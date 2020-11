Oukitel WP10 — 5G i porządny zestaw kamer

Kilka dni temu Oukitel zapowiedział wprowadzenie na rynek pierwszego smartfona obsługującego sieć 5G. Oczywiście wspomniana obsługa sieci GSM piątej generacji to główny atut tego telefonu, i wabik marketingowy, ale poza nią WP10 wyposażony zostanie w duży wyświetlacz i ogromną baterię o pojemności aż 8000 mAh.

O ile więc o czas pracy, czy wydajność napędzanego Dimensity 800 telefonu nie musimy się specjalnie martwić, o tyle zawsze problemem w segmencie wytrzymałych telefonów była jakość zdjęć, która była dużo niższa niż w klasycznych telefonach. Tym razem Oukitel zainwestował w porządne aparaty. Kamerą główną jest obiektyw Sony, a mianowicie IMX582. Dla przypomnienia ten sam obiektyw możemy znaleźć również w Xiaomi Mi 9T, Mi A3, czy Realme 5S. Aparat szerokokątny to Samsung S5K3L6, w który wyposażony jest również Samsung A10. Poza nimi na pokładzie Wp10 znajdziemy kamerę makro 2MP i aparat do rejestrowania głębi 2MP.

Przy okazji ostatniej recenzji Cubota C30 wyposażonego w kamerę Sony IMX586 (tak to ten sam obiektyw co w OnePlus 7T i 8 Pro!), zauważyłem, że sam obiektyw nie zawsze przekłada się na dobrą jakość zdjęć. Równie ważne jest to w jaki sposób oprogramowanie kamery przetwarza zdjęcie. Oukitel podobno dostrzegł ten problem i zoptymalizował algorytm przetwarzający zdjęcia dzięki czemu uzyskać mamy zdecydowanie lepsze efekty.

Szeroki aparat o 120 ° polu widzenia, dzięki algorytmowi korekcji zniekształceń ma wyostrzyć i wygładzić krawędzie zdjęć. Tryb nocny, zredukuje szum, wyostrzy, oraz rozjaśni zdjęcia w złabo oświetlonych sceneriach. Poza tym w WP10 inteligentny tryb HDR, a kamera do głębi umożliwi efektywne rozmycie tła. Ostatni obiektyw makro ma się pochwalić wysoką szczegółowością i żywymi kolorami.

Co ciekawe telefon będzie w stanie nagrywać filmy w rozdzielczości 4k przy 30 klatkach na sekundę. Procesor Dimensity 800 z najnowszym układem graficznym Mali-G57 MC4 umożliwia nagrywanie płynnego wideo 4K HDR. Co więcej, WP10 posiada tryb podwodny.

Dla przypomnienia na oficjalnej stronie producenta trwa giveaway, na którym do zgarnięcia jest aż 10 egzemplarzy tego telefonu. Szansę na wygraną są małe, ale wzięcie udziału w nim nic nie kosztuje, i zachęcam do spróbowania w nim swojego szczęścia. Więcej informacji na temat WP10 możecie znaleźć na oficjalnej stronie producenta.