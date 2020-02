Okiem programisty: praca zdalna

Dzień dobry. Jako że mój poprzedni wpis odnośnie minimalizmu w kontekście IT i moich doświadczeń z tym związanych spotkał się z dużym zainteresowaniem, postanowiłem napisać kolejny. Tym razem chciałbym podzielić się wrażeniami dotyczącymi pracy zdalnej. Pracuję tak już od ponad dekady, sądzę więc, że jestem w stanie nieco na ten temat powiedzieć, przedstawić zarówno zalety, jak i wady, których sam doświadczyłem. Z tego miejsca dziękuję za liczne komentarze pod poprzednim wpisem, niezależnie od tego, czy ktoś się z moimi poglądami zgadzał, czy nie – nie o to chodzi, aby przytakiwać, ale aby dyskutować, wymieniać się poglądami i dzięki temu móc poszerzać swoje horyzonty, móc poznawać zdanie innych ludzi. Mam nadzieję, że i w tym przypadku będzie podobnie, temat wydaje mi się bowiem nie tylko interesujący, ale i obecny wśród nas.

Praca zdalna - ideał czy nie? Nie do końca.

Jak wspominałem już na początku, pracuję zdalnie już od ponad dziesięciu lat i szczerze mówiąc, od tego zaczynałem, dorabiając sobie różnymi zleceniami modyfikacji witryn i skryptów internetowych. Pracy poza domem przeżyłem w życiu sporo mniej, niż tej wykonywanej z niego, można więc powiedzieć, że jestem „na wskroś przesiąknięty” tą ideą, oraz sposobem organizacji przy takim działaniu. Pracowałem tak dorywczo, później pracowałem jako redaktor (przez jakiś czas także w Dobrychprogramach), a ostatecznie założyłem działalność gospodarczą i od tamtego czasu, już na własny rachunek, pracuję tak jako programista. Znam siebie na tyle, że wiem, iż nie zamieniłbym tego na codzienne wizyty w biurze – co innego jakieś okresowe spotkania, które potrafią wzmocnić relacje w zespole i które stanowią przyjemną odskocznię od pracy sam na sam ze sobą. Podobnie zresztą ma się sprawa z DG: mimo iż uważam, że państwo robi nam ostatnio coraz bardziej pod górkę, nie chciałbym wracać na etat i wolę mieć sprawy w swoich rękach.

Primo, oszczędzimy na dojazdach

Jeśli bierzemy pod uwagę kwestie finansowe, to nie bez znaczenia pozostaje brak konieczności dojazdu do pracy. Nie ma tu większego znaczenia, czy korzystamy z własnego samochodu, czy też z komunikacji miejskiej – choć przyznam szczerze, że ta pierwsza opcja w przypadku większych miast wydaje mi się niewłaściwym podejściem. Inna sprawa, że nie posiadam doświadczenia odnośnie codziennego życia w takim miejscu i moje wyobrażenia mogą być dalekie od rzeczywistości. Nie ukrywajmy jednak, dojazd, czy to kilka, kilkanaście kilometrów po spokojnych drogach między jakimiś miasteczkami, czy też przebijanie się przez wielkomiejskie korki, generuje koszty. Nie są to koszty małe, chyba że mamy samochód elektryczny… choć i w tym wypadku wszystko co dobre właśnie się kończy za sprawą jaśnie nam panujących.

Mieszkam w mieście, które oferuje w pełni bezpłatną komunikację miejską, ale nawet w takim wypadku można mówić o zysku z pracy zdalnej: zyskuję bowiem czas. Nie muszę w żaden sposób przygotowywać się do wyjścia, nie muszę czekać na autobus, jechać nim, a potem powtarzać całą tę procedurę w drugą stronę. Nie zirytuje mnie widok deszczowego poranka, zaspy na drogach (wiem, w obliczu obecnej zimy to taki żarcik sytuacyjny), czy też zablokowana trasa, którą normalnie musiałbym przebyć. To wszystko odpada i nie ma co ukrywać, jest szalenie wygodne, a z perspektywy czasu rozleniwia. W kieszeni co miesiąc zostaje – uśredniając – kilkaset złotych, które mogę spożytkować w zupełnie inny sposób. Jeśli zajdzie potrzeba popracowania przez kilka dni w biurze, zrobienia czegoś na kształt hackathonu i burzy mózgów, wsiadam w pociąg, jadę wygodnie do celu, a w trakcie mogę oczywiście spokojnie popracować.

