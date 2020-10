Pierwsze podejście do tematu Treble + Google Pixel

Dawno, dawno temu każdy telefon z Androidem był małą zielona wyspą i jego producent musiał spędzać masę czasu na to, żeby wdrożyć w nim kolejne wersje najlepszego systemu świata.

Wtedy przyszedł dobry i bezinteresowny wujek Google, pogroził paluszkiem i powiedział:

- Nu, nu, nu! Jeśli chcecie mieć moje certyfikacje, to macie być zgodni z Treble.

Na wielu stronach można sobie poczytać o tym, że niniejszym wymyślono na nowo sterowniki w formie modułów (tzn. zdefiniowano pewne API dla kamery, Bluetooth, etc. i nakazano przygotować moduły, które odwołują się do sprzętu i implementują te API).

I wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że te sterowniki mają sobie leżeć na partycji vendor (bo trzeba nam wiedzieć, że pamięć flash urządzenia zawiera w sobie partycje, podobnie jak karty flash czy dyski twarde).

Dobry wujek Google nie poprzestał na tym i nawet zaimplementował tę nowość w oficjalnym firmware, które zawierało jego smak Androida 10 i było przeznaczone dla urządzeń Pixel i Pixel XL.

Wskazuje na to bardzo dużo stron w Internecie i np. pewna aplikacja z Google Play:

Urządzenie nie wspiera Dynamic System Updates (DSU), więc udałem się na stronę Android Generic System Images (GSIs), pobrałem odpowiedni obraz dla arm64 dla Androida 11, zrestartowałem urządzenie w trybie bootloader (włącznik + volume down), podłączyłem kabel i jazda...

fastboot flash system system.img

I zobaczyłem wtedy, że urządzenie pokazuje info o tym, że plik do flashowania jest zbyt duży dla partycji system.

Podumałem, użyłem

fastboot boot twrp.img

następnie przeszedłem do opcji uruchamiającej shell, odłączyłem i podłączyłem kabel od komputera, i użyłem

adb shell sgdisk --print /dev/block/sda Disk sda: 7786496 sectors, 29.7 GiB Logical sector size: 4096 bytes Disk identifier (GUID): 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20 Partition table holds up to 36 entries First usable sector is 6, last usable sector is 7786490 Partitions will be aligned on 2-sector boundaries Total free space is 0 sectors (0 bytes) Number Start (sector) End (sector) Size Code Name 1 6 133 512.0 KiB FFFF bootlocker_a 2 134 261 512.0 KiB FFFF bootlocker_b 3 262 389 512.0 KiB FFFF keymaster_a 4 390 517 512.0 KiB FFFF keymaster_b 5 518 1029 2.0 MiB FFFF tz_a 6 1030 1541 2.0 MiB FFFF tz_b 7 1542 1669 512.0 KiB FFFF rpm_a 8 1670 1797 512.0 KiB FFFF rpm_b 9 1798 1925 512.0 KiB FFFF pmic_a 10 1926 2053 512.0 KiB FFFF pmic_b 11 2054 2181 512.0 KiB FFFF hyp_a 12 2182 2309 512.0 KiB FFFF hyp_b 13 2310 2373 256.0 KiB FFFF cmnlib32_a 14 2374 2437 256.0 KiB FFFF cmnlib32_b 15 2438 2501 256.0 KiB FFFF cmnlib64_a 16 2502 2565 256.0 KiB FFFF cmnlib64_b 17 2566 3589 4.0 MiB FFFF aboot_a 18 3590 4613 4.0 MiB FFFF aboot_b 19 4614 12805 32.0 MiB FFFF boot_a 20 12806 20997 32.0 MiB FFFF boot_b 21 20998 29189 32.0 MiB FFFF hosd_a 22 29190 37381 32.0 MiB FFFF hosd_b 23 37382 37413 128.0 KiB FFFF devcfg_a 24 37414 37445 128.0 KiB FFFF devcfg_b 25 37446 55365 70.0 MiB 0700 modem_a 26 55366 73285 70.0 MiB FFFF modem_b 27 73286 73349 256.0 KiB FFFF msadp_a 28 73350 73413 256.0 KiB FFFF msadp_b 29 73414 73477 256.0 KiB FFFF apdp_a 30 73478 73541 256.0 KiB FFFF apdp_b 31 73542 150341 300.0 MiB FFFF vendor_a 32 150342 227141 300.0 MiB 0700 vendor_b 33 227142 751429 2.0 GiB FFFF system_a 34 751430 1275717 2.0 GiB 0700 system_b 35 1275718 7785285 24.8 GiB 0700 userdata 36 7785286 7786490 4.7 MiB 0700 reserve0

Jak widać na załączonym obrazku, urządzenie dysponuje partycjami z końcówkami "_a" i "_b" (tzw. systemem partycji AB, które w teorii powinny zawierać te same kopie m.in. systemu i pozwalać na łatwe uaktualnienia w tle) i ma 2GB na partycję "system".

