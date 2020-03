Dużo nowości w Hearthstone — Witamy Rok Feniksa!

W karciankę od Blizzarda gram od stycznia 2014 roku, czyli od początku otwartej bety. Przez te 6 lat gra niesamowicie się zmieniła i rozwinęła. Do gry każdego roku wchodziło kilka (czasem bardziej, czasem mniej udanych) dodatków z setkami nowych kart, wprowadzono podział na Standard i Dzicz oraz ustalono zasady rotacji między nimi. Doczekaliśmy się też dwóch nowych trybów: Karczemna Bójka oraz Ustwka. Zwłaszcza ten ostatni tak mocno przypadł mi do gustu, że już niemal całkowicie zrezygnowałem dla niego z gry rankingowej. Dziś ogłoszono zmiany, które nadejdą w kolejnym cyklu nazwanym rokiem Feniska. Rok ten podzielony został na trzy fazy, o pierwszej wiemy już niemal wszystko, na szczegóły dotyczące dwóch pozostałych przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.

Nowy dodatek: POPIOŁY RUBIEŻY

Pierwszym rozszerzeniem w Roku Feniksa będą POPIOŁY RUBIEŻY, dodatek zawita na serwerach 7 kwietnia 2020 r. i wprowadzi do gry 135 nowych kart, w tym 15 kart należących do zupełnie nowej klasy Łowcy Demonów, oraz nowe rodzaje stronników: Prime’y i Uwięzione Demony.

Nowa klasa: Łowca Demonów

Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że kiedykolwiek doczekam się nowej klasy w Hearthstone. Zachowanie balansu pomiędzy dziewięcioma istniejącymi już w grze bohaterami jest tak trudne, że wydawało mi się niemożliwością zwiększenie puli dostępnych bohaterów. Jednak wraz z premierą Popiołów Rubieży do Hearthstone trafi pierwsza nowa klasa od premiery gry: Łowca Demonów. Jego moc specjalna Demoniczne szpony o koszcie 1 da +1 do ataku. Działać więc będzie podobnie jak moc specjalna druida (+1 do ataku i pancerza, ale za dwa many).

Tożsamości tej klasie ma nadać zupełnie nowe słowo kluczowe Wyrzutek, które zapewnia potężny efekt po zagraniu kart z lewego lub prawego skraju ręki.

Karty neutralne przeniesione do Sali Sław

26 marca do Sali Sław dołączy 5 kart neutralnych. Będziemy mogli zachować ich kopie, a oprócz tego otrzymamy rekompensatę w postaci ich pełnej wartości tajemnego pyłu. Wreszcie legendarny Leroy Jenkins, który finiszował zdecydowanie zbyt dużo gier rankingowych odchodzi na zasłużoną i długo wyczekiwana przez społeczność emeryturę.

Karty kapłana przeniesione do Sali Sław

Jedna z moich ulubionych klas jaką jest kapłan zostanie bardzo mocno zmieniona. Projektanci gry postanowili że aż sześć kart kapłana zostanie przeniesiona do Sali Sław, a ich miejsce zajmie sześć nowych. Zastąpione karty przejdą do Sali Sław, więc będą dostępne w trybie Dziczy.

R.I.P. Circle of Healing Auchenai Soulpriest

Nowe karty które uzupełnią kolekcję kapłana

Zmienione zostanie też siedem kolejnych kart kapłana, aby nieco wzmocnić zestaw podstawowy i klasyczny tej klasy.

Darmowa nowa Legenda dla każdego

Kael'thas Słońcobieżca to legendarny neutralny stronnik, który będzie dostępny w Hearthstone na miesiąc przed premierą rozszerzenia. Wszyscy gracze, którzy zalogują się do gry od 17 marca, otrzymają go natychmiast.