Rogbid Rowatch 2 — inteligentny zegarek

W zeszłym miesiącu na rynek trafił budżetowy smartwatch Rogbid Rowatch 2. Jest to elegancki, sportowy zegarek o smukłym korpus. Niestety koperta zegarka jest kwadratowa, trochę szkoda. Mi bardziej podobają się zegarki, o klasycznie okrągłych kopertach. Korpus Rowatcha 2 w całości wykonano z tworzywa sztucznego pokrytego warstwą cynku. Niestety, wprawdzie za około 150 zł można już kupić smartwatche o metalowych kopertach, to jednak zdecydowana większość z nich wciąż posiada koperty plastikowe. Wymiary zegarka to 43.7*35.4*10.3mm, a jego waga wynosi 49 gramów. Zegarek dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, różowym, i szarym. Kolorowy ekran Rowatcha 2 wykonany został w technologii IPS LCD i ma 1,69, natomiast jego rozdzielczość 240 x 280 pikseli.

Smartwatch działa na układzie NRF52832 który cechuje się niskim zużyciu energii. Ma moduł Bluetooth 5.0 ki jest ompatybilny z systemem Android 5.0 i nowszym oraz iOS 9.0 i nowszym. Poza tym mamy tutaj baterię o pojemności 200mAh, którą naładujemy już w 1,5h.

Jeśli chodzi o jego funkcjonalność to nie posiada GPSa nad czym ubolewam, ale możemy za jego pomocą sterować muzyką, mamy kilkanaście trybów monitorowania naszej aktywności, krokomierz oraz czujnik tętna. Ponadto Rowatch jest wodoodporny co potwierdza posiadany przez niego certyfikat IP67. Zegarek do kupienia jest na aliexpress oraz amazon.