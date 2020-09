Wytrzymały smartfon OUKITEL WP8 od dziś do kupienia za 119$

Jeszcze kilka miesięcy temu pisałem o wytrzymałym smartfonie WP7 marki OUKITEL, a tymczasem już dziś startuje sprzedaż najnowszego modelu WP8 Pro. Telefon swoją premierę miał 11 września, a od dziś do kupienia jest w oficjalnym sklepie firmy Oukite na Aliexpress. Jego cena wynosi 119,99$, a do pierwszych 400 zamówień producent dorzuci w prezencie także słuchawki TWS

Jeśli chodzi o specyfikację, to następca WP7 ma 6,49-calowy ekran HD+ (720x1560px) z wycięciem w kształcie kropli wody na aparat do selfie. Proporcje ekranu wynoszą 19,5: 9, a producent obiecuje wysoką jakość obrazy. To co wyróżnia WP8 PRO w porównaniu do poprzednich modeli, to smuklejsza i lżejsza obudowa. Niewielka waga oznacza, wygodniejsze korzystanie, a mniejszy korpus sprawia, że telefon jest poręczniejszy.

Jeśli chodzi o specyfikację, to telefon wyposażony został w ośmiordzeniowy procesor z chipsetem MediaTek, a mianowicie Helio P22, oraz 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, co wygląda całkiem nieźle biorąc pod uwagę cenę urządzenia.

Z tyłu telefonu znajdują się 3 aparaty i latarka umieszczono w okrągłym module. Kamera główna ma 16 MP, a dwa pozostałe aparaty po 2 MP. Z przodu znajduje się kamera do selfie z matrycą 8 MP.

Oukitel WP8 PRO działa pod kontrolą systemy Android 10, oraz co ciekawe posiada moduł NFC do płatności mobilnych.

Wytrzymałość WP8 PRO potwierdzają zdobyte przez telefon certyfikaty IP68, IP69K i MIL-STD-810G, które gwarantują, że smartfon jest wodoodporny do 3 m, jest pyłoszczelny i odporny na upadki. Wszystko to sprawia, że jest to doskonale narzędzie do pracy na świeżym powietrzu. Począwszy od spacerów, na sportach ekstremalnych kończąc. Hartowane szkło Gorilla zapewnia ekran wolny od zarysowań, a ogumowana obudowa chroni smartfon w czasie przypadkowych upadków.

WP8 PRO odziedziczył po poprzedniku dodatkowy klawisz funkcyjny któremu możemy w opcjach przypisać dowolną funkcję. Telefon posiada również hybrydowy slot na karty, pozwalający na korzystanie z dwóch kart w formacie nano-SIM, lub jednej nano-SIM i jednej microSD.

Promocyjna cena wynosząca 119$ ma obowiązywać przez pięć dni, później jego cena ma wzrosnąc do 199$. Najbardziej opłacalna jest jednak wersja w której dokonujemy zamówienia wśród pierwszych 400 osób, bądź co bądź darmowe słuchawki TWS bluetooth, to oszczędność na poziomie około 70-100 zł. USD. OUKITEL WP8 PRO wydaje się być dobrą opcją dla osób uprawiających sporty ekstremalne lub pracujących w specyficznych warunkach wymagających wytrzymałego urządzenia.

UWAGA!

Z okazji rozpoczęcia sprzedaży firma OUKITEL zorganizowała również Giveaway, w którym możemy wygrać darmowy egzemplarz WP8 Pro, udział w konkursie nic nie kosztuje, dlatego myślę, że warto przynajmniej spróbować.