To za mało na obrazy, więc postanowiłem poszukać rozwiązania i w międzyczasie znalazłem stronę [GUIDE] Expand the system partition on Pixel XL/Pixel. Jak powszechnie wiadomo, kontrola najwyższą formą zaufania. Stąd

sgdisk --info=33 /dev/block/sda Partition GUID code: 77036CD4-03D5-42BB-8ED1-37E5A88BAA34 (Unknown) Partition unique GUID: 00000021-0000-0000-0000-000000000000 First sector: 227142 (at 887.3 MiB) Last sector: 751429 (at 2.9 GiB) Partition size: 524288 sectors (2.0 GiB) Attribute flags: 003F000000000000 Partition name: 'system_a' sgdisk --info=34 /dev/block/sda Partition GUID code: EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7 (Microsoft basic data) Partition unique GUID: 00000022-0000-0000-0000-000000000000 First sector: 751430 (at 2.9 GiB) Last sector: 1275717 (at 4.9 GiB) Partition size: 524288 sectors (2.0 GiB) Attribute flags: 003B000000000000 Partition name: 'system_b' sgdisk --info=35 /dev/block/sda Partition GUID code: EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7 (Microsoft basic data) Partition unique GUID: 00000023-0000-0000-0000-000000000000 First sector: 1275718 (at 4.9 GiB) Last sector: 7785285 (at 29.7 GiB) Partition size: 6509568 sectors (24.8 GiB) Attribute flags: 0003000000000000 Partition name: 'userdata'

Nie chciało mi się zapisywać kopii Patrycji do pliku ("sgdisk --backup=x /dev/block/sda"), więc:

sgdisk --delete=33 /dev/block/sda sgdisk --delete=34 /dev/block/sda sgdisk --delete=35 /dev/block/sda sgdisk --new=33:227142:1275716 --change-name=33:system_a --typecode=33:77036CD4-03D5-42BB-8ED1-37E5A88BAA34 /dev/block/sda sgdisk --new=34:1275717:2324291 --change-name=34:system_b --typecode=34:EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7 /dev/block/sda sgdisk --new=35:2324292:7785285 --change-name=35:userdata --typecode=35:EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7 /dev/block/sda sgdisk --attributes=33:xor:003F000000000000 /dev/block/sda sgdisk --attributes=34:xor:003B000000000000 /dev/block/sda sgdisk --attributes=35:xor:0003000000000000 /dev/block/sda

i Pixel mógł się pochwalić tym:

sgdisk --print /dev/block/sda Disk /dev/block/sda: 7786496 sectors, 29.7 GiB Logical sector size: 4096 bytes Disk identifier (GUID): 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20 Partition table holds up to 36 entries First usable sector is 6, last usable sector is 7786490 Partitions will be aligned on 2-sector boundaries Total free space is 1 sectors (4.0 KiB) Number Start (sector) End (sector) Size Code Name 1 6 133 512.0 KiB FFFF bootlocker_a 2 134 261 512.0 KiB FFFF bootlocker_b 3 262 389 512.0 KiB FFFF keymaster_a 4 390 517 512.0 KiB FFFF keymaster_b 5 518 1029 2.0 MiB FFFF tz_a 6 1030 1541 2.0 MiB FFFF tz_b 7 1542 1669 512.0 KiB FFFF rpm_a 8 1670 1797 512.0 KiB FFFF rpm_b 9 1798 1925 512.0 KiB FFFF pmic_a 10 1926 2053 512.0 KiB FFFF pmic_b 11 2054 2181 512.0 KiB FFFF hyp_a 12 2182 2309 512.0 KiB FFFF hyp_b 13 2310 2373 256.0 KiB FFFF cmnlib32_a 14 2374 2437 256.0 KiB FFFF cmnlib32_b 15 2438 2501 256.0 KiB FFFF cmnlib64_a 16 2502 2565 256.0 KiB FFFF cmnlib64_b 17 2566 3589 4.0 MiB FFFF aboot_a 18 3590 4613 4.0 MiB FFFF aboot_b 19 4614 12805 32.0 MiB FFFF boot_a 20 12806 20997 32.0 MiB FFFF boot_b 21 20998 29189 32.0 MiB FFFF hosd_a 22 29190 37381 32.0 MiB FFFF hosd_b 23 37382 37413 128.0 KiB FFFF devcfg_a 24 37414 37445 128.0 KiB FFFF devcfg_b 25 37446 55365 70.0 MiB FFFF modem_a 26 55366 73285 70.0 MiB 0700 modem_b 27 73286 73349 256.0 KiB FFFF msadp_a 28 73350 73413 256.0 KiB FFFF msadp_b 29 73414 73477 256.0 KiB FFFF apdp_a 30 73478 73541 256.0 KiB FFFF apdp_b 31 73542 150341 300.0 MiB FFFF vendor_a 32 150342 227141 300.0 MiB 0700 vendor_b 33 227142 1275716 4.0 GiB FFFF system_a 34 1275718 2324291 4.0 GiB 0700 system_b 35 2324292 7785285 20.8 GiB 0700 userdata 36 7785286 7786490 4.7 MiB 0700 reserve0 sgdisk --info=33 /dev/block/sda Partition GUID code: 77036CD4-03D5-42BB-8ED1-37E5A88BAA34 (Unknown) Partition unique GUID: 4608F0AA-3B8B-4C24-805F-0CFEF1D2934F First sector: 227142 (at 887.3 MiB) Last sector: 1275716 (at 4.9 GiB) Partition size: 1048575 sectors (4.0 GiB) Attribute flags: 003F000000000000 Partition name: 'system_a' sgdisk --info=34 /dev/block/sda Partition GUID code: EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7 (Microsoft basic data) Partition unique GUID: 88526F12-B370-44E4-A908-7B3E19065E20 First sector: 1275718 (at 4.9 GiB) Last sector: 2324291 (at 8.9 GiB) Partition size: 1048574 sectors (4.0 GiB) Attribute flags: 003B000000000000 Partition name: 'system_b' sgdisk --info=35 /dev/block/sda Partition GUID code: EBD0A0A2-B9E5-4433-87C0-68B6B72699C7 (Microsoft basic data) Partition unique GUID: 0C4CF324-7ADD-45CD-8097-7DC24B896134 First sector: 2324292 (at 8.9 GiB) Last sector: 7785285 (at 29.7 GiB) Partition size: 5460994 sectors (20.8 GiB) Attribute flags: 0003000000000000 Partition name: 'userdata'

Minusem jest oczywiście zmniejszenie wewnętrznego "dysku" o 4GB, a plusem przygotowanie całości na kolejne "zabawy"

Zrestartowałem telefon do bootloadera i potem wykonałem znowu flashowanie "system.img" i oczywiście również wyczyszczenie danych użytkownika z TWRP.

I tu powinienem napisać, że wszystko się udało... że telefon zbootował Androida 11, ale... dziś historia nie ma happy-end.

Poczułem się dziwnie, że trzymam w ręku bardzo dobre urządzenie (starsze, może nie najszybsze, ale ładne i naprawdę wystarczające), a producent z jakichś powodów uznał, że woli wypuścić kolejnego Pixela (pewnie znów z puchnącymi bateriami).

Nie wiem do końca, czy wina leży po mojej stronie, natomiast wiem, że projekt Treble miał spowodować, że zawsze i wciąż będziemy mieli jeden uniwersalny obraz i tylko mały malutki fragment bloba zależny od modelu.

"Ejjj koleś, nie truj, nie januszuj, tylko wymień trupa na coś nowego"

ehhh, żebym coś takiego widział, to bym zamówił w przedsprzedaży. Chińszyzna mnie nie ciągnie, Pixele lepiej obecnie omijać (a w każdym razie poczekać z rok i zobaczyć co się w nich sypie), z Samsunga nie ma nic rozsądnego z płaskim ekranem i bez dziury (S20 FE nie biorę pod uwagę - już wolałbym S9), itd. itd.

Producenci wraz z projektem Treble utracili jakikolwiek argument, że nie ma wsparcia. Szkoda tylko, że musimy utrzymywać ich fabryki... które muszą regularnie wypuszczać kolejne podobne klocki... (tzn. jest postęp, ale...) I szkoda, że dalej mamy setki stron, które produkują setki wielkich plików z ROM, które niewiele się w sumie różnią.

GSI u mnie z jakichś powodów nie działa (ten Pixel nie ma partycji vbmeta, bootloader jest odblokowany, etc. etc.), AOSP i Android 10 z tej samej strony też nie startują. Próbowałem flashować przez TWRP i robić różne inne "pewne" rzeczy, ale nie... pacjent jest odporny.

Jak dla mnie nie jest to sprawa życia i śmierci, oryginalny ROM działa, wynalazków nie chcę, a życie potwierdziło po raz kolejny, że istnieje coś takiego jak planowane postarzanie, a opisy z xda trzeba sprawdzać (w manualu zamieniono ID partycji i choć wynikało to z innego wyboru partycji AB u autora postu, to wzbudziło niepokój...).

Do sprawy wrócę pewnie w wolnej chwili (może sobie sam skompiluję AOSP?)

PS. Żałuję, że w telefonie jest system partycji AB (jednak 2GB na wewnętrzny dysk to byłoby zawsze 2GB więcej). Jeśli wziąć pod uwagę częstotliwość aktualizacji i ilości możliwości uszkodzenia systemu, to jedynym plusem tego rozwiązania jest to, że np. z poziomu bootloadera można się przełączać ("fastboot --set-active=a|b") i mieć dwa różne recovery albo dwa różne OS (do momentu, aż zostaną nadpisane oczywiście). To stwarza pewne pole np. do "ukrycia" jednego systemu.

Inna sprawa, że jak Samsung przestanie wspierać S9 i nowsze, to możnaby wtedy się nimi zainteresować w tym obszarze (też podobnież wspierają Treble i, chwała wielkiemu S, mają tylko układ jednej partycji, a że jest Heimdall, to nie powinno być problemu).