Mordercze jabłka (i nie tylko)... czyli jednak elektronika jest niebezpieczna

Apple wydało oświadczenie, że iPhone generacji 12 i urządzenia MagSafe należy trzymać w odległości przynajmniej 15 cm od urządzeń medycznych albo 30 cm przy korzystaniu z ładowania bezprzewodowego. Piszą o tym różne portale, a mnie zastanawia jedno - ilu użytkowników o tym będzie pamiętać?

Pójdźmy dalej - taka np. strona Samsunga zawiera jasną informację "Przeprowadzono badania współczynnika SAR dla urządzenia noszonego przy sobie w odległości 1.5 cm od ciała. Aby spełnić wytyczne dotyczące ekspozycji na promieniowanie o częstotliwościach radiowych podczas noszenia urządzenia przy sobie, należy zachować co najmniej tę samą odległość od ciała. Światowa Organizacja Zdrowia, amerykańska agencja Food and Drug Administration i inne organizacje sugerują osobom, które chcą ograniczyć ekspozycję na promieniowanie, użycie zestawów głośnomówiących umożliwiających trzymanie urządzeń komórkowych z daleka od głowy i ciała podczas korzystania, a także ograniczenie czasu korzystania z urządzeń."

Ilu użytkowników myśli o trzymaniu urządzenia 1.5 cm od ciała?

Wielokrotnie w swoim blogu wspominałem o tym, że obecną niepokojącą tendencją jest wzrost współczynnika SAR w obecnych telefonach - o ile wcześniej np. Samsung mógł się szczycić wartościami maksymalnie ok. 0.7 (według norm europejskich), obecnie standardem stało się 1.5.

Należy przy tym pamiętać o jednej rzeczy, czyli "ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka" - w urządzeniach takich jak telefon ważna jest transmisja komórkowa, Wifi, Bluetooth, NFC, hotspot, ładowanie bezprzewodowe (a wielu z nas, szczególnie w przypadku "jabłek" nie wyłącza niektórych z nich)

Obecnie pracujemy w domu i pewnie korzystamy z internetu przez komórkę - myślę, że nikomu korona z głowy nie spadnie, jeśli zamiast stawiać hotspot Wifi podłączymy nasze urządzenia kabelkiem i położymy je jak najdalej od nas (no chyba, że nasz pracodawca nie pozwala na podłączanie nieautoryzowanych urządzeń USB, to wtedy można przynajmniej próbować ustawić minimalny poziom mocy w karcie Wifi w komputerze).

Czasy "grzejników" komórkowych (tak, pamiętam jeszcze kaloryfery analogowego Centertela) bezpowrotnie minęły, ale co powiemy na 5G i agregację pasm?

Szczególnie wpływ fal milimetrowych na organizm człowieka jest dyskusyjny (i daleko mi od teorii foliarskich)... a mnie zawsze, jak ktoś mówi o tym, jakie to błogosławieństwo móc ściągać film w jedną sekundę, przypomina się ruch uliczny i fakt niezaprzeczalny, że poprawa jego organizacji w miejscu A (np. przebudowa skrzyżowania) zawsze spowoduje, że problem po prostu przeniesie się dalej.

Czy należy więc zrezygnować z szybkiego internetu? Oczywiście, że nie... ale w pierwszej kolejności TRZEBA budować światłowody i kable, a dopiero później myśleć o tzw. ostatniej mili.

Pójdźmy dalej - nasze kochane komputery i gadżety mają monitory i ekrany. Wielu z nas nie widzi problemu w korzystaniu ze szklanych powierzchni czy urządzeń z PWM, podczas gdy właśnie to potrafi być przyczyną dolegliwości (takich jak zmęczenie czy rozdrażenie).

Moja rada zawsze i wciąż pozostaje jedna - wybierajmy konstrukcje bez migania i gdzie tylko możliwe używajmy matu (ewentualnie sprawdźmy, który lepiej tolerujemy - ja np. nie trawię folii matowych z fioletowym odblaskiem). Kilka rad na temat wyboru ekranów już dawałem, nie chcę do tego wracać.

Choć może wielu z nas na to nie zwraca uwagi, ważny jest też dźwięk, a konkretnie to, jak tony wydaje nasza elektronika (czy jej układ chłodzenia jest piskliwy, czy mamy elektroniczne "popiskiwania", itp.).

Myślę, że temat Apple i MagSafe to wierzchołek góry lodowej. Nie bójmy się mówić głośno o tym, że niektóre nowoczesne rozwiązania są mocno dyskusyjne pod względem zdrowotnym. Może nie mamy tutaj takich przykładów jak w przemyśle samochodowym (ponieważ tak naprawdę nikt nie chciał wprowadzić klimatyzacji na dwutlenek węgla, to użyto substancji, która zmienia się w gaz bojowy w wyższej temperaturze, a takie się zdarzają przy wypadkach)... i może nie są to rzeczy takiego pokroju jak cukier i papierosy, ale...