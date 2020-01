Recenzja Xiaomi Redmi Note 8 Pro- MediaTek Helio G90T daje radę!

Linia Redmi jest jedną z najbardziej popularnych serii wśród budżetowych smartfonów, która charakteryzuje się dobrą specyfikacją i jakością wykonania w stosunku do swojej ceny. Czy jednak kosztujący 900 zł Redmi Note 8 Pro w którym znajdziemy SoC od MediaTeka, a dokładnie Helio G90T jest opłacalnym zakupem?

Recenzja dostępna także na YouTube:

Wygląd i wykonanie

Redmi Note 8 Pro z obu stron pokryty został odpornym na zarysowania szkłem Corning Gorilla Glass piątej generacji który łączy plastikowa ramka. Trochę szkoda, że nie zdecydowano się na zastosowanie aluminium, ale z drugiej strony nie jest to flagowiec za kilka tysięcy, więc można tu wybaczyć zastosowanie odrobiny plastiku. Zwłaszcza, że telefon przy wymiarach 161,35 x 76,4 x 8,79 mm, waży 200 g czyli już| i tak nie mało, a zastosowanie aluminium pewnie by tą wagę jeszcze zwiększyło. Z przodu mamy 6,53-calowy wyświetlacz IPS z wycięciem w kształcie kropli wody, otoczony ze wszystkich stron cienką ramką. W przeciwieństwie do Redmi Note 8 i 8T dolna ramka jest znacznie cieńsza, i pozbawiona jest loga Redmi.

Tylny panel na którym centralnie umieszczono moduł aparatu, diodę doświetlającą, oraz czytnik linii papilarnych jest lekko zaokrąglony, w dwóch poprzednich modelach tylny panel był całkowicie płaski. Moduł aparatu niestety kolejny raz bardzo mocno wystaje ponad bryłę telefonu co powoduje kilka niedogodności. Po pierwsze niewygodnie się go wkłada do kieszeni, bo aparat zawsze o coś zaczepia, po drugie cały czas telefon leży na aparacie, przez co obiektywy mogą się rysować. Kolejną rzeczą która mi się nie podoba, to położenie czytnika linii papilarnych który wkomponowany został w moduł aparatu, i na pierwszy rzut oka wygląda jak jeden z nich. Czytnik jest lekko wyczuwalny pod palcem, ale ze względu na bliskie sąsiedztwo aparatów, często palcujemy sobie położony bezpośrednio nad nim obiektyw szerokokątny. Tylny panel jest lekko zaokrąglony dzięki czemu telefon, mimo sporych rozmiarów dobrze leży w dłoni i przyjemnie się go trzyma. Przyciski w Redmi Note 8 Pro umieszczono standardowo. Po prawej stronie znajdują się przyciski zasilania i regulacji głośności, podczas gdy z lewej jest hybrydowy slot na dwie karty SIM, lub jedną kartę SIM i jedną kartę microSD. Na dole mamy jeszcze pojedynczy głośnik, gniazdo słuchawkowe, oraz złącze USB-C, a u góry nadajnik IR.

Wyświetlacz

Jak wspomniałem wcześniej, Redmi Note 8 Pro ma ekran o rozmiarze 6,53 cala. Jest nie tylko duży, ale i zajmuje ponad 84% przedniego panelu. Wyświetlacz wykonany został w technologi IPS ma proporcje 19,5: 9 i oferuje rozdzielczość FHD+ (2340 x 1080px) co daje zagęszczenie 395 pikseli na cal- czyli trochę mniej niż w Note 8 i 8T. Ekran może osiągnąć maksymalną jasności wynoszącą 630 cd / m2 w trybie automatycznym i 460 jeśli przesuniemy suwak jasności do góry.

Jak w przypadku każdego ekranu IPS LCD, nie możemy oczekiwać ani tak głębokiej czerni, ani tak wysokiego kontrastu, czy nawet energooszczędności jak w przypadku ekranów AMOLED. Trochę szkoda, ponieważ AMOLEDy można już łatwo znaleźć w średnim segmencie czego najlepszym przykładem jest Mi 9T, czy Mi A3. Mimo to wciąż jest to bardzo kompetentny wyświetlacz. Tekst, zdjęcia i filmy są ostre, a kolory są ładne, i żywe.

Wyświetlacz w Redmi Note 8 Pro obsługuje technologię HDR10, do tej pory standard ten zarezerwowany był dla smartfonów premium, ale coraz częściej gości w średnim segmencie rynku. Dzięki niemu filmy i obrazy wyglądają o wiele bardziej żywo i realistycznie. W ustawieniach możemy dowolnie zmieniać parametry kontrastu i temperatury kolorów, a tryb nocny dzięki niskiej emisji niebieskiego światła uzyskał certyfikat TUV, co oznacza, że nasze oczy nie męczą się tak bardzo podczas dłuższego wpatrywania w ekran jak w przypadku zwykłych wyświetlaczy.

