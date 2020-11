WP10 — Pierwszy wytrzymały smartfon z obsługą sieci 5G od Oukitel

Smartfonów obsługujących sieć 5G wciąż przybywa, i coraz liczniejsze grono producentów zaczyna wpuszczać na rynek swoje pierwsze modele obsługujące sieć GSM piątej generacji. Jednym z takich producentów jest Oukitel która właśnie wprowadza na rynek swój pierwszy wytrzymały smartfon 5G model WP10.

Jednocześnie ze względu na zwiększone zużycie energii przez telefony korzystające z 5G, model WP10 jest przez baterią o pojemności aż 8000 mAh. Dzięki niej użytkownicy będą mogli na jednym ładowaniu aktywnie korzystać z telefonu nawet przez 48 godzin. Nie bez powodu więc hasłem promującym WP10 jest „King Battery ''.

Oukitel WP10 będzie mieć punktowo osadzony aparat do selfie, a jego wyświetlacz będzie mieć przekątną 6,67 cala. Ekran będzie więc naprawdę spory.

Co się zaś tyczy specyfikacji, to WP10 napędzany będzie chipem MediaTeka, a mianowicie Dimensity 800, który produkowany jest w zaawansowanym 7 nm procesie technologicznym. Przeprowadzony przez producenta test prędkości pobierania pokazuje, że WP10 jest 100 razy szybszy niż zwykłe telefony pracujące w sieci 4G. W miarę popularyzacji, i wzrostu sieci stacji bazowych 5G prędkość pobierania i wysyłania będzie wynosić do 2,3 Gb / s, a 2,5 Gb / s. Telefon komórkowy 5G będzie w stanie kilka sekund pobierać cały film w jakości HD, lub bezbuforowo będzie odtwarzać wideo w jakości HD lub nawet 4k.

Jako flagowiec WP10 wyposażony został w profesjonalny system czterech kamer. Aparat główny marki Sony ma matrycę 48 MP. Poza nim mamy tu jeszcze aparat szerokokątny 13 MP, aparat do rejestrowania głębi i makro oba po 2 MP .

Jak przystało na przedstawiciela segmentu rugged WP10 spełniać będzie wymagania zarówno norm IP68, IP69k jak i MIL-STD_810G, co oznacza, że WP10 wytrzyma upadek z wysokości 1,5m i zanurzenie do głębokości 1,5 m trwające maksymalnie 30 minut. Oczywiście będzie on także w pełni odporny na wstrząsy i wnikanie kurzu.

Ostateczna cena telefonu nie została jeszcze ujawniona. Wprawdzie na aliexpress telefon już się pojawił w cenie około 2700 zł, ale znając markę Oukitel uważam, że kiedy WP10 trafi finalnie na rynek jego cena stanie się dużo bardziej przystępna. Dodatkowo na oficjalnej stronie producenta trwa giveaway, na którym do zgarnięcia jest aż 10 egzemplarzy tego telefonu. Szansę na wygraną są małe, ale wzięcie udziału w nim nic nie kosztuje, i zachęcam do spróbowania w nim swojego szczęścia.