Masz numer w Plusie lub Plushu? Twoje dane mógł odczytać każdy

API to interfejs programistyczny, dzięki któremu można w wygodny sposób wczytywać dane z serwerów na przykład do tworzonych aplikacji. Programista musi posługiwać się do tego odpowiednimi funkcjami i metodami, co znakomicie ułatwi dokładna dokumentacja udostępniona przez Plusa. W normalnych warunkach do nawiązania komunikacji potrzeba też dodatkowych zabezpieczeń, ale tutaj ich zabrakło.