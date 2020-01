Udostępnij:

mBank wprowadza Garmin Pay. Od razu dla kart Visa i Mastercard Na ten dzień czekało wielu klientów mBanku korzystających z zegarków Garmina. Wreszcie mogą korzystać z płatności mobilnych Garmin Pay.

Usługa Garmin Pay zawitała do Polski w marcu 2018 roku i jest regularnie rozszerzana o kolejne banki. Z pięciu największych jednostek nad Wisłą mBank pozostawał dotychczas jedyną, która jeszcze jej nie wdrożyła. To się na szczęście właśnie zmienia.

Garmin Pay w mBanku

Na wdrożenie nowej platformy płatności mobilnych mBank kazał klientom czekać długo, bo niemal dwa lata, ale przynajmniej podszedł do tematu w myśl zasady "albo grubo, albo wcale". Z Garmina Pay od razy korzystać mogą zarówno użytkownicy kart Visa, jak i Mastercard.

Wyjąwszy mBank, usługa dostępna jest także w bankach Alior, Getin, ING, Nest, PKO, Pekao, Pocztowy, SGB, Santander oraz T-Mobile Usługi Bankowe. Z platformy Garmin Pay w Polsce korzystać mogą także użytkownicy Revoluta.

Dlaczego warto korzystać z płatności Garmin Pay?

Powody są przynajmniej dwa.

Pierwszy to wygoda. Płacenie noszonym na nadgarstku zegarkiem jest - w mojej ocenie - wygodniejsze niż sięganie po kartę czy telefon. Zwłaszcza że płatności Garmin Pay są autoryzowane na poziomie urządzenia, więc wpisywanie PIN-u na terminalu nie jest konieczne nawet przy wysokich kwotach. Z kolei na zegarku kod wystarczy podać raptem raz na 24 godziny, pod warunkiem, że pulsometr jest włączony, a urządzenie nie jest zdejmowane z nadgarstka.

Drugi powód to możliwość zostawienia w domu zarówno portfela, jak i telefonu. Jako że Garmin produkuje przede wszystkim smartwatche sportowe (choć najnowszy vivomove Style świetnie sprawdza się także jako zegarek lifestyle'owy) jest to zaleta nie do przecenienia. Nie każdy ma ochotę biegać ze smartfonem w kieszeni, a nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie wpaść do sklepu na małe zakupy.

Aby dodać wirtualną kartę do zegarka z NFC, należy skorzystać z aplikacji Garmin Connect.