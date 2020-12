Powody dla których kupię Oukitela WP10

Sprzedaż Oukitela WP10 rozpoczęła się w listopadzie tego roku, model ten zapowiedziany został jako pierwszy na świecie wytrzymały smartfon obsługujący sieć 5G. Oukitel wciąż promuje swój najnowszy model, dając innym producentom wytrzymałych telefonów jak Ulefone, czy DOOGEE twardy orzech do zgryzienia.

Telefon jak wspomniałem obsługuje sieć GSM piątej generacji, w 2020 roku popularność sieci 5G osiągnęła nowy poziom. Firmy prześcigają się, by wypuścić swoje smartfony zgodne z 5G. Oukitel wyposażył WP10 w chip Dimensity 800, dzięki któremu smartfon obsługuje zarówno tryb SA, jak i NSA 5G, umożliwiając WP10 obsługę większej liczby pasm 5G.

Wyświetlacz Oukitela WP10 ma przekątną 6,67 cala i wycięcie na aparat. Ekran ma rozdzielczość 2400 x 1080 pikseli i proporcje 20: 9. Ekran jest więc spory, i na pewno sprawdzi się w trakcie oglądania filmów, czy podczas grania w gry. Co więcej, wyświetlacz chroni hartowane szkło Corning Gorilla Glass, zabezpieczając go przed uszkodzeniem.

Oukitel WP10 zasilany jest przez ogromną baterią o pojemności aż 8000 mAh obsługującą szybkie ładowanie 18 W. Według deklaracji producenta telefon powinien bez problemu pracować przez 780 godzin w trybie czuwania, lub przez 48 godzin podczas normalnego użytkowania. Większa bateria na pewno się przyda, ponieważ korzystanie z sieci 5G zużywa więcej energii niż 4G.

Jeśli chodzi o aparaty, to Oukitel się postarał. Telefon wyposażony został w 48-megapikselowy sensor Sony IMX582, aparat szerokokątny 13 MP, aparat do rejestrowania głębi 2 MP i aparat makro 2 MP. Przedni aparat to aparat do selfie ma matrycę 16 MP. Filmy natomiast możemy nagrywać w max 4k przy 30 klatkach na sekundę, dostępny mamy również tryb podwodny.

Oukitel WP10 wyposażony jest także w unikalną funkcję, której nie znajdziemy w żadnym innym wytrzymałym telefonie 5G dostępnym obecnie na rynku. Wielomodułowy system wsparcia, który pozwala na podczepienie do telefonów dodatkowych elementów jak np. latarka dostarczana z WP7 , które rozszerzą możliwości telefonu. Na chwilę obecną jednak Oukitel jakiego rodzaju moduły zamierzają wypuścić na WP10.

W chwili obecnej WP10 jest dostępny za 399,99$, a cena ta obowiązuje do 11 grudnia. Pierwszych 500 kupujących otrzyma również bezpłatnie słuchawki TWS o wartości 40$. Wciąż trwa również konkurs gdzie do zgarnięcia jest piec egzemplarzy tego modelu. W przyszłym roku mam zamiar zrecenzować ten model i zobaczymy jak wypadnie.