Nowy smartfonowy startup F150 zapowiada swój pierwszy model B2021

F150, nowy chiński producent urządzeń outdoorowych, ogłosił rozpoczęcie działalności w grudniu 2020 roku, natomiast już teraz opublikował informuje o swoim pierwszym produktu.

B2021 to wytrzymały telefon zaprojektowany z myślą o rozpoczęciu nowej ery w tym segmencie rynku. Według firmy B2021 powstał dla i przy współpracy z entuzjastami bushcraftu, którzy pragnęli innowacyjnego urządzenia które sprostać miałoby różnym wyzwaniom, przed którymi stawali w terenie.

B2021 ma kilka interesujących cech. Po pierwsze smartfon wyposażono w baterię 8000 mAh, która według deklaracji producenta ma zapewnić do 2 dni pracy przy aktywnym użytkowaniu telefonu. Akumulator obsługuje szybkie ładowanie 18 W, dzięki czemu smartfon można w pełni naładować w mniej niż 3 godziny.

Smartfon posiada 5,86-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1520 x 720 pikseli i proporcjach 19: 9 zabezpieczono hartowanym szkłem Corning Gorilla Glass 5.

B2021 działa na chipie MediaTek Helio G25, który napędza również Xiaomi Redmi 9. G25 jest wykonany w technologii 12 nm i składa się z 8 rdzeni Cortex-A53 taktowanych maksymalnie zegarem 2,0 GHz. Natomiast za generowanie grafiki w G25 odpowiada układ IMG PowerVR GE8320.

Ponadto B2021 wyposażono w 6 GB LPDDR4x RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, niestety starszego typu eMMC 5.1. Pamięć wewnętrzną możemy rozbudować przy pomocy karty microSD o kolejne nawet 256 GB.

Smartfon posiada konfigurowalny przycisk, a ekran można obsługiwać w rękawiczkach. Telefon posiada moduł NFC, gniazdo na dwie karty SIM i dedykowane gniazdo microSD.

Z tyłu telefonu znajduje się moduł aparatu z czterema mocnymi diodami LED i obiektywami. Aparat główny to szerokokątny obiektyw z matrycą 13 MP, poza nim jest tu również 2-megapikselowy aparat do rejestrowania głębi, 2-megapikselowa kamera makro. Czwartym aparatem jest obiektyw pomocniczy o bliżej niesprecyzowanej funkcji. Oprogramowanie aparatu ma pozwalać na robienie zdjęć w specjalnym trybie nocnym, noc a algorytm bokeh do rozmywania tła, ma jednocześnie poprawiać ostrość fotografowanego obiektu. Przedni aparat do selfie ma 8 MP.

B2021 działa pod kontrolą zmodyfikowanego systemu Android 10. Jedną z najbardziej zauważalnych różnic jest obecność dwóch trybów. Tryb normalny do codziennego użytku, oraz tryb F150. Tryb normalny oferuje przejrzysty interfejs o klasycznym wyglądzie. F150 z kolei przeznaczony jest do użytku na zewnątrz. Interfejs w tym trybie ma oferować szybki dostęp do narzędzi, oraz czujników. Np. na ekranie wyświetlany będzie kompas.

Jak na wytrzymały telefony przystało B2021 ma spełnia wymagania normy IP68 i IP69K oraz posiada certyfikat STD-MIL-810G. Oznacza to, że B2021 jest odporny na upadki z wysokości 1,5 m, oraz może być zanurzony w wodzie na głębokości 1,5 m przez 30 minut. Smartfon jest również odporny na wstrząsy i wnikanie kurzu. Ale w przeciwieństwie do większości wytrzymałych telefonów dostępnych obecnie na rynku, F150 zapowiada zupełnie nowe podejście do kwestii wytrzymałość, co to oznacza? Jeszcze się przekonamy.

Główne parametry:

Wyświetlacz: 5,86 cala o rozdzielczości 1520x 720 pikseli

Procesor: ośmiordzeniowy MediaTek Helio G25

Układ graficzny: IMG PowerVR GE8320

RAM: 6 GB

ROM: 64 GB z możliwością rozszerzenia do 256 GB przy pomocy karty microSD

Kamera tylna: cztery aparaty 13 MP + 2 MP + 2 MP + VGA

Aparat przedni: 8 MP

Bateria: 8000 mAh

Porty: gniazdo na dwie karty SIM i dedykowane na kartę microSD

Stopień ochrony: IP68 i IP69K oraz MIL-STD-810G

Konfigurowalny przycisk

Kolory: czarny i żółty Sahara

F150 ma rozpocząć masową produkcję modelu B2021 w pierwszym tygodniu stycznia, czyli właśnie teraz. Urządzenie wycenione zostało na 199,99$, ale na Aliexpress obecnie do kupienia jest za niecałe 170$, a między 18 a 24 stycznia ma być sprzedawany jeszcze taniej po 109,99 USD. Będzie to więc bardzo przystępny cenowo model.