Magdalena Boczarska nową ambasadorką linii Acer Swift

Magdalena Boczarska to wspaniała polska aktorka, która z pasją realizuje swoje marzenia i każdego dnia dąży do doskonałości. Pewna siebie, niezwykle energiczna, intensywnie angażująca się w każdy projekt - właśnie takie cechy według Jeremiego Rybaka, Head of Marketing przejawia nowa ambasadorka firmy Acer. Swift jest marką, która idealnie komponuje się z powyższymi cechami. W swojej pracy stawia na lekkość, która pozwala na nieprzerwaną pracę – bez względu na miejsce jej wykonywania. Acer Swift 5 z technologią Intel Evo to urządzenie dla osób pewnych siebie, aktywnych i mobilnych w ciągu dnia, których praca i jej warunki – potrafią zmienić się w ułamku sekundy. Właśnie, dlatego linia notebooków Swift to idealne rozwiązanie dla Magdaleny Boczarskiej.