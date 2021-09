Marzenie kryptogórnika. Wydobywczy akcelerator Nvidia A100 wykryty

Kryptogórniczy potwór ma zapewniać podobno wydajność na poziomie aż 164 MH/s. Specyfikacja wskazuje, że mamy do czynienia z mocno pociętym rdzeniem, czyli są to odpady z produkcji układów A100. Te mają na pokładzie 6912 jednostek CUDA oraz 40 lub 80 GB pamięci graficznej HBM2E. Z ciekawostek warto zaznaczyć, że sam rdzeń jest ogromny i zajmuje powierzchnię 826 mm².

Tymczasem CMP 170HX ma zaledwie 4480 jednostek CUDA oraz 8 GB pamięci HBM2E. Ponadto karta otrzymała obcięty interfejs do zaledwie 4 linii standardu PCIe Gen 1, przez co będzie bezużyteczna do czegokolwiek innego niż wydobywanie kryptowalut.