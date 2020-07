Krótka ściąga dla Ubuntu

Każdy, ale to każdy system ma swoje wady i zalety... Poniżej kilka krótkich notatek dla Ubuntu 20.04 64-bit (zrobionych m.in. na podstawie reakcji użytkowników, którzy nigdy nie widzieli tego "cuda")



Najnowsze jądro

Na stronie http://kernel.org należy sobie sprawdzić numerek ostatniej stabilnej wersji, następnie pójść do https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/ i odpowiedniego katalogu, pobrać pliki generic, linux-headers, linux-modules i linux-image-unsigned (cztery dla amd64), następnie w katalogu z nimi zastosować

sudo dpkg -i *.deb reboot

Wadą tego rozwiązania jest, że sami musimy dbać o uaktualnienia.

Najnowsza NVidia

Domyślnie pakiety NVidii możemy wybierać z aplikacji "Software & Updates":

Jeżeli chcemy mieć dostęp do najnowszego wydania, należy np. skorzystać z repozytorium https://launchpad.net/~graphics-drivers/+archive/ubuntu/ppa (celowo podaję tylko link), albo pójść od razu do źródła (wadą tego rozwiązania jest, że sami musimy dbać o uaktualnienia).

Pobieramy najnowszy pakiet dla Linuxa ze strony https://www.nvidia.com/Download

Z linii komend odinstalowywujemy istniejący sterownik NVidii (zakładam, że on był wybrany w "Software & Updates"):

sudo apt-get purge nvidia* sudo apt-get autoremove sudo reboot

Przechodzimy do katalogu, gdzie plik instalacyjny został pobrany (to duży plik z rozszerzeniem run) i wykonujemy komendy

chmod a+x ./NVIDIA-Linux-x86_64-450.57.run sudo ./NVIDIA-Linux-x86_64-450.57.run

Po całej operacji w "Software & Drivers" mamy następującą informację:

Odinstalowanie możemy wykonać komendą

sudo nvidia-uninstall

Ustawienia czcionek

Zakup monitora + (szerzej) o wizji, fonii i gorącym dotyku



Informacje o sprzęcie

nvidia-smi sudo sensors-detect watch sensors sudo aptitude install i2c-tools sudo modprobe eeprom decode-dimms sudo smartctl /dev/nvme0n1 -a sudo apt-install nvme-cli sudo nvme list nvme smart-log /dev/nvme0n1 watch -n.1 "cat /proc/cpuinfo | grep \"^[c]pu MHz\"" hardinfo psensor

Celowo nie podaję wyjaśnień - w przykładzie użyłem oczywiście identyfikatora urządzenia dysku /dev/nvme0n1, który może inaczej wyglądać w różnych systemach.

Żeby nie było łatwo: w przypadku niektórych płyt układ nct6683 jest wykrywany przez "sensors-detect", ale wymagana jest jeszcze dodatkowa sekwencja

sudo su echo "options nct6683 force=1" >> /etc/modprobe.d/sensors.conf

Najnowszy Firefox czy LibreOffice

Możliwe, że zapragniemy mieć część aplikacji w wydaniu Snap, czyli zainstalowanej z "Ubuntu Software" (teoretycznie mogą być lepiej odseparowane od systemu). Zdarza się, że są one o wiele później aktualizowane niż w wersjach "klasycznych" - polecam wtedy sprawdzenie kanału aktualizacji (np. w przypadku Firefoxa wersja latest/candidate pojawia się od razu, natomiast latest/stable dopiero po kilku dniach)



Dodatkowe miejsce na dysku

Od czasu do czasu dobrze jest przeczyścić archiwum pobranych pakietów (po szczegóły odsyłam do komendy "man")



sudo apt-get clean sudo apt-get autoremove

Kolejną opcją jest odinstalowanie pakietów, takich jak nieużywane wersje kernela. W tym celu najczęściej używam programu "Synaptic", gdzie wyszukuję wersje jądra widoczne w nazwach plików w /boot i zaznaczam je do kompletnego usunięcia.

