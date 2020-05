mBank zapowiada nową aplikację mobilną. Nadchodzi zmieniony pulpit

Udostępnij:

Aplikacja mobilna mBanku znowu się zmieni i to już w czerwcu. Twórcy zapowiadają modyfikacje w interfejsie, dzięki którym obsługa ma być wygodniejsza, a wykresy bardziej czytelne. Nowości jest kilka i są kolejnymi zmianami po aktualizacji wdrożonej w maju.

W nowej wersji, która ma trafić do użytkowników w przyszłym miesiącu, mBank postawił na przejrzystość od strony wizualnej. Jedna ze zmian to przeniesienie łuku tempa wydatków na prawą stronę interfejsu, co umożliwiło przesunięcie listy ostatnich operacji. W efekcie można przejrzeć najnowsze z nich, bez konieczności przewijania ekranu. Ponadto na pulpicie ma być widoczny główny rachunek, a nowością będzie możliwość jego zmiany z poziomu smartfona.

Aplikacja mobilna mBanku zmieni się od strony wizualnej, fot. materiały prasowe.

Dodatkowo w aplikacji mBanku podkreślony zostanie widok dostępnych środków z głównego rachunku oraz nowy widok nadchodzących płatności. Dzięki niemu użytkownicy będą mogli szybciej przejść do tej części aplikacji mobilnej, gdzie można zaplanować konieczne wydatki na przyszłość. Zmieni się także sposób prezentacji propozycji kredytowych czy oszczędności.

mBank przypomina, że w maju w aplikacji pojawiła się między innymi nowa skrzynka wiadomości, skanowanie danych z dowodu rejestracyjnego samochodu czy informacje dotyczące kart wirtualnych. Niestety na tę chwilę nie jest znana dokładna data wdrożenia nadchodzącej aktualizacji. Jak wspomniano na wstępie, mBank mówi o czerwcu, ale bardziej precyzyjnego terminu nie podano.

mBank na Androida oraz iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.