mBank ostrzega: uważaj na fałszywe linki do portali sprzedażowych

Udostępnij:

mBank ostrzega swoich klientów przed fałszywymi linkami wysyłanymi przez "kupujących" lub "sprzedających" na komunikatorach, w mediach społecznościowych lub w SMS-ach. Bank wyjaśnia, że najczęściej prowadzą one do fałszywych stron portali sprzedażowych lub fałszywych bramek integratorów płatności. - Cyberprzestępcy w ten sposób próbują pozyskać Twoje dane do logowania do bankowości internetowej - czytamy w specjalnym komunikacie.

Bank informuje na swojej stronie, jak może wyglądać oszustwo, na które powinni uważać sprzedający:

Kupujący informuje, że opłacił przesyłkę i przesyła link, za pomocą którego będzie można odebrać środki .

. Na fałszywej stronie osoby sprzedające mogą zostać poproszone o podanie danych osobowych, danych dostępowych do banku i/lub danych karty płatniczej.

Sprzedający są przekonani, że muszą podać dane, aby odebrać pieniądze od kupującego.

Ofiary oszustów zatwierdzają przelew hasłem SMS lub mobilną autoryzacją, ponieważ myślą, że potwierdzają uznanie na swoim rachunku, czyli zapłatę za sprzedaną rzecz. W rzeczywistości następuje obciążenie ich rachunku.

mBank przypomina, że osoby kupujące powinny uważać na linki wysyłane przez sprzedających, kierujące do strony, na której należy opłacić przesyłkę. - Nie korzystaj z tej strony - prawdopodobnie jest fałszywa - czytamy w komunikacie.

- Jeśli chcesz opłacić swoje zakupy, zawsze korzystaj bezpośrednio z opcji zakupu na portalu aukcyjnym. Przestępcy zrobią wszystko, aby ukraść Twoje dane i robią to przy każdej okazji - ostrzega mBank.

Jak robić bezpieczne zakupy w sieci? Bank przypomina

Na stronie banku możemy zapoznać się z najważniejszymi zasadami dotyczącymi bezpiecznych zakupów w sieci. Oto one: