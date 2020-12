Oukitel WP10 za 399,99$, a pierwszych 500 kupujących otrzyma słuchawki Bluetooth

O Oukitelu WP10 pisałem już kilka tygodni temu, kiedy telefon w trwającej od 23 do 27 listopada przedsprzedaży dostępny był po obniżonej cenie. Jeśli ktoś nie zdążył załapać się na promocję, to w przyszłym tygodniu, od 7 do 11 grudnia telefon znów dostępny będzie w promocyjnej cenie w cenie wynoszącej 399,99$. Dodatkowo pierwszych 500 kupujących otrzyma bezpłatnie słuchawki Bluetooth TWS o wartości 40 USD. Będzie to więc niezła okazja na zakup pierwszego wytrzymałego smartfona 5G.

W ramach przypomnienia. Oukitel WP10 ma ogromną baterię o pojemności 8000 mAh, spokojnie wystarczającą nawet na 2 dni aktywnego użytkowania. Telefon ma również duży, 6,67-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, z wycięciem na aparat. Ekran chroni hartowane szkło Corning Gorilla Glass, dzięki któremu wyświetlacz jest odporny na upadki.

WP10 napędza nowy chip MediaTek Dimensity 800. Dimensity 800 wykonany został w technologii 7 nm, która ma zintegrowany modem 5G, który obsługuje tryby SA i NSA. Dzięki temu WP10 jest kompatybilny z globalnymi pasmami sieci 5G i 4G. Dodatkowo telefon posiada 8 GB pamięci RAM LPDDRAX , oraz aż 128GB pamięci wewnętrznej wykonanej w standardzie USF 2.1, dzięki czemu gry i aplikacje działają szybciej i płynniej.

Oukitel włożył też trochę wysiłku projektując zestaw aparatów dla WP10. Z przodu mamy 16-megapikselowy aparat do selfie. Z tyłu znajdują się aparat główny Sony IMX582 z matrycą 48 MP, aparat szerokokątny 13 MP, aparat głębi 2 MP i aparat makro 2 MP. Poprawiono również oprogramowanie aparatu, i dodano inteligentne algorytmy HDR, ultraszerokokątna korekcje zniekształceń, i poprawiające jakoś zdjęć nocnych algorytm trybu nocnego. WP10 może nagrywać filmy w 4K przy 30 klatkach na sekundę.

Jak na przedstawiciela segmentu rugged WP10 ma również mocną konstrukcję. Posiada stopień ochrony IP68 i IP69K, oraz certyfikat MIL-STD-810G co oznacza, że może być zanurzony do 1,5 m pod wodą przez 30 minut. Jest również odporny na upadek z wysokości 1,5 m, a także jest odporny na wnikanie pyłu i wstrząsy.

Skaner linii papilarnych umieszczony jest z boku, mamy tu konfigurowalny przycisk, któremu możemy dowolnie przypisać funkcję, mamy tu moduł NFC, szybkie ładowanie, Bluetooth 5.0.

Promocja na WP10 rozpoczyna się 7 grudnia i w czasie jej trwania telefon dostępny jest za jedyne 399,99 $. Pierwszych 500 kupujących otrzyma bezpłatnie słuchawki Bluetooth TWS o wartości 40$.