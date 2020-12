Przystępne cenowo smartwatche Rogbid GT i GT 2

Kilka tygodni temu opisywałem na blogu zapowiadany od jakiegoś czasu smartwatch Rogbid Panda. Chociaż Panda jeszcze nie ruszyła do sprzedaży, Rogbid zapowiedział kolejny model GT 2, będący zmodyfikowaną wersją modelu GT.

Rogbid GT

Oba zegarki lekko różnią się designem. GT dzięki skórzanemu paskowi ma wygląd bardziej biznesowy, natomiast GT2 z silikonowym paskiem wygląda bardziej sportowo. W obu przypadkach koperta wykonana została ze stopu cynku, a tarczę tworzy ekran o przekątnej 1,28 cala i rozdzielczości 240*240.

Rogbid GT 2

A czym różnią się oba modele? Przede wszystkim Rogbid GT napędza układ NRF52832, natomiast w GT 2 umieszczony został procesor Realtek8762C. Inny jest również poziom wodoodporności obu modeli. Rogbid GT spełnia wymagania normy IP67, która potwierdza, że zegarek jest pyłoszczelny i wodoodporny do 1 metra głębokości. W normalnych, codziennych sytuacjach, takich jak mycie rąk i deszcz zegarkowi nic nie powinno się przytrafić. GT 2 natomiast spełnia wymagania normy IP68, co oznacza, że zegarek jest w pełni odporny na wnikanie pyłu, oraz może być zanurzony nawet przez 60 minut na głębokości do 5 m. Inna jest również w obu modelach pojemność baterii, w modelu GT wynosi ona 200mAh, co wg deklaracji producenta powinno przełożyć się na 7 dni pracy.

Model GT 2 posiada nieco większą baterię o pojemności 260mAh. W tym przypadku producent deklaruje na jednym ładowaniu 10 dni pracy, lub nawet 40 dni w trybie czuwania. Regresem natomiast w stosunku do modelu GT jest ilości trybów do monitorowania naszej aktywności. Tych najbardziej zaawansowanych jak wspinaczka górska zamiast 10, w modelu GT 2 mamy tylko 7.

Rogbid GT Rogbid GT 2

Oba zegarki to dość budżetowe propozycje. Rogbid GT jest wyceniony na niecałe 100 zł, i co tu dużo mówić jest to typowy smartwatch, który pomaga nam monitorować stan zdrowia i śledzić aktywność sportową. Ma niezły wygląd i jest wyposażony został w czujnik tętna i pulsoksymetr do monitorowania poziomu tlenu we krwi. Model GT 2 jest jego lekko podrasowaną wersją, ale wciąż przystępną cenowo. Kupić go można już za około 115 zł.