Lemfo LEM14 — Smartwatch z Androidem, GPS i dwoma aparatami

Lemfo to w Polsce jeszcze niezbyt znany producent smartwatchy, który ma w swojej ofercie całkiem sporo udanych konstrukcji jak LEM12 czy LEM9. Całkiem nie dawno jednak na rynku zadebiutował ich najnowszy model LEM14, którym przeszli samych siebie. Smartwatch ma wbudowany GPS, obsługuje LTE, oraz posiada także dwie kamery wideo i robienia zdjęć i prowadzenia rozmów. Ale po kolei.

Lemfo LEM14 nie kosztuje mało, bo wyceniony jest na około 700 zł, ma 1,69-calowy wyświetlacz o wysokim wynoszącym 326ppi zagęszczeniu pikseli na cal, i baterię o naprawdę sporej pojemności 1600 mAh. Do tego LEM14 posiada gniazdo na kartę nano-SIM, obsługujące LTE, a także moduł łączności Bluetooth i Wi-Fi. Niestety nie mamy tu obsługi NFC co może być sporym niedopatrzeniem zważywszy na popularność tej formy płatności. Zegarek ma zainstalowane usługi Google dzięki czemu będziemy modli pobrać na zegarek najpotrzebniejsze aplikacje.

Jeśli chodzi o specyfikację, to LEM14 działa pod kontrolą chipu MediaTek Helio P22. Jest to wprawdzie już dość leciwy układ, ale niektóre wyposażone w niego smartfony potrafią kosztować ponad 1000 zł. Poza Helio P22 mamy tu jeszcze 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na dane, co w sumie nie powinno dziwić, bo LEM14 działa na systemie Android 10.

Do tego zegarek wyposażono w dwa aparaty. Jeden to 8-megapikselowy sensor obsługujący odblokowywanie twarzą, drugi ma 13 MP i jak twierdzi Lemfo obsługuje autofokus.

Minusem zegarka może być jego waga która wynosi aż 90 gramów bez paska, ale bateria 1600 mAh też swoje waży. Zegarek posiada certyfikat IP68, który gwarantuje jego wodo i pyłoszczelność. Natomiast szkiełko chroni hartowane szkło Corning Gorilla Glass czwartej generacji.

Lemfo LEM14 kosztuje około 700 zł, a do kupienia jest na razie wyłącznie w serwisie Banggood.