Makrowirusy: nowości w rozwoju złośliwych dokumentów

Niestety, archaiczna struktura środowiska edycji makr oferuje wiele możliwości na tym polu. Stosowany w pakiecie Office edytor VBA to (także najnowszej wersji) zaadaptowana wersja programu Visual Studio 98. Pochodzi on z czasów, w których konieczne było zachowanie zgodności z systemem Windows 95. W konsekwencji, makra nie są dziś zapisywane w czytelnym formacie XML skompresowanym do archiwum ZIP (tym właśnie jest plik DOCX). Zamiast tego stosowane są strumienie OLE2. Są one nie tylko binarne, ale także niezgodne z Unicode.