Kilka dni w roku więcej dla siebie

Skoro wiemy już, że pracując zdalnie odpada nam dojazd, to możemy też przyznać, że najprawdopodobniej będziemy mieli więcej czasu dla siebie. Trudno mi tu określić dokładną wartość, ale przyjmijmy od godziny do dwóch dziennie, wydaje mi się to jak najbardziej rzeczywistym przykładem. Czy możemy przez ten czas zrobić dużo? Jasne że tak. Zakupy w godzinach, gdy sklepy są niemal puste, załatwienie jakichś spraw na mieście, dodatkowa aktywność fizyczna, czy po prostu relaks, coś, co lubimy jak chociażby lektura książki. Oczywiście, jeżeli korzystamy z komunikacji miejskiej, też możemy to robić, ale na siłownię już w tym samym czasie nie wyskoczymy. Tutaj praca zdalna daje ogromne benefity, a w skali całego roku pracy jest to… choćby nauczenie się czegoś zupełnie nowego niezwiązanego z pracą.

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

W zdrowym ciele, zdrowy duch

Nie wiem, jak drogi Czytelniku podchodzisz do kwestii do jedzenia, niemniej dla mnie od jakiegoś czasu nie jest to już tylko czynność konieczna do przeżycia, ale coś, do czego przywiązuję dużą uwagę. Wszystko za sprawą uświadomienia sobie prostego faktu: mogłem poświęcać ogromne ilości czasu na treningi, aktywność, a i tak niwelowałem to niewłaściwym odżywianiem. Przy pracy zdalnej nie musimy szykować sobie czegoś dużo wcześniej do zabrania. Nie musimy rezygnować ze śniadania (co jest naprawdę złym podejściem), czy też chwytać je i zjadać w biegu, gdzieś po drodze i bez zwracania uwagi na jakość tego, co w siebie wrzucamy. Pracując w domu mamy możliwość – to, czy ją wykorzystamy czy nie, to już zupełnie inna kwestia - odpowiedniego zadbania o jedzenie i samodzielnego przygotowywania posiłków.

Zaznaczę tu jednak, że nie popieram i staram się sam u siebie walczyć z nawykiem jedzenia przy komputerze. To generuje same straty: jemy szybciej, nie skupiamy się na niczym, a na dodatek możemy zabrudzić sprzęt. Klawiatura mojego MacBooka Pro 2018 działa od nowości, przez ponad półtora roku bez problemów, mimo że w sieci można znaleźć masę negatywnych opinii na ich temat. Da się? Da się, o ile podejdziemy do sprawy racjonalnie (oczywiście to nie tłumaczy idiotycznego posunięcia ze strony Apple, nic z tych rzeczy). Jasne, bywają dni, gdy nawet będąc w domu, nie mam czasu na szykowanie posiłków, nie mówiąc już o skoczeniu na zakupy w przerwie od pracy. Ogólnie jednak, profity widzę i uważam je za spore, a od kiedy dodatkowo przesunąłem więcej uwagi z aktywności na jakość jedzenia, redukcja przestała być wyzwaniem.

Kurierze, bez obaw, jestem w domu.

Zostając w domu, szybko możemy odczuć także inne zalety. Jeśli czekamy na jakąś paczkę, kuriera, wiadomość doręczaną pod nasz adres, a żadnego z innych domowników w tym czasie w domu nie będzie – ciągle jesteśmy my sami i możemy zająć się taką sprawą, bez późniejszej walki o przesyłki. Najczęściej problemu nie stanowi też np. słuchanie preferowanej przez nas muzyki, co w biurze byłoby utrudnione. Oczywiście możemy wykorzystać słuchawki, ale ciągłe korzystanie z nich jest moim zdaniem dalekie od dbania o własne zdrowie. W domu nie jest to konieczne (oczywiście, zależy to od wielu czynników), a dodatkowo nie ma ryzyka, że będziemy kogoś zagłuszać lub irytować tym, co leci u nas: lecące u mnie New Age nie każdemu przypada do gustu, ale gdy pracuję w domu, kompletnie nie muszę się tym przejmować i muzyka przygrywa mi z głośników w tle.

