Masz taki znak na dowodzie osobistym? Oto, co oznacza

E-dowód osobisty posiada na awersie w prawym górnym rogu specyficzny symbol, który jest wskazaniem, że właściciel ma do czynienia z dokumentem z warstwą elektroniczną . Zatopiony w plastiku czip pozwala logować się do portali administracji publicznej po zbliżeniowej weryfikacji i podpisywać dokumenty. Konieczne jest jednak posiadanie specjalnego czytnika.

Nie są to natomiast jedyne korzyści płynące z posiadania e-dowodu, na co zwrócili uwagę administratorzy Facebooka Lotniska Chopina. Jak podają, osoby posiadające dowody osobiste z warstwą elektroniczną, mogą m.in korzystać z automatycznych bramek ABC w strefie kontroli granicznej. To z pewnością skraca czas pobytu na lotnisku, co stanowi istotny atut szczególnie w okresie wciąż trwających wakacji.