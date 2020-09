mBank ostrzega: nadchodzi nocna przerwa w dostępie do banku

Udostępnij:

mBank planuje przerwę serwisową, podczas której w pewnych godzinach nie będą działać karty, serwis transakcyjny, aplikacja mobilna i wreszcie – mLinia. Wszystkie prace techniczne przewidziane są na godziny nocne z 26 na 27 września, czyli najbliższy weekend. Prawdopodobnie nie pokrzyżują więc planów wielu osobom, ale warto mieć je na uwadze i wcześniej zaplanować istotne operacje bankowe.

Jak dowiadujemy się z krótkiej informacji na stronie banku, z kart nie będzie można korzystać między 2:00 a 7:00 w nocy. Oznacza to zarówno brak możliwości dokonywania płatności, jak i korzystania z bankomatów i wpłatomatów. W internecie nie będzie można płacić od 2:00 do 9:00.

Ponadto od 2:00 do 9:00 nie będzie działać aplikacja mobilna, a klienci nie zalogują się także do internetowej bakowości. mBank podaje, że od 1:30 do 9:30 nie będzie również możliwości składania wniosków. mLinia nie będzie działać przez cały okres prac serwisowych, czyli jak można wnioskować, od 2:00 do 9:30. "Podczas przerwy nie mamy wglądu w Twoje dane związane z bankiem, dlatego w tym czasie nie zrealizujesz żadnej operacji" – czytamy w komunikacje w związku z niedostępnością mLinii.

mBank dodaje także, że od 2:00 do 7:00 nie będą również działać karty dla klientów obsługiwanych w ramach MSP i korporacje. Zakupy w internecie nie będą w tych przypadkach możliwe od 2:00 do 9:00.