Czas na przerwę... wymagającą przerwę

Sam na sam ze sobą i pustymi ścianami

Jedną z ciemnych stron pracy zdalnej jest brak kontaktu z ludźmi. Nawet ktoś taki jak ja, kto preferuje pracę w samotności i gdyby miał się szufladkować, to wrzuciłby do szuflady opatrzonej opisem „introwertycy”, czasami to odczuwa. Jakby do sprawy nie podchodzić, jesteśmy ludźmi, a człowiek to istota stadna, która kontaktu potrzebuje. Jeśli trwa to dzień, dwa, trzy, nie ma problemu. Wyobraźcie sobie jednak całe tygodnie, gdzie jesteście Wy, komputer i ściany domu. Cóż, taka wizja może skutecznie odstraszać od pracy zdalnej i nie ma się temu co dziwić. Nie każdy będzie do niej stworzony, wiele osób będzie czuło się lepiej i pracowało lepiej w gronie współpracowników, znajomych. Burzliwe monologi, czasami pełne mięsnych epitetów – w szczególności, gdy coś nie działa – to rzecz oczywista.

Oczywiście to wszystko ma też dobre strony: nikt nie ględzi nam nad uchem, nikt nagle nie podejdzie i nie wyrwie z pracy, gdy jesteśmy w swoim żywiole, nikt nie będzie w bezpośredni sposób zawracał głowy bzdurami bez możliwości zignorowania tej sytuacji (komunikatory jak najbardziej na to pozwalają). Rzecz jasna praca zdalna pozwala na więcej kontaktu z bliskimi, z innymi domownikami, niemniej tu też trzeba nieco brutalnie powiedzieć: tego trzeba się nauczyć, a czasami trzeba od tego… odpocząć. Czym innym jest bowiem ciągły kontakt, a czym innym taki, który ma się po fizycznym powrocie z pracy, jak w przypadku większości innych osób. Choć człowiek pracuje, choć nie jest w pełni obecny dla kogoś innego również przebywającego w domu, sam aż tak bardzo tego nie odczuwa i najzwyczajniej w życiu może mieć czasami ochotę odetchnąć, czy to w towarzystwie znajomych, czy nawet sam na sam ze sobą.

Samodyscyplina to podstawa

Niektóre osoby, z jakimi przyszło mi rozmawiać o pracy zdalnej, wyobrażają to sobie jako idylle, coś niesamowitego i cudownego. Cóż, nie będę tu ukrywał: to nieprawda. Taka praca wymaga od nas samodyscypliny i sporo wytrzymałości mentalnej. Pomocne może być zbudowanie codziennej rutyny. Choć pracuję zdalnie, wstaję codziennie (także w weekendy) w okolicach 5 rano, czasami wcześniej. Z rana najlepiej mi się funkcjonuje, poza tym, jest to czas tylko dla mnie przed pracą. Poświęcam go na codzienne rozciąganie i lekkie ćwiczenia, śniadanie, naukę języka, a także lekturę książek. Nie zawsze wiem, czy będę miał na to czas po południu, robię więc pewne rzeczy z rana, aby wiedzieć, że nie będę musiał z nich rezygnować. Tutaj na dobrą sprawę nie ma znaczenia czy pracujemy zdalnie, czy nie. Takie podejście może wypróbować każdy z Was, oczywiście o ile w pewnych przypadkach nie będzie przeszkadzać Wam wstawanie o 3 nad ranem.

Nie warto mieszać pracy z łóżkiem, naprawdę...

Choć nie lubię pracować wieczorami czy w nocy, bo od strony chromotypu zdecydowanie nie pasuję do sowy, to tutaj przede wszystkim można zauważyć zalety pracy zdalnej. Jeśli nie wymaga się od nas dyspozycyjności w jakichś sztywnych godzinach lub ich przedział nie jest zbyt wielki, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracować w środku nocy. Jesteśmy w domu, najprawdopodobniej nikomu przeszkadzać nie będziemy (w razie potrzeby, od czegoś są słuchawki), więc możemy działać wtedy, gdy jesteśmy najbardziej efektywni. Osoby preferujące nocne funkcjonowanie zapewne nie są uszczęśliwione, gdy muszą wstać rano, bo trzeba jechać do biura. Tutaj tego problemu nie ma, a pracownik jest najefektywniejszy, pracuje w najlepszych warunkach. Jest to kwestia ważna do przemyślenia nie tylko przez osobę, która miała by tak pracować, ale także – albo może przede wszystkim – przez pracodawcę. Umożliwienie pracy zdalnej w takiej sytuacji może dać spore korzyści.

