używać wersji webowych zamiast lokalnych, jeśli sprawa dotyczy jakiejś usługi, która i tak synchronizuje dane. Często te pierwsze bywają nawet lżejsze, czego przykładem może być choćby Slack (kto używa, ten zapewne wie o co chodzi).

Mniej plików to mniej problemów

Podobnie ma się sprawa z plikami. Komputer nigdy nie służył mi do ich magazynowania, składowania na kiedyś. Ważne dane są kopiowane w chmurze i jest ich naprawdę bardzo niewiele. Zdjęcia też mają swoją kopię tego rodzaju, więc nie muszę ich trzymać na komputerze. Mamy do dyspozycji coraz więcej usług streamingowych, więc i tu znikają problemy ze składowaniem muzyki czy filmów. W przypadku tych ostatnich zresztą wyznaję zasadę jak przy beletrystyce: raz oglądany film najprawdopodobniej więcej się na moim telewizorze nie pojawi, więc po co go trzymać? Gdyby doszło do awarii, utrata muzyki czy filmów nie byłaby też żadnym istotnym problemem. Wszystko to powoduje, że dysk 256 GB w Maku jest dla mnie gigantyczną przestrzenią. Na ogół wolne pozostaje jakieś 180 GB, najwięcej i tak zajmuje system i wbudowane weń aplikacje. Pociąga to za sobą jeszcze coś: skoro kopie danych naprawdę ważnych mam w chmurze, to nie potrzebuję kopii lokalnej. Kiedyś używałem do tego osobnego dysku i Time Machine, od dłuższego czasu nie są do niczego potrzebne.

Biurko z podkładką naprawdę trudno utrzymać w ryzach

Wszystko to wygląda podobnie i na telefonie. Domyślny launcher, domyślne aplikacje wbudowane do obsługi połączeń czy wiadomości, a także manager plików: już i tak są dostępne, idealnie integrują się z systemem a i pod względem możliwości spełniają wymagania, jakie przed nimi stawiam. Może te ostatnie nie są zbyt wielkie? Inna sprawa, że po prostu nie chcę poświęcać czasu na żonglowanie aplikacjami, motywami, ikonami itd. Kiedyś tak, ale kiedyś miałem więcej czasu do roztrwonienia. Zarówno na komputerze jak i telefonie stosuję też dosyć istotną zasadę w kwestii powiadomień: możliwie jak najmniej rozpraszaczy. Żadna aplikacja oprócz wiadomości i telefonu nie wydaje z siebie dźwięków przy powiadomieniach, żadna nie wybudza też ekranu. Dotyczy to także komunikatorów (o ile jakiś mam aktualnie zainstalowany, ale to raczej rzadkości) – to nie tak, że kogoś olewam, ale raczej stwierdzenie: gdyby coś było naprawdę ważne, to druga osoba by zadzwoniła. Inne sprawy mogą poczekać, aż świadomie sięgnę po urządzenie.

Programista bez zewnętrznego monitora

Monitor to w moim przypadku ciekawa historia, bo wygląda na to, że zatoczyła ona koło. Dawno temu działałem na samym laptopie i było to całkiem ok. Później zdecydowałem się na monitor, jeśli dobrze pamiętam 24” z rozdzielczością 1920 x 1200 px – to był niesamowity komfort, tym bardziej, że każdy piksel wysokości więcej był na wagę złota. Z czasem doszedł drugi taki i byłoby ok, gdyby nie fakt, że w MacOS zmienili sposób wygładzania fontów… Zmienili go zresztą też w Windows, co spowodowało, że w wielu miejscach tekst wyglądał co najwyżej średnio. Przesiadłem się więc na pojedynczy monitor 24” 4K – ustawiając skalowanie do poziomu Full HD miałem podobną przestrzeń roboczą co wcześniej, ale za to wszystko było ostre jak brzytwa. W tym jest jednak pewna wada: co się zobaczyło, tego „odzobaczyć” już się nie da i miało to miejsce nieco później.

Chwilowo miejsce zabiera BOOTCAMP, ale poza tym, jest pusto

W głównej siedzibie firmy miałem okazję popracować z moim laptopem wpiętym do LG Ultrafine 27” 5K. Początkowo nie wiedziałem, że to w ogóle monitor 5K, ale zdziwiła mnie masa przestrzeni. Domyślne skalowanie daje nam obszar roboczy 2560 x 1440 px (ogrom!) zachowując niesamowitą ostrość. Powrót do własnego 4K był dramatem. W efekcie sam kupiłem monitor 5K, aczkolwiek innej firmy, bo Ultrafine „trochę” się ceni, a nie potrzebował wszystkich oferowanych przez niego funkcji. Pracowałem tak pół roku aż do momentu, gdy okazało się, że monitor ma sporo uszkodzonych pikseli: wcześniej ich nie widziałem, ale przy innej wizycie w firmie na takim samym monitorze zauważył to kolega no i… wiecie jak to jest, teraz już „widzisz” czego wcześniej nie dostrzegałeś. Monitor poleciał na gwarancję, że już nie są produkowane ani nie mają do nich części, otrzymałem zwrot środków.

