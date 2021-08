Masz GeForce RTX 3090 Founders Edition? Lepiej go sprawdź

Seria Founders Edition jest bardzo poszukiwana, ponieważ trafiają do niej najlepiej wyselekcjonowane rdzenie. Podobne oczekiwania myślał użytkownik Reddita o nicku antonyjeweet, który w swoim egzemplarzu zaobserwował spadki kl.s wywołane skokami temperatury rdzenia dochodzącymi do 110 stopni Celsjusza.

Jest to wartość zdecydowanie ponad normę, więc użytkownik zdecydował się na wymianę termopadów na kościach pamięci, co jest dość powszechną praktyką. Niestety producenci kart graficznych nawet w najwyższych modelach potrafią na termopadach oszczędzać. W przypadku RTX-a 3090 rdzeń karty graficznej znajduje się bardzo blisko kości pamięci więc jeśli z nich ciepło jest odprowadzane źle, to mamy też negatywny wpływ na temperaturę samego rdzenia. Z kolei zbyt wysokie temperatury kości pamięci poza sprawianiem kłopotów ze stabilnością potrafią też znacznie skrócić ich żywotność (w szczególności dotyczy to GDDR6 i GDDR6X).