Poczuj się jak w... pracy

Jednym z wartych przemyślenia aspektów pracy zdalnej jest przestrzeń, a także czas, jakie na nie poświęcamy. To nie tak, że możemy obudzić się i kolokwialnie to ujmując, siąść do komputera tacy, jacy przyszliśmy na świat. Nie jest też tak, że w dowolnej chwili możemy popracować sobie na kanapie, oderwać się i zrobić coś innego. To nie działa i wprowadza tylko zamęt, który odbija się i na naszej pracy i na życiu osobistym. Pracując zdalnie, warto wyznaczyć sobie przestrzeń do pracy, a także godziny, w jakich będziemy na pewno pracować. Pozwala to uniknąć wspomnianych niesnasek oraz zwyczajnego zmęczenia psychicznego, poczucia, że teoretycznie jesteśmy w domu, ale tak naprawdę cały czas w pracy – analogicznie, poczucia, że poświęcamy pracy bardzo dużo czasu, a jednak efektów tego wcale nie widać. Tu wraca temat samodyscypliny: bez niej przepuścimy tylko masę czasu przez palce.

Można by to przyrównać nieco do wyjścia do pracy. Nikt nam raczej nie będzie nakazywał pracować przy domowym biurku w garniturze, niemniej warto i w tej kwestii przyjąć jakąś regułę, aby „zaprogramować samego siebie”: teraz jest czas pracy, a po nim czas osobisty. Wydaje mi się, że ten podział wykreował we mnie chęć wyłączania powiadomień w niemal wszystkich aplikacjach, a także używania oprogramowania, które skutecznie uniemożliwia oderwanie się od tego, co naprawdę powinniśmy robić (np. poprzez blokowanie pewnych stron na określony czas). Tym aspektem chciałbym się jednak zająć w zupełnie osobnym wpisie, o ile będzie Was to interesowało: jest na tyle szeroki, że opisywanie tego tutaj nie ma sensu. Rzecz jasna przerwy są wskazane i potrzebne, wtedy możemy cieszyć się profitami, jakie zapewnia nam praca zdalna. Trzeba jednak pamiętać, aby robić je z głową i nie zapominać o obowiązkach, jakie przed nami stoją.

Niektórzy tak postrzegają pracę zdalną

Kolejna ważna sprawa to sprzęt, którym się posługujemy. Jako programista będę tutaj skupiał się właśnie na komputerze, choć przyznam, że trudno mi wyobrazić sobie pracę zdalną, która by komputera nie wymagała. Decydując się na pracę w biurze, czy to na etat, czy też B2B, najczęściej pracodawca zapewnia nam sprzęt, całe stanowisko do pracy: albo komputer stacjonarny, albo laptopa (także z monitorem), albo nawet obie te opcje, w szczególności, gdy dopuszcza jakieś dni, gdy popracujemy zdalnie. Działając w pełni z domu, sprawa może wyglądać kompletnie inaczej: być może pracodawca jakiś sprzęt dostarczy, ale to nie musi być reguła i wtedy pracujemy na swoim, bądź też musimy weń zainwestować. Czy to wada, czy zaleta… to zależy. Raczej nie powinniśmy mieszać rzeczy firmowych i osobistych, jeśli sprzęt nie należy od nas – czasami nawet nie będziemy mieli takich możliwości za sprawą uprawnień. Warto te kwestie oddzielić, a także pamiętać, że praca zdalna może oznaczać dodatkowe wydatki dla naszego portfela.

