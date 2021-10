Malware ma się świetnie w Office 365. Średni czas reakcji to ponad 27 dni

Kevin Beaumont, do niedawna związany z bezpieczeństwem w Microsofcie, zaapelował na Twitterze, by zmienić coś w kwestii szybkości reakcji firmy na wykrywane zagrożenia w chmurze - pisze Windows Report . Jak się okazuje, w praktyce platforma Office 365 cały czas służy jako przechowalnia dla malware'u, a jednym z najczęściej tu znajdowanych jest Conti ransomware.

Z zażalenia wynika, że sam proces zgłaszania wykrytych problemów, nawet przez pracowników, nie należy do najprostszych, a czas reakcji firmy może pozostawiać wiele do życzenia. Ze statystyk wynika, że Microsoft usuwa znane zagrożenie średnio w ponad 27 dni - dla porównania Google potrzebuje na takie działanie średnio niecałych 15 dni, choć adresów prowadzących do malware'u jest tu do sprawdzenia więcej.