Specyfikacja

Jeśli chodzi o specyfikację, to Redmi Note 8 Pro jest pierwszym od dawna smartfonem z linii Redmi Note którego zamiast w Snapdragona, wyposażono w procesor MediaTek, a mianowicie ośmiordzeniowego MediaTeka Helio G90T. Oczywiście wcześniej Xiaomi również wypuszczało na rynek modele z układami MediaTeka, np. Xiaomi Mi Play, ale od czasu Redmi Note 4 wyposażonego w Helio X20 w serii Redmi Note montowano tylko układy od Qualcomma.

Decyzja ryzykowna, bo sam fakt, że Redmi Note 8 Pro działa na układzie Helio G90T, jest wystarczającym powodem, aby wiele osób na starcie go skreśliło. Dlaczego? Po pierwsze chipy MediaTeka nie cieszą się zbyt dobrą opinią, ponieważ często montuje się je w modelach z najniższej półki cenowej co mocno zaważyło na ich wizerunku. Po drugie MediaTek niechętnie udostępnia kod źródłowy, więc ciężko o custom ROMy- chociaż w przypadku Helio G90T kod źródłowy został już udostępniony, co oznacza, że modowanie nie powinno stanowić większego problemu.

Przejdźmy jednak do samego procesora. Helio G90T to ośmiordzeniowy układ składający się z dwóch rdzeni Cortex-A76 o taktowaniu 2,05 GHz i sześciu rdzeni Cortex-A55 o taktowaniu 2,0 GHz. Za generowanie grafiki odpowiada układ graficzny Mali-G76 MC4 o taktowaniu 800 MHz. W testach syntetycznych Redmi Note 8 Pro wypada bardzo dobrze. W benchmarku AnTuTu telefon uzyskał wynik ponad 288 000 pkt, czym pobił wyniki wyposażonych w procesory Qualcomma Mi 9T (Snapdragon 730), i OPPO RENO 2 (Snapdragon 730G).

Wynik Geekbench to 2486 pkt za jeden rdzeń, i 7633 pkt za wszystkie, natomiast w 3DMarku w teście Sling Shot Extreme Redmi Note 8 Pro uzyskał bardzo dobry wynik 2370 pkt. Dzięki któremu zajął wysokie 32 miejsce w rankingu tego benchmarku.

Oczywiście, testy syntetyczne nie zawsze przekładają się na szybkość działania w codziennej pracy. Jednak w połączeniu z 6 GB pamięci LPDDR4X RAM, Helio G90T zapewnia naprawdę dobrą wydajność. System działa szybko, a animacje są płynne, choć można zauważyć spadek wydajności podczas wielozadaniowości. Plusem jest to, że dzięki dużej ilości pamięci RAM nawet wymagające aplikacje, i gry nie są natychmiast ubijane w tle. A jeśli już jesteśmy przy grach, to oczywiście na Note 8 Pro możemy bez problemu uruchomić nawet najbardziej wymagające gry jak PUBG, czy Asphalt 9. Niestety zauważyłem, jednak że telefon dość mocno się nagrzewa podczas dłuższej rozgrywki.

Plusem jest zastosowanie w Note 8 Pro szybkiej pamięci typu UFS 2.1, dzięki której prędkości odczytu i zapisu danych są o wiele wyższe niż w konkurencyjnych modelach z pamięci typu eMMC.

Aparat

Redmi Note 8 Pro posiada moduł aparatu składający się z czterech obiektywów. Mamy tu 64-megapikselowy aparat główny z matrycą Samsunga i przesłoną f / 1.89. Aparat szerokokątny o rozmiarze 8MP i przesłonie f / 2.2, a także dwa aparaty po 2MP. Jeden makro, i jeden do rejestrowania głębi.

Aparat główny domyślnie robi zdjęcia w 16MP łącząc cztery sąsiednie piksele w jeden, i robi szczegółowe i ostre zdjęcia w dobrym świetle. Zaszumienie jest na niskim poziomie, ale kolory wydają się nieco blade. W nocy też jest nieźle. Zarejestrowany obraz jest dobrej jakości, kolory są wyraźne, z niezłym kontrastem. Możemy też skorzystać z trybu nocnego, który pozwala rozjaśnić zdjęcia i uchwycić więcej szczegółów. Zdjęcia wykonane w trybie 64MP zawierają więcej szczegółów niż zdjęcia 16 MP, ale mocno odbija się to na rozmiarze plików.

