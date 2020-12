Krótkie spojrzenie na Samsung DEX...

Począwszy od Galaxy S8 Samsung wbudowuje w wiele swoich urządzeń tryb DEX, który przynajmniej w teorii pozwala na używanie telefonu z zewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi w charakterze zamiennika komputera.

Początkowo wymagało to stacji dokującej z wentylatorem chłodzącym, obecnie doszły również inne opcje:

przez przejściówkę USB-HDMI (wtedy klawiatura i myszka muszą działać przez Bluetooth)

przez dedykowany hub (wszystko po kablu)



przez Wifi (+ Bluetooth, jak mniemam)



przez zwykły kabel USB (w systemach Windows / Mac)

Ponieważ jakiś czas zamiast niezniszczalnego Galaxy S7 zacząłem trenować model S9 i znudziło mi się już znajdowanie niekonwekwencji w oprogramowaniu wewnętrznym (np. drobiazgi w trybie Secure-Folder, drobne błędy logiczne w ekranach, niemożliwośc zmiany funkcji przycisku Bixby, itp.), to pobrałem odpowiednią aplikację ze strony Samsunga w wersji Windows (ok. 100 MB), zaistalowałem ją i uruchomiłem.

I tu pierwsza uwaga: w telefonie musi być włączona aplikacja "Dex on PC".

Następnie musimy zaakceptować połączenie:

I już na ekranie komputera możemy się cieszyć okienkiem z pulpitem

Moja druga uwaga: ustawienia w Settings i launcherze wydają się być oddzielne od tych "wewnętrznych", ale już np. mój motyw kolorystyczny został zamieniony również w menu telefonu.

Spróbowałem kilku aplikacji i te miały odmienny interface niż w telefonie (z uwagi na większy rozmiar ekranu najwyraźniej działały w trybie tabletowym).

Możliwe jest np. wyświetlenie dwóch aplikacji obok siebie.

Moja trzecia uwaga: żeby uzyskać polskie litery, musiałem zmienić ustawienia klawiatury fizycznej.

I czwarta: LCD na komputerze to jednak nie AMOLED i tryb "biały" wygląda o niebo lepiej.

Próbowałem apki Netflixa, ale ta uraczyła mnie następującym komunikatem:

Jak się okazuje z opisów w pomocy, możliwe byłoby jej używanie w innych trybach Dex (tzn. nie poprzez komputer). Z polskiego na nasze: prawa autorskie.

Sprawdziłem VOD TVP i ta zadziałała nawet w trybie pełnoekranowym, ale po jej użyciu musiałem zrestartować pulpit DEX, bo nie mogłem klikać myszą w launcherze systemowym.

Obecnie mamy tu właściwie wszystkie funkcjonalności - jest dźwięk przez głośniki komputera (mikrofonu i kamery nie sprawdzałem), są ikony systemowe, powiadomienia, możliwość wykonywania połączeń, itp.

Irytują natomiast błędy w aplikacjach - ten tryb nie jest transparentny i te najwyraźniej wymagają pracy programistów. Przykładem dla mnie było ciągłe włączanie opcji zawijania tekstu w WPS Office.

Jeśli do tego dodać wyczuwalne opóźnienie pomiędzy akcją użytkownika i reakcją oraz drobne, ale dokuczliwe błędy od Samsunga, to dla mnie jasne się staje, że ten tryb jest obecnie bardzo dobry, jeżeli chcemy coś zrobić dorywczo, ewentualnie użyć go np. z telewizorem (na komputerze znacznie lepiej sprawdzą się aplikacje natywne).

Poniżej przykład takiego błędu - w pewnym momencie w ustawieniach samej aplikacji nie widziałem możliwości zapisu ani wyjścia:

Innym będzie to, że pulpit DEX pokazany w okienku aplikacji Windows jest skalowany (tzn. wielkość czcionek, itp. dotyczy trybu pełnoekranowego, a w okienku mamy miniaturki).

W trakcie pracy z DEX nie mogłem też np. zablokować samego telefonu, a na jego ekranie pojawiały się artefakty graficzne albo widziałem wynik akcji zainicjowanej z komputera (tak było np. ze sprawdzeniem aktualizacji oprogramowania urządzenia).

Warto dodać, że jeszcze w zeszłym roku Samsung miał program beta pozwalający na uruchomienie w tym trybie Ubuntu 16.04 w wersji ARM (obraz zajmował coś około 20 GB), niestety z tego zrezygnował.

Czy powodem były względy techniczne czy ideologiczne?

Patrząc na jakość działania wersji androidowej, nie jestem całkiem pewien.

Do tego należy pamiętać, że obecnie nawet generyczny Android zawiera analogiczne rozwiązanie... Ja tu widzę pewien potencjał, i właściwie wydaje to się dla mnie jednym z dwóch sensownych powodów inwestowania w mocny procesor ARM w telefonie (drugim są gry).

Ale sam DEX w obecnej postaci... to jednak zabawka, którą warto wypróbować, ale chyba nic więcej.