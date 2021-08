Mapy Google z nowymi funkcjami. Będzie wygodniej

Mapy Google na iPhone'y i iPady doczekały się nowych widżetów. Mają one umożliwiać szybkie korzystanie z aplikacji map od Google. Pierwszym z nich jest "Sprawdź przed wyjściem", czyli skrót do samej aplikacji pokazujący mały wycinek okolicy. Ze względu na niewielkie rozmiary wyświetlanej mapy, można go traktować jako zastępstwo do zwykłej ikonki Map Google.