Jeśli chodzi o obiektyw ultraszeroki, to w ciągu dnia wykonuje on całkiem przyzwoite zdjęcia, jednak w słabym świetle kolory są mniej żywe. Natomiast obiektyw makro przeznaczony jest do zbliżeń, i pozwala robić zdjęcia już z odległości 2cm.

Note 8 Pro pozwala na nagrywanie w rozdzielczości 4K z szybkością 30 klatek na sekundę lub w FHD przy 30 lub 60 klatkach na sekundę. Tryb slow motion pozwala na nagrywanie 10 sekundowych filmów w rozdzielczości 720p z szybkością aż 960 klatek. Jest to świetny wynik, i jednocześnie dowód jak wydajny jest chip MediaTeka, który zapewnia wystarczającą moc obliczeniową, do zapisu tak dużej liczby klatek w wysokiej rozdzielczości.

Jakość wideo 4K jest dobra, chociaż kolory wydają się trochę zbyt podrasowane, co jednak wielu osobom może się podobać. W 1080p poziom szczegółowości spada, ale wciąż nagrania stoją na dobrym poziomie. Telefon umożliwia także nagrywanie w rozdzielczości 1080p za pomocą szerokiego kąta, ale efekt jest zdecydowanie gorszy niż w przypadku aparatu głównego.

System

W czasie kiedy powstawała ta recenzja telefon działał pod kontrolą systemu Android 9.0, z poprawkami bezpieczeństwa z listopada 2019 r. i nakładką MIUI 11.0.2. MIUI posiada dający się naprawdę mocno spersonalizować interfejs, a także parę dodatków nieobecnych w czystym Androidzie, ale idealny nie jest. Z jednej strony mamy obsługę za pomocą gestów, ciemny motyw, a z drugiej reklamy, i kilka preinstalowanych aplikacji firm trzecich. Irytuje również skanowanie wszystkich instalowanych aplikacji pod kątem złośliwego oprogramowania, które wydaje się być tylko wymówką do wyświetlania kolejnych reklam.

Bateria

Bateria w Note 8 Pro ma pojemność 4500 mAh, i możemy ją w pełni naładować w ciągu 120 minut dzięki technologii szybkiego ładowania, ale nie mamy możliwości ładowania bezprzewodowego. Na jak długo starcza bateria? No cóż, telefon był w stanie przez ponad 15 godzin wyświetlać film na YouTube w trybie pełnoekranowym, z jasnością i głośnością ustawioną na 50%. Jest to naprawdę dobry wynik, a test dla pewności przeprowadziłem dwukrotnie.

Co jeszcze?

Jeśli chodzi o zaplecze komunikacyjne, to mamy tu Bluetooth 5.0, a także moduł NFC do płatności mobilnych. Telefon posiada hybrydowy slot na dwie karty w formacie nano-SIM, lub jedną nano-SIM i jedną microSD, ale LTE działa na obu gniazdach. Mamy tu także czytnik linii papilarnych wspomagany systemem rozpoznawania twarzy. Czytnik działa szybko, trafnie rozpoznając nasz odcisk, ale samo położenie czujnika jest kiepskie, i nawet po dłuższym korzystanie z telefonu ciągle jeździmy palcem po obiektywach kamery. Moduł nawigacyjny współpracuje z trzema systemami satelitarnymi: GPS, GLONASS, Beidou, natomiast jakość połączeń głosowych jest w porządku. Głosy są wyraźne, i dobrze słyszalne.

Podsumowanie

Xiaomi podjęło spore ryzyko wybierając MediaTek zamiast Qualcomma i dodatkowo umieszczając go w modelu z dopiskiem „Pro”. Osobiście miałem pewne wątpliwości czy Helio G90T da radę zapewnić odpowiednią moc obliczeniową, ale muszę przyznać że Redmi Note 8 Pro działa świetnie, a Helio G90T wśród chipsetów średniej klasy, nie ustępuje nawet Snapdragonowi 730. Widać że MediaTek z roku na rok, coraz wyraźniej ulepsza swoje układy. Poza dobrym procesorem w Redmi Note 8 Pro znajdziemy ładny, duży wyświetlacz, pojemną baterię, i uniwersalny zestaw aparatów. Mamy tu także moduł NFC, i najnowszą nakładkę MIUI 11. A wszystko to zamknięte w dobrze wykonanej, estetycznej obudowie, chociaż osobiście bardziej przypadł mi do gustu design Redmi Note 8. Trochę nie trafione jest położenie czytnika linii papilarnych, a sam moduł aparatu jest moim zdaniem zbyt mocno wyniesiony ponad tylny panel, ale w swojej klasie Redmi Note 8 Pro jest zdecydowanie wartym uwagi telefonem i opłacalnym zakupem.