Możemy też zainstalować z "Ubuntu Software" tylko pojedyńcze komponenty LibreOffice (np. Writer) zamiast całego pakietu.

Snapy to w ogóle ciekawa sprawa (system często nie usuwa starszych wersji) - pierwsza komenda pokazuje ich listę, druga proponowaną listę do usunięcia, trzecia usuwa odpowiednie pakiety (skrypt wzięty z https://superuser.com/questions/1310825/how-to-remove-old-version-of-i...)

snap list --all snap list --all | awk '/disabled/{print $1, $3}' | while read snapname revision; do echo "$snapname" --revision="$revision" done snap list --all | awk '/disabled/{print $1, $3}' | while read snapname revision; do sudo snap remove "$snapname" --revision="$revision" done

Dodatkowe miejsce na fizycznym nośniku możemy również zwolnić, gdy będziemy przechowywać...



Pliki tymczasowe w pamięci RAM

Pliki tymczasowe w pamięci RAM - Linux i Windows



Zły czas plików na nośnikach z FAT



Otwieramy aplikację Disks, wybieramy dysk (np. nasz PenDrive), klikamy na ikonkę "Additional Partition Options" i opcję "Edit Mount Options", tam usuwamy opcję z domyślnymi wartościami i dodajemy zaznaczone opcje (1000 dotyczą naszego konta użytkownika i sprawdzimy je komendą "id")

Proszę zauważyć, że w tym miejscu można odznaczyć "Show in user interface", a wtedy ikonka dysku nie pokazywana automatycznie w GUI.



Moja prywatna opinia: ktoś powinien dostać po łapach - od lat wiadomo, jak Windows traktuje strefy czasowe (tłumaczenie, że "my" zrobimy to lepiej jest po prostu w tej sytuacji dziecinne)



Szyfrowanie partycji systemowej (ale to przy instalacji)

Szyfrowanie systemu przy instalacji Ubuntu (własny podział partycji; b...

Moja prywatna opinia: VeraCrypt pod Windows jest bardziej elastyczny.



Sprawdzanie polskiej pisowni w LibreOffice

sudo apt-get install hunspell-pl

Działająca kombinacja PrawyAlt+Shift+S

brak rozwiązania... Działa jedynie LewyAlt+Shift+S albo Caps,PrawyAlt+S

Moja prywatna opinia: przypomina to problemy ze sterownikami graficznymi dla Windows, ale... tu nie udało mi się ustalić, co za to odpowiada.

Mój "Ubuntu Software" uparcie pokazuje, że moje połączenie ma liczoną ilość danych

Przejdź do ustawień połączenia sieciowego, zaznacz opcję "Metered connection", kliknij Apply, odznacz opcję "Metered connection", kliknij Apply.

Chcę więcej ustawień dźwięku (np. głośności)



sudo apt install pulseaudio sudo apt install pavucontrol pavucontrol

Chrome ma być i basta

Można go sobie oczywiście zainstalować ze strony https://www.google.com/chrome/, ja jednak polecałbym zaznajomić się z Chromium z "Ubuntu Software"

I inne apki?

Notepad -> gedit

Far czy Norton Commander -> mc

paint .net -> gimp

word, excel -> LibreOffice

outlook -> Evolution

calibre (w funkcji przeglądania) -> csbooks

Uruchom komendę tylko na określonych CPU

Zdarza się, że chcemy wykonać coś bardzo obciążającego CPU (np. kompilację), ale przy okazję nie chcemy zużyć wszystkich zasobów (bo np. równocześnie chcemy sobie komfortowo oglądać YouTube).

taskset -c 1-3 komenda

...gdzie 1-3 to oczywiście zakres rdzeni, a "komenda" to nasza komenda z parametrami.

Sprawdź, z czym gada przeglądarka