Początkowo chciałem kupić inny monitor również 5K, była też próba z 4K 27”, ale że „to nie to samo”, zrezygnowałem. Dużo do myślenia dał mi czas bez monitora. Przez miesiąc pracowałem na samym laptopie na niewielkiej podstawce i… szczerze nie zauważyłem, aby moja produktywność spadła. Było wprost przeciwnie, bo mając obok siebie monitor i otwartego laptopa, na tym drugim często lądowały jakieś nieistotne śmieci marudzące sobie w tle (np. YouTube). Myśląc o tym, doszedłem do wniosku, że póki co zostają przy takiej konfiguracji. Ktoś powie: ale jak to?! Programista, pracujący głównie stacjonarnie, a na samym laptopie?! Tak się nie da! Da się i to nie tylko moje zdanie. Jasne, niektóre osoby będą się upierały, że muszą mieć non-stop widoczne 2-3 terminale z danymi, do tego konsole, IDE itd. Wszystko to w tym samym czasie.

Nie wierzę w podzielność uwagi

Moim zdaniem to tak nie działa. Nie mamy podzielnej uwagi i albo skupiamy się na jednym, albo na niczym. Wszystkie nowoczesne systemy i środowiska graficzne oferują natomiast wirtualne pulpity. Nawet Windows się tego doczekał. Używając tej funkcji można pracować tak, jakby monitorów było kilka. Tak, trzeba wykonać dodatkowy klik, ale nie trzeba przesuwać nigdzie głowy, szukać oczami konkretnego miejsca. Jak najbardziej rozumiem kogoś, kto i tak będzie wolał monitory, zachęcić jednak mogę do eksperymentowania. Idąc dalej, brak monitora spowodował dalsze konsekwencje. Z biurka zniknęła osobna klawiatura, bo przestała być do czegokolwiek potrzebna. O wiele bardziej użyteczny stał się za to – moim zdaniem fenomenalny – gładzik z MacBooka. Dorzucając do tego oprogramowanie, które pozwala na mocną personalizację jego działania, otrzymujemy coś naprawdę przyjemnego, a do tego uniwersalnego. Teraz naprawdę nie ma znaczenia czy jestem w domu, czy jadę pociągiem lub pracuję w biurze: zawsze mam niemal takie samo środowisko pracy, którym jest ten sam laptop.

Na telefonie tak samo: im mniej tym lepiej

Nie był to jednak koniec zmian na biurku. Jest ono spore: ma 140 cm długości i posiada elektryczne podnoszenie i opuszczanie – to też cenna nauka wyniesiona z firmy – warto w ciągu dnia popracować nieco na stojąco, zamiast ciągle siedzieć. Po pozbyciu się monitora zrobiło się na nim bardzo dużo miejsca, było wręcz pusto. Efekt: trafiła na nie roślinka. Nie przeszkadza, nie jest specjalnie wymagająca, a jakoś tak przyjemnie komponuje się z resztą, a dodatkowo nieco filtruje powietrze. W dłużej perspektywie chciałbym pozbyć się jeszcze myszki, aczkolwiek to łatwe wcale nie będzie. Jestem bardzo przyzwyczajony do używania właśnie jej i choć zdaję sobie sprawę z ogromnych możliwości i szybkości skrótów klawiszowych, od lat nie mogę się na nie przestawić. Może teraz będę miał odpowiednie warunki i motywację, aby to zrobić.

Z innych spraw wspomnieć mogę o wszelkich akcesoriach, które kiedyś pałętały się w domu. Nie mam innych komputerów, nie mam stacjonarnego PC, nie trzymam żadnych części do nich – zaznaczmy jednak, nie zajmuję się już żadnym serwisowaniem czegokolwiek po znajomych. Wyjątkiem jest rodzina, ale i tu interwencje to naprawdę rzadkość i jeśli się zdarzają, dotyczą raczej oprogramowania. Nie posiadam też zbyt wielu kabli, adapterów itd. Niektórzy śmieją się, że MacBook zajmuje tak mało miejsca, aby zrobić je dla adapterów. To bzdura. Jeden niewielki HUB USB-C daje mi USB-A, LAN i HDMI – i mi to w zupełności wystarcza, bo z kart pamięci nie korzystam od dawna, a np. VGA widuję tylko w starych komputerach. W szafce znajdzie się oczywiście USB-C <-> USB-A, dodatkowo jest jeszcze USB-C do HDMI i drugi do DisplayPort, ale obecnie nie są już potrzebne, bo przecież nie mam monitora.

Stop. Cięcie. Czy chcecie więcej?

Chciałem, aby sam wpis również był nieco minimalistyczny, ale nie będę ukrywał, tego nie udało się osiągnąć, więc może w tym miejscu czas powiedzieć stop i najpierw wybadać teren: pomysłów na rozwinięcie niektórych kwestii, czy poruszenie zupełnie innych mam bardzo dużo, ochota na podzielenie się z nimi też jest, ale wszystko zależy od Was. Muszę jasno przyznać, że długo biłem się z dylematem, czy wpis ten tutaj w ogóle publikować. Starsi stażem wiedzą, że kiedyś sporo pisałem na blogu, potem nie tylko na nim, a potem historia potoczyła się jak potoczyła. Czas jednak płynie, zmienił się portal, zmieniliśmy się my wszyscy, jestem tu znowu, a wraz ze mną wspomniane pomysły na wpisy. To więc jedynie od Was, czytelników zależy, czy powstanie z tego seria dostępna tutaj, czy jednak nie ma sensu jej tworzyć. Nie pozostaje mi nic innego jak napisać, że jestem otwarty na wszelkie opinie i uwagi.