Popracuję jeszcze chwilkę... za chwilę się wypalę

Nie wiem, czy każdy tak ma, niemniej w moim przypadku zdarza się, że mam ochotę pracować wtedy, gdy tak naprawdę nie powinienem tego robić. W weekendy, podczas wakacji, w dni wolne (choć w moim przypadku takie dni to rzadkość). Może to pracoholizm, może poczucie obowiązku, a może po prostu lubię robić to, co robię. W efekcie bywa, że pracuję także „po godzinach” i choć wydaje mi się, że czuję się dobrze, w efekcie zaniedbuję tak bardzo potrzebny odpoczynek. Przy pracy w biurze tego „problemu” by nie było, przy zdalnej nic nie stoi na przeszkodzie, aby na chwilkę odpalić projekt i coś w nim podłubać… To zgubne i nie mogę tego nikomu polecić. Pamiętajmy, że na łożu śmierci zapytani o to, czego żałujemy w życiu, na pewno nie odpowiemy, że za mało pracowaliśmy. Należy pamiętać o otrzymaniu balansu życiowego i nawet gdy bardzo korci, odpuścić. Nic się nie stanie, jeśli tak zrobimy. Oczywiście mówię tu o normalnej sytuacji, a nie chwilach, gdy „asap asapem asapa pogania, a didlejn już za moment!”.

Inna sprawa, że te nienormowane godziny czasami bywają męczące. Biura kiedyś są zamykane (teoretycznie, powiedzmy to „korposzczurom”), w domu natomiast… Jesteśmy do dyspozycji, więc w naglącej sytuacji możemy przecież pomóc. Jeśli dodatkowo dochodzi różnica czasowa, np. część zespołu jest w Europie, część w USA, to takie sytuacje mogą pojawiać się częściej. Raz, drugi trzeci i nie wiedząc, kiedy, stanie się to dla nas normalne, choć normalne zdecydowanie nie jest – tu trzeba poszukać balansu, nauczyć się mówić nie, nauczyć się zamykać komunikator firmowy i aplikacje związane z pracą w odpowiednim momencie. Nie dla zamanifestowania czegokolwiek, ale dla samego siebie. Jeśli o tym zapomnimy, droga do wypalenia zawodowego stanie przed nami otworem i nawet nie będziemy wiedzieli, kiedy, wypalenie weźmie nas w swe nikczemne objęcia. Czy tego właśnie chcemy? Ja na pewno nie, a jestem już po walce tego typu i wiem, że to nie jest łatwe. Wypalenie to zarazem dobry temat, na osobny wpis.

Taaaa... nic dodać, nic ująć.

To nadal lekka egzotyka, ale rynek się zmienia

Wydaje mi się, że wielu pracodawców w Polsce wciąż obawia się pracy zdalnej i woli mieć swoich pracowników pod kontrolą, zamiast dać im to, co jest ważniejsze niż pieniądze, gdy chcemy budować naprawdę solidny zespół – zaufanie. Choć nie planuję zmiany pracy, regularnie otrzymuję oferty i większość z nich wymagałaby ode mnie zmiany miejsca zamieszkania. Nie jestem tym zainteresowany i w większości wypadków staram się dawać znać, że może warto byłoby wziąć pod uwagę umożliwienie pracy zdalnej potencjalnym kandydatom na dane stanowisko. Nie mam pojęcia czy działy HR i agencje rekrutujące podają to dalej, tam gdzie podejmuje się decyzje, ale wierzę, że w dłuższej perspektywie czekają nas zmiany na lepsze. Jeszcze te 3-4 lata temu takich ofert na naszym rynku było bardzo niewiele, już teraz widać poprawę sytuacji i ofert pracy zdalnej przybywa. Nie dziwi natomiast, że rekrutacja w takim przypadku może wyglądać inaczej, że pojawią się pytania, które mają za zadanie wykazać, czy mamy w sobie samodyscyplinę.

Oczywiście jak już wspomniałem, nie będę uważał pracy zdalnej za coś dla każdego. Mam nadzieję, że tym wpisem przedstawiłem nie tylko jej jasne, ale i mroczne strony, a tych bowiem nie brakuje i być może ktoś po lekturze stwierdzi, że to opcja zdecydowanie nie dla niego. To zrozumiałe, poza tym, jak wyglądałyby relacje między ludźmi, gdybyśmy wszyscy pracowali zdalnie? Już teraz rozwój technologii odcisnął na nich swoje piętno i może lepiej, gdybyśmy zwracali na to większą uwagę. Jestem ciekawy Twojego zdania - czy pracujesz zdalnie i jeśli tak, jakie są Twoje doświadczenia; czy chciałbyś tak pracować i dlaczego masz właśnie takie zdanie na ten temat? Pozostaje mi podziękować Ci za lekturę i zaprosić do dyskusji.