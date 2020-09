Samsung 980 PRO czyli jak golić owieczki na PCIe 4

Jeszcze do wczoraj linie dysków Samsunga podzielone były na serię EVO i PRO, mieliśmy też modele do ciągłego działania albo ze zwiększoną pojemnością. Nie można tu było zbyt dużo powiedzieć ponad to, że firma przecierała i przeciera szlaki w tej dziedzinie.

Pro to oczywiście seria skierowana do profesjonalistów, którzy zazwyczaj zapisują dużo danych (i potrzebują oczywiście absolutnie największych prędkości i najlepszych parametrów).

Przypatrzmy się w dwóch słowach nowej serii Samsunga, która będzie przecierać szlaki w obszarze PCIe 4, i porównajmy ją do trochę starszych konstrukcji.

980 PRO to pierwszy model tego producenta z obsługą nowej technologii, co ma skutkować dwa razy większą prędkością. Na kontrolerze pojawiła się warstewka niklu, co ma służyć odprowadzaniu ciepła. Nie wiadomo oczywiście jak to wszystko będzie wyglądać w działaniu, ale jak dla mnie to wygląda to trochę jakby wzięto serię 970 Evo+, przyspieszono kontroler i zmieniono chłodzenie. PCIe 4 wręcz zachęca do zapisywania danych częściej, ale... parametr TBW określający trwałość jakoś niespecjalnie zwiększył się w stosunku do poprzednich generacji (+ nie mamy nośnika 2 TB).

Zużycie energii powinno być tylko trochę wyższe jak w poprzednich generacjach (przy czym jakoś udało się uzyskać 2 mW w trybie Sleep przy 860 EVO, a przy kolejnych modelach już nie) i nowe nośniki w sumie mogłyby być używane nawet w laptopach, ale... tam jak dotąd nie wykorzystamy w pełni prędkości.

Poniżej zestawienie na podstawie oficjalnych danych (same nośniki NVME; mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłem).

Można powiedzieć, że dostaliśmy popis możliwości technologicznych Samsunga i ogromny regres - jak napisałem, zapłacimy jedynie za szybsze 970 EVO+ (ale nie dostaniemy dysku 2TB).

Nie do końca rozumiem, po co w tym układzie "kosmiczna" pojemność 250 GB (czyżby w czasach koronowirusa ludzie nie zapisywali już tyle danych albo może chodzi o to, żeby cena takiego dysku była w akceptowalnych granicach?).

Jeśli dodać do tego brak jakiegokolwiek określenia parametru TBW (i upgrade firmware) w nośnikach montowanych jako OEM w laptopach, to widać, że firma Samsung wydaje się zapominać o znaczeniu słów "tani i dobry" nie tylko w obszarze komórek.

Czy wobec tego 1TB pozostanie z nami jako górna wielkość nośników montowanych również w laptopach?

Przypomnę, że w wielu modelach mamy miejsce wyłącznie na jeden dysk.

A może chodzi o wykorzystanie tego modelu wyłącznie w stacjach roboczych? Ale wtedy chyba lepiej będzie postawić jakąś macierz i wziąć kilka tanich egzemplarzy z innej serii (profesjonaliści raczej nie przejmą się kosztami zakupu albo zużyciem energii).

Szkoda... szczególnie, że ze sprzedaży wycofano 960 Pro 2TB i pozostały tylko urządzenia, które dosyć mocno zwalniają po przekroczeniu wielkości bufora (i grzeją się jak 970 EVO).

Oj coś PCIe 4 nie ma jak dotąd szczęścia - po chipsecie X570 (który przecierał szlaki i był najczęściej łączony ze znienawidzonymi wentylatorami) przyszedł koronawirus, a w jego dobie pojawiły się te dziwne nośniki 980 PRO. Kilka dni temu czytaliśmy o spodziewanej obniżce pamięci RAM i SSD, a tu taka wiadomość.

Czyżbyśmy znowu doszli do tego, że w obszarze NVME czekają nas teraz coraz gorsze produkty? Jak to się ma do tych wszystkich zapewnień, że SSD są trwalsze niż HDD? (przypomnę, że pamięć nieużywana może i będzie tracić zawartość po jakimś czasie i przy TLC będzie to najprawdopodobniej jeszcze szybciej) Czy seria 980 PRO miała powstać tylko po to, żeby Samsung był pierwszy? Ilu "profesjonalistów" wybierze ją zamiast 970 EVO+ albo chociaż 970 PRO? Ile odpadów powstanie dzięki jej produkcji? (rzecz jednak ważna - skoro dane urządzenie jest mniej wytrzymałe, to i szybciej zostanie wymienione) I kiedy doczekamy się sensownych implementacji różnych urządzeń dla PCIe 4?

Śmiech

PS. Ktoś może powiedzieć, że TBW jest nieważne i dyski wytrzymają więcej - zgoda, że w domu to może nieważne (ale za to w firmach takie cyferki jednak się liczą i przypomnę, że o ile teraz gwarancja jest udzielana na 5 lat, to przy serii 850 PRO było to 10 lat)

PS2. Wygląda to mi trochę jak z pamięciami Optane Intela czy ogólnie pamięciami memrystorowymi - miały być rewolucją, a...

PS3. A Microsoft ma błąd związany z tym, że Windows 10 zbyt często defragmentuje dyski SSD (dokładniej mówiąc używa za dużo razy TRIM, co wpływa na ilość zapisów) - https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-